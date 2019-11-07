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 "Укроборонпром" инициирует заседание СНБО по финансовому оздоровлению ОПК, - Абромавичус

Государственный концерн "Укроборонпром" предлагает президенту Украины созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросу финансового оздоровления сектора оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

"Чтобы мы подошли комплексно, в том числе к списанию долгов, чтобы не платили за огромные гектары городам, чтобы города забрали социальную сферу, что им нужно", – сказал гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус на совещании с участием президента Владимира Зеленского в Харькове 6 ноября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интефракс-Украина.

По его словам, в госконцерне есть пять предприятий, которые особо требуют подобной государственной помощи, в том числе списания долгов: ГП "Харьковский авиационный завод", у которого 3,5 млрд грн задолженности и находящийся в состоянии банкротства ГП "Завод имени Малышева" с долгом в 1,5 млрд грн.

"Нужно волевое решение Министерства финансов (по списанию долгов. - Ред.): оно знает, что никогда эти деньги не получит. Месяц назад мы были близки к тому, чтобы списать 85% задолженности Харьковского авиационного завода, но у Минфина в последний момент не поднялась рука, этого не сделали", – отметил Абромавичус.

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Он также подверг критике планы Кабмина об отчислении в госбюджет в следующем году 90% прибыли, полученной предприятиями госконцерна. По его словам, в год предприятия "Укроборонпрома" помимо 6,5 млрд грн налогов платят еще 1 млрд грн дивидендов.

"Предлагаю, чтобы в такой сложный период не платили дивиденды", – сказал гендиректор госконцерна.

Он уточнил, что всего в составе "Укроборонпрома" 137 предприятий, из которых 21 – на временно оккупированных территориях. Из оставшихся количества 70 – прибыльные и 46 – убыточные. Всего на них занято 68 тыс. сотрудников со средней зарплатой 12,9 тыс. грн в месяц: от 59 тыс. грн в киевском "Луч" до 3,5 тыс. грн на Харьковском авиационном заводе.

Абромавичус сообщил, что кредитный портфель предприятий "Укроборонпрома" составляет 10 млрд грн по ставке 22%, общая просроченная задолженность по кредитам, поставщикам и по зарплате – 10,5 млрд грн. Он уточнил, что задолженность по зарплате есть на 43 предприятиях на сумму 450 млн грн, с налогами – 1,1 млрд грн, а с учетом спецпенсий – 1,5 млрд грн.

"До конца года сможем своими силами на 15 предприятиях убрать задолженность до нуля. Если все будут помогать, то, максимум, за шесть месяцев никакой задолженности по зарплате не будет нигде", – отметил гендиректор после слова Зеленского, что помогать будут все.

Глава "Укроборонпрома" уточнил, что в настоящее время для погашения долгов по зарплате на одних предприятиях госконцерна используется временная финансовая помощь других предприятий, в частности, "Харьковскому конструкторскому бюро по машиностроению им.Морозова" помогают за счет средств "Антонова".

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"Если бы были не концерном, а холдинговой компанией – у нас совсем не было бы задолженности", – отметил Абромавичус.

Он подчеркнул, что одновременно с просьбами о помощи новое руководство госконцерна берет на себя обязательства по кардинальному улучшению эффективности работы "Укробоонпрома". В частности, по его словам, до конца текущего года все закупки на сумму свыше 25 тыс. грн предприятия переведут на "Прозорро". Помимо того на "Прозорро.Продажи" будут выставлены на аренду значительные площади, которые не используются или сдаются за бесценок.

Помимо того, значительная часть предприятий, которые не участвуют в гособоронзаказе, по итогам заседания Кабмина 26 ноября планируется передать Фонду госимущества на приватизацию, добавил Абромавичус.

"План есть, но без господдержки у нас не выйдет", – резюмировал гендиректор "Укроборонпрома".

Источник: https://censor.net.ua/n3158327
 
 
 Топ комментарии
 
Визит Зеленского в Харьков на танковый завод - типичные пример безграмотности Зеленского и лизоблюдства т.н. "СМИ" Зеленский "За четыре года на заводе собралитолько один танк ! Эхо в "СМИ" "один. один. один...." Зеленский "На заводе много месяная задолженность по зарплате ! "

К сведению президента- "невігласа" (слово красивое) военной концепцией украинского танкостроения было не изготовление новых танков, а глубокий реболт (переоорудование) огромного имеющегося количества уже созданных.

И эта концепция правильна. Ибо у противника вооружение то же. Кроме всего прочего - это экономия средств. Четырехмесячная задолженность - это плод работы по "оптимизации" отрасли ставленника Зеленского, агента "Сбербанка" Абромавичюса. Так что, Вова, "папередник" - это ТЫ.
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Тепер вже не концерН, а концерТ "Укроборонпром", так перейменував його Зеленський на прес-конференції в Харкові:

"Пріоритет зараз погашення заборгованості підприємств учасників державного концерТу Укроборонпром із заробітної плати може бути через поповнення статутного капіталу державного концерТу Укроборопром…"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gx0uqLaGuIw
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с кем оздоравливать ? с сивохой сепаром ?
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Ничего без господинов Свинарчуков не могут нормально сделать в этом Укроборонпроме... Зе-прохфесионалы...
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так свинарчуки никуда ж не делись, их вроде даже наградили за помощь в выборах...
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Визит Зеленского в Харьков на танковый завод - типичные пример безграмотности Зеленского и лизоблюдства т.н. "СМИ" Зеленский "За четыре года на заводе собралитолько один танк ! Эхо в "СМИ" "один. один. один...." Зеленский "На заводе много месяная задолженность по зарплате ! "

К сведению президента- "невігласа" (слово красивое) военной концепцией украинского танкостроения было не изготовление новых танков, а глубокий реболт (переоорудование) огромного имеющегося количества уже созданных.

И эта концепция правильна. Ибо у противника вооружение то же. Кроме всего прочего - это экономия средств. Четырехмесячная задолженность - это плод работы по "оптимизации" отрасли ставленника Зеленского, агента "Сбербанка" Абромавичюса. Так что, Вова, "папередник" - это ТЫ.
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Те що він почув на заводі в одне вухо влетіло, а другим вилетіло і залишилось слово «один». А один - це новий танк «Оплот». У травні 2009 року танк був прийнятий на озброєння Збройних сил України. У 2009 році був укладений контракт на поставку 10 танків БМ «Оплот» ЗСУ, але через нестачу фінансування виконання контракту було припинено. У вересні 2018 року з'явилася інформація, що ведеться розробка нової модифікації, яка враховує останній досвід бойових дій на Донбасі. Ця модифікація буде серійно виготовлятися на потребу ЗС України.

В травні 2017 року ДП «Завод ім. В. О. Малишева» повернув до ладу 50 одиниць ОБТ «Булат» та передав їх до української армії. Машини брали участь в бойових діях на Сході України. На черзі ще 14 танків, що будуть відновлені та модернізовані. Бронемашини пройшли найгарячіші точки військових дій, захищали Луганьский аеропорт та стримували наступ російських терористів у Маріупольскому напрямку. Машини витримали удари супротивника та зберегли життя нашим захисникам. Загалом, за три роки 64 «Булати» проявили себе на полі бою та зарекомендували себе як якісна та безпечна техніка.
Станом на кінець 2011 р. Збройні Сили України отримали 76 танків Т-64БМ «Булат». В першому півріччі 2012 р. ХЗТМ мав модернізувати ще 9 машин.
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зе-воры барыжничать с х#йлом, продавать страну оптом и в розницу быстро научились.а работу наладить - таланту нет, все комики и юризды разговорного жанру. бюджет 2020 - азiров завидует.
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с кем оздоравливать ? с сивохой сепаром ?
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Тепер вже не концерН, а концерТ "Укроборонпром", так перейменував його Зеленський на прес-конференції в Харкові:

"Пріоритет зараз погашення заборгованості підприємств учасників державного концерТу Укроборонпром із заробітної плати може бути через поповнення статутного капіталу державного концерТу Укроборопром…"

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=gx0uqLaGuIw
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Довбаний цирк гастролює країною... "Укроборонпром" инициирует заседание СНБО по финансовому оздоровлению ОПК, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 143
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Якщо звик смішити глядачів, то буде це робити завжди, незалежно від посади.
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А цей "оздоровітєль" уже оздоровлював . Потім прогнали . За це зе його й підібрали .
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Аудит провели, ошибки учли. Нет.

А строить планы, без этого, продолжение имитации реформ .
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Ходят упорные слухи что Абромавичус , оздоровление ОПК начал с cебя ,, установив себе месячную зарплату в 1,5 млн "Укроборонпром" инициирует заседание СНБО по финансовому оздоровлению ОПК, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 8696 .. Не утверждаю это но , несколько раз уже на эту инфу натыкался .. "Укроборонпром" инициирует заседание СНБО по финансовому оздоровлению ОПК, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2109 .
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Агов, платники податків, готуйте гроші для оздоровлення ВПК.
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Товарищ Айварас гоните прочь пуштуна Мустафу Найема! Лысого афганца выбросили из МВД, так вы его взяли (или вам его навязали?) в ДК "Укроборонпром" советником. Спросите у людей о "заслугах" Наейма, он уже "отреформировал" МВД и сейчас будет "реформировать" оборонно-промышленный комплекс! Какое отношение это чудо имело к полиции и тем более непонятно какое отношение оно имеет к опк?? У него есть еще братишка - Масси, тоже шустрый пуштун, не прочь помочь старшему брату
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Скільки літер.а суть в кінці:
"значительная часть предприятий, которые не участвуют в гособоронзаказе, по итогам заседания Кабмина 26 ноября планируется передать Фонду госимущества на приватизацию, добавил Абромавичус.
"План есть, но без господдержки у нас не выйдет".
1.Зайве-продати
2.Дайте грошей
"Укроборонпром" ініціює засідання РНБО щодо фінансового оздоровлення ОПК, - Абромавичус - Цензор.НЕТ 2263
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