 Украина хочет заключить с Евросоюзом дополнительное соглашение в сфере юстиции, - Кулеба

Об этом сообщил вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас предложили ЕС составить новое дополнение к соглашению в сфере юстиции. Это революционная штука. Там будет идти речь о защите персональных данных, борьбе с коррупцией, отмыванием средств, о пересечении границы и т.д.", - сказал Кулеба на конференции "Торговые войны: искусство защиты".

Вице-премьер подчеркнул, что такое дополнение создаст более привлекательные условия для ведения бизнеса.

По его словам, Соглашение об ассоциации в нынешнем виде согласовывалось в других реалиях, прежде всего исходя из экономических возможностей украинского бизнеса. "Мы говорим, что соглашение необходимо привести в соответствие с реальностью. Очень важно избежать риска, когда мы разберем соглашение на детали, а потом не сможем все собрать воедино. Тут очень важно подходить аккуратно с точки зрения юридической техники и переговорного процесса", - отметил дипломат.

Кулеба также выразил уверенность, что Украина и ЕС смогут заключить Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (Agreement on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products).

