 "Согласие на обработку персональных данных" - бесполезная бумажка, от которой будем избавляться, - Дубилет

Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине немного меньше бюрократии. Недавно я писал о вездесущем документе "Согласие на обработку персональных данных". В любых госучреждениях, в школах, в больницах - везде подсовывают этот листок и просят заполнить", - написал он.

По словам Дубилета, проблема в том, что в законе недостаточно четко описан механизм согласия на обработку данных.

"Вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от чего не защищает", - сообщил Дубилет.

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Он добавил, что принять закон будет недостаточно.

"После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациях и выжигать этот документ", - добавил министр.