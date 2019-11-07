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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Макеенко (141) обыск (1373) Прямой_канал (10)

 ГБР пришло с обыском к владельцу канала "Прямой" Макеенко (обновлено)

У владельца телеканала "Прямой" Владимира Макеенко проводит обыск Госбюро расследований.

Об этом сообщили в эфире телеканала, информирует Цензор.НЕТ.

Следователь, который пришел с обыском в квартиру Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет.

Также стало известно, что обыск происходит по постановлению суда. Однако правоохранитель отказался сообщать, по какому делу.

Больше никаких подробностей об обыске не сообщается.

Телеканал подчеркнул, что воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.

Как сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, следственные действия проводит ГБР в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала "Прямой".

Читайте также: ГБР и СБУ проводят обыски в горсовете Ужгорода

Источник: https://censor.net.ua/n3158315
 
 
 Топ комментарии
 
Не на 112 чи ньюзвонь, а на прямий.
Як показово !
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К Макеенко пришли с обыском, а к Мертветчуку не пришли! Даже этого достаточно, что бы понять куда движется летит страна
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А Пеця ...до Тамбова ? Ой ..Ліпецьк ! К владельцу канала "Прямой" Макеенко пришли с обыском - Цензор.НЕТ 8371
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Ні друже, в Тамбів це для зеленського, там його поносний друг жидков обітає. Так що йому дорога заказана, сам Бог велів
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Петя конечно не хочет. Ево там явно по голове не погладят за независимую украинскую церьковь, за ассоциацию с ес вместо таеженного союз аи дале и далее.
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Следователь, который пришел с обыском в квартиру Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет.
.......правоохранитель отказался сообщать, по какому делу.

але, ЗЕбеньки, а так можно?

или это в целях революционно-ЗЕльоного правосудия "народ хочет крови" ?
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Не на 112 чи ньюзвонь, а на прямий.
Як показово !
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слідчі органи виконують волю коломойського, який бажає помсти.
вони не займаються нагальними справами державного значення, а лише капризами та замовленнями певних осіб.
та саме за це Трампа можуть імпічментувати, а наші зелєбоби прохавають..
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Дуже просто - Прямий піднявся у рейтингах, по деяким пунктам обігнав навіть перші кнопки, а це не припустимо - нарід повинен бути постійно під наркозом плюсів, сватів та інших кварталів.
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Прокинься- ти сереш! Якщо й "піднявся", то до низу!
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На 112 новоиспеченный "журналист" подонок Портнов ведет авторскую программу антиукраин кого содержания,и его и Мертвечука цитируют мордорские сми как точку зрения Украины,понятно дело манипулируя понятиями,но как уже говорили Баканов,Мертветчук,Суркис,Бойко,Коломойский,Рябошапка одна прокацпаская малоросская банда и главный шут марионетка Зеленский
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Интересно, из шести перечисленых шесть - евреи. Совпадение? Не думаю. До власника каналу "Прямий" Макеєнка прийшли з обшуком - Цензор.НЕТ 8480
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долбодятел, 112+ньюсван отобрали лицензии и за пропаганду руснявого мира. Учи матчасть лапоть мокшанский
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отозвали эфирные цифровые лицензии.
в кабельных сетях каналы есть.
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К владельцу канала "Прямой" Макеенко...

Цензор, сам то веришь, что написал? С обыском пришли не к владельцу, а к фунту.
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Пришли покопаться в холодильнике с утра, видать - с Псом и Гнездиловым... На кофе так сказать...
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К Макеенко пришли с обыском, а к Мертветчуку не пришли! Даже этого достаточно, что бы понять куда движется летит страна
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мені так прикольніше базарити.
типу ти все тільки на мові в інеті читаєш шолі?
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Не свисти. Тут майже всі пишуть новоязом і тільки у тебе він з кацяпським акцентом.
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раньше ни к кому не приходили. И это всеже свобода слова. А теперь приходят к проукраинским. Ты разницу видишь или полный зебил?
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Не задаетесь ли Вы, Сеньор, вопросом.... "почему именно" "не приходили"?
Уверен, открое.те для ся - ооочень много интересностей. Плюс Аваков в придачу еще ДБР прийшло з обшуком до власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 2597
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Следователь, который пришел с обыском в квартиру Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет. Источник: https://censor.net.ua/n3158315\\\\\

Меркель, дай бабла на реформирование следачков. Чтоб они выучили какой орган они представляют то...

ну, структуру, шоли....
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Для характеристики деяких дописувачів на ЦН достатньо одного вказівного пальця для характерних рухів біля скроні.
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Він під час початку війни послав Ху*ла прямим текстом у прямому ефірі, цього йому не простять рабсіни і малороси. До власника каналу "Прямий" Макеєнка прийшли з обшуком - Цензор.НЕТ 7069
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Якщо тронете Вересня - підете вжопень! До власника каналу "Прямий" Макеєнка прийшли з обшуком - Цензор.НЕТ 9006
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Я к вам с обыском, у меня даже документ есть, но я вам его не покажу...
Це просто свято правопорядку!

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Так роблять у двох випадках - шантаж і "на удачу" (пред'явити нічого, а притиснути треба). Гидко.
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а мертвечуцькі на бубочку не катять - до них і не приходять
прикинь, як співпало!
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Да ты что, тебе напомнить что у одного канала уже отобрали лицензию а дело о закрытии второго в суде, На ньюзванах бочку катят 24 на 7.
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Но домой-то с обыском к мертветчуку не пришли!
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Гавнопольский вже втік до Москви?
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к тебе мудаку тайка повалей вместо него приедет))
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Не к тому они пришли, владелец данного канала Поросенко, вот только как и у его дружка Мертвечука все оформлено на подставного владельца.
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Не показывай, ЗАПЛАЧУ.
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Так и хотят переименовать в КРИВОЙ. Ну, наглецы. Гавнопольский в ШОКЕ.
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Опэрэдил.
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А шо, шмарклины "Кварталы" и Грин фильмы" уже перерегистрированы в Украине, чи так и дальше бидуют на островах оффшорных?
К ним пытань нема?
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Ой тупе, Квартал зарегистрирован в Украине, все есть в открытом доступе.
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На Кіпрі та Британських Віргінських Островах також багато чого є.

Декларація Зеленського.

https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
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Art fox studios limited.
Зарегистрирован по адресу Аджиоу Павлоу, д. 15, Ледра хауз, г. Ажиос Андреаз. По этому же адресу прописан второй оффшор - Mindon holdihgs limited.
Алень! В Украине от "квартала" зарегистрированы только его убытки, а акционерам с профитом тут холодно...
Но не грузись, нумерованный....То для тебя сложно...
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От блин, дался им этот телеканал... Да тут нужно начинать с судей, прокуроров, генералов, профессиональных депутатов усех созывов и заходить у хатынки и сверятся с декларациями. У них блин только стоимость содержимого бара не сойдется с зарплатой, полученной за последние пять лет! И все - на пару лет рыть окопы! А ментов и главврачей - те же окопы закапывать... Бо уже на подходе новая смена, выпускники института "Open World" - эти будут откапывать закопанное...
К сожалению, ни к чему полезному, типа лесоповала их нельзя использовать в силу их неспособности держать какой-либо инструмент в руках кроме смартфона. Хiба шо канал Одесса-Мариуполь копать, шоб катера в Бердянск безопасно плавали...
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Ага, а еще можно трубы и рельсы с Азовстали в Одессу методом сплава доставлять, плотами...
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*Кривий * ..самий найогидніший канал ..Тільки одні ПЕСики та їх підзявкувачі виступають .
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а інтер тобі не огидний, курва свинособача? До власника каналу "Прямий" Макеєнка прийшли з обшуком - Цензор.НЕТ 6654
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Дімітрій смотріт гаспажу скабееву і ійо куколда попова. восхищается ее красотой До власника каналу "Прямий" Макеєнка прийшли з обшуком - Цензор.НЕТ 4885
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Зебіли ненавидять усіх, хто не сприймає клоунів.
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З дитинства клоунів не переварюю. Хоча за все життя в цирку був раза два лишень. Хоча хто в Україні жив, то в цирку нє смєйоцца!!!
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Цирк - це єдине місце, де можна клеїти дурня без загрози сіверинітету держави. До власника каналу "Прямий" Макеєнка прийшли з обшуком - Цензор.НЕТ 2234
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Там во всю Нью Йорк Таймсы и всякие Зюддойче строчат статьи-передовицы по уголовным делам Коломойши, в т.ч. про выведение бабла из "Привата", а у наших расследователей бигусов-дубинских, лещенков-гнапов-шабуниных тишина...
Переживаю за них...Может трудности перевода? Перевести с английского или немецкого не могут?
За рябошляпку вообще тревожно...
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Говно шапка в недельном запое по случаю днюхи.
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Это тот Макеенко, который экс-регионал? Символично, не правда-ли?
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Такого следователя надо гнать в шею а лучше спустить собак С самого начала обязан представится и показать соответствующие документы на обыск А так можно начинать уголовное дело против самого следователя
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Почему к куму *****, Рабиновичу и т.д. не разу не приходила новая власть с обысками на дом?
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низя, они свои, да и ***** по попе монике может надавать)))
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ща начнут визжать про свободу слова)) а с другой стороны, когда будет обыск у бени и 1+1. макеенко не ангел, но по сравнению с беней он наивный мальчик
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Пусть прошерстят этот говномет
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ГРБ...шо там зі спавою КОЛОМОЙШІ?
бо весь світ гудє за його махінації..а ви тварюки нічого не бачите і не чуєте
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Ну нарешті!!!
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Мені все зрозуміло. Слідчий має повідомити звідки він і по якій справі, а так його і на поріг пускати не потрібно. Але то вже нгічого не вартує. Рулить портяна і думає, що обшукають орли нових ригів.
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Володя Путин тоже так начинал - закрыл НТВ.
Похоже в будущем необходимо вносить в Конституцию изменение - граждан с именем Владимир , и близко не подпускать к власти.
Хватит нам Лениных, Путиных и Зеленских.
А с другой стороны имя Володя скрывает слово Дьявол - волоДЯ ВОЛодя.
Бог шельму метит.
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А чому обшук у власника ТВ каналу ПРЯМИЙ!!!??? А не власників і спонсорів відвертих ворожих каналів NewsOne, 112, ZIK. ЧИ ПОРТНОВ ЗЕМАНДИ НЕ ВЕЛІВ???? ЦЕ РЕВАНШ РИГІВ. NewsOne, 112, ZIK це не українські канали, це канали ворога, рупора кремля, пропутінські канали з чуждою Україні редакційною політикою, пропагандою "руського міра". Власник каналів Мертвечук ворог держави України. На цих каналах його посіпаки так "називаємі" експерти і політики антидержавних поглядів співчувають агресору і проводять його політику, пропаганду. ЗАКЛИКАЮТЬ УКРАЇНУ СТАТИ НА КОЛІНА ПЕРЕД МОСКВОЮ І ПРОСИТИ ПРОБАЧЕННЯ. Ці канали вороги України.
NewsOne, 112, ZIK треба закрити як канали які проводять під час війни антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ.
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Хватит нам Володь - Лениных, Путиных и Зеленских. Володи могут приносить только страждания.
Имя Володя скрывает слово Дявол - волоДЯ ВОЛодя.
Бог шельму метит.
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Настоящее имя и хвамилия "ленина" - Иссашар Цедерблум
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Ни за что не поверю, что нынешняя власть проукраинская.

У Зеленского хотят поставить главным по религии приближенного к Новинскому сторонника РПЦ
Новым главой департамента по вопросам религий и национальностей Министерства культуры Украины в Офисе президента хотят поставить Юрия Решетникова, который является постоянным спикером и ярым защитником интересов Российской православной церкви в Украине (УПЦ МП). Такую информацию «Религиозной правде» предоставили несколько источников в церковных кругах Украины.
В медиа Решетникова называют «человеком управляющего делами РПЦ в Украине (УПЦ МП) митрополита Антония и мецената этой религиозной структуры Вадима Новинского».
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Макеенко это тот рыговский крендель, которого Янукович во время Майдана назначил гауляйтером Киева и который закрывал метро и перекрывал мосты? Теперь он со Свыночолым гэтьманом? Не, ну клованы на святое руку подняли! ДБР прийшло з обшуком до власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 711
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Напомним, 3 июня с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.


Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133913

це означає ,що цим пропагандистським каналам все одно,хто власник?
працюють однаково. ДБР прийшло з обшуком до власника каналу "Прямий" Макеєнка - Цензор.НЕТ 3621
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