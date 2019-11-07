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Все про:Макеенко (141) обыск (1373) ГБР (680) Прямой_канал (10) Европейская Солидарность (151)

 Власть продолжает строить в Украине режим путинского образца, - "Европейская солидарность" об обысках у владельца канала "Прямой" Макеенко

Партия "Европейская солидарность" заявила, что власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова.

Таким образом в "ЕС" прокомментировали обыски у владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление партии.

"После вчерашних намерений ввести уголовную ответственность для журналистов за так называемую "ложную информацию власть начала реализовывать свои планы наступления на свободу слова. Прямой канал остается одним из немногих средств массовой информации, который не поет осанну президенту Зеленскому. Именно с этим мы связываем обыски в офисе Владимира Макеенко, который является владельцем Прямого канала. Ключевую роль в этих действиях, как всегда, играет соратник Януковича Портнов и его "шестерка" руководитель ГБР Труба", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "к подобным средствам давления на средства массовой информации не прибегали даже во времена Януковича".

"Наступление на свободу слова является одним из элементов изменения геополитического курса страны, который проводит нынешняя власть. Мотивы власти понятны - построение в Украине режима путинского образца, когда правящее монобольшинство уже поставило под контроль президента Зеленского все правоохранительные структуры и суды", - указывается в заявлении "ЕС".

Партия подчеркнула, что будет обращаться с соответствующими заявлениями в европейские структуры и международные организации, "поскольку действия украинской власти не отвечают стандартам европейской демократии и возвращают Украину в русло российского толка авторитарной политики".

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Источник: https://censor.net.ua/n3158325
 
 
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Из знает только чики чики та, что он не лох и ему 42
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Шоколадня дупа и вся скотоферма порохоботов будет мотать срок на зоне. Просто поражаюсь сдержанности и гробовому спокойстивию ЗЕ. На петином прямом канале один деятель обложил его стоэтажным матом, причем таким, что где-ть на зоне Пояркова бы быстро грохнули и закопали.
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Как выяснилось, не такой он прямой, этот "прямой".
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А що вже вияснилось? Тобі вже доложили, чи так аби щось булькнути сракою в калюжу?
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ВВолодямир Макеенко -шморкач донецкого хряка?.Как всё переплелось в оппозиции.Злягаються прилюдно.ОПЗЖ,ЕС ПР ,Свобода,Нацкорпус и Садовый.Соитие по Шекспиру.
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По сравнению с главными пропагандистами Прямого Ганапольским, Вереснем и Орловской - российские пропагандисты Скабеева и Киселев - малые дети.
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Наконец-то занялись этой помойкой, которая к журналистике не имеет никакого отношения. Про кремлёвская 5-тая колонна.
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Владелец потужного ТВ канала живет за китайскими дверями? Или этот Макеенко - повар Порошенко?
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Ох как запели порохоботы долбаные, а когда при вашем шоколадном режиме пресовали каналы которые ненравились вашему рошеновскому идолу, то это нормально было, когда журналистов избивали за неправельные вопросы твари шоколадной то нормально было!!!?? Хай теперь закроют нахрен эту вонючую помойку)))
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если закроют - визгу будет, как свыню режут !
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"Доброго ранку, Україно!" від Васі і ПРЯМОГО. Власть продолжает строить в Украине режим путинского образца, - "Европейская солидарность" об обысках у владельца канала "Прямой" Макеенко - Цензор.НЕТ 7912

Власть продолжает строить в Украине режим путинского образца, - "Европейская солидарность" об обысках у владельца канала "Прямой" Макеенко - Цензор.НЕТ 4429
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Патриот на камеру. 5 лет Порошенко на камеры пел гимн и ходил в вышиванке, ну а по ночам, дома без лишних глаз встречался с Медведчуком. Потом опять для камер был гимн и вышиванка, а когда камеры исчезали, то вместе с ними инкогнито исчезал "Главнокомандующий" на Мальдивы.

Власть продолжает строить в Украине режим путинского образца, - "Европейская солидарность" об обысках у владельца канала "Прямой" Макеенко - Цензор.НЕТ 9415
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