 "Согласие на обработку персональных данных" - бесполезная бумажка, от которой будем избавляться, - Дубилет

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине немного меньше бюрократии. Недавно я писал о вездесущем документе "Согласие на обработку персональных данных". В любых госучреждениях, в школах, в больницах - везде подсовывают этот листок и просят заполнить", - написал он.
По словам Дубилета, проблема в том, что в законе недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных.
"Вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает", - сообщил Дубилет.
Он добавил, что принять закон будет недостаточно.
"После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациях и выжигать этот документ", - добавил министр.
что ещё с вас взять ?
кацапо, ты когда никнейм выгадувало,
ты про шо думало ?
чухонец, ты там в лахти хоть сою покаКчественее выбирай.. а не как обычно.. омерзительную
сім картки -суто по паспорту..
Це значно полегшує роботу поліції...
ти хіба не знаєш ? ))
В недрах режима Зеленского зреет новая идея. Создание собственного банка с поэтическим названием "Украина". Детали пока неизвестны, но это безусловно открывает новые горизонты в деле освоения бюджетных средств. Автор идеи - Дубилет.
После "мусорных" разногласий фракцию "Слуг народа" посетили разногласия "спиртовые". Глава Комитет по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. выступил против планов реформирования "Укрспирта" и назначения агента влияния РФ и Кауфмана, Блескуна, на должность. руководителя "Укрспирта" Смена комитета для рассмотрения вопроса (его забрали у многострадального Геманцева) не помогла. Комитет откровенно оппонирует Кабмину Гончарука и позиции Зеленского.
К атаке на Рябошапку очень тихо и грамотно подключилось СБУ. Ничего удивительного в этом нет. Отношения Баканова и Рябошапки еще со времен вхождения последнего в группу Богдана-Портнова (мы писали), были весьма напряженными. Теперь СБУ начинает зачищать потенциально опасные для нее территории снабжая прямо и косвенно группу депутатов ВР информацией из "белой" папки. За этим внимательно следит Аваков, которому Рябошапка нравится не больше Баканова, но активных действий он пока не предпринимает.
ФРАКЦИЯ БЮТ ТАКИ я НАДЕЮСЬ ПОМНИТ ИСТОРИЮ 2009-2010 ГОДА???????
ИЛИ ВЫ НАДЕЕРЕСЬ ЧТО У БЫВШИХ РЕГИОНАЛОВ И ВШЕЙ УКРАИНЫ ЧТО ТО ПОМЕНЯЛОСЬ В ГОЛОВАХ?????? 😂😅😂
ПетровкеПочайной?
Принудительное кастрирование за распространение!
по теме ни слова
а модер курит бамбук)))