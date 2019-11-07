 ГБР пришло с обыском к владельцу канала "Прямой" Макеенко (обновлено)

Об этом сообщили в эфире телеканала, информирует Цензор.НЕТ.
Следователь, который пришел с обыском в квартиру Макеенко, отказался сообщать, какой именно правоохранительный орган он представляет.
Также стало известно, что обыск происходит по постановлению суда. Однако правоохранитель отказался сообщать, по какому делу.
Больше никаких подробностей об обыске не сообщается.
Телеканал подчеркнул, что воспринимает эти действия как давление и наступление на свободу слова.
Как сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований, следственные действия проводит ГБР в рамках расследования производства по купле-продаже телеканала "Прямой".
До Ростова....
.......правоохранитель отказался сообщать, по какому делу.
але, ЗЕбеньки, а так можно?
или это в целях революционно-ЗЕльоного правосудия "народ хочет крови" ?
Як показово !
вони не займаються нагальними справами державного значення, а лише капризами та замовленнями певних осіб.
та саме за це Трампа можуть імпічментувати, а наші зелєбоби прохавають..
в кабельных сетях каналы есть.
Цензор, сам то веришь, что написал? С обыском пришли не к владельцу, а к фунту.
движетсялетит страна
типу ти все тільки на мові в інеті читаєш шолі?
Уверен, открое.те для ся - ооочень много интересностей. Плюс Аваков в придачу еще
Меркель, дай бабла на реформирование следачков. Чтоб они выучили какой орган они представляют то...
ну, структуру, шоли....
Це просто свято правопорядку!
прикинь, як співпало!
К ним пытань нема?
Декларація Зеленського.
https://public.nazk.gov.ua/declaration/98a80581-f9af-40ec-95c7-9283b69f9b4e
Зарегистрирован по адресу Аджиоу Павлоу, д. 15, Ледра хауз, г. Ажиос Андреаз. По этому же адресу прописан второй оффшор - Mindon holdihgs limited.
Алень! В Украине от "квартала" зарегистрированы только его убытки, а акционерам с профитом тут холодно...
Но не грузись, нумерованный....То для тебя сложно...
К сожалению, ни к чему полезному, типа лесоповала их нельзя использовать в силу их неспособности держать какой-либо инструмент в руках кроме смартфона. Хiба шо канал Одесса-Мариуполь копать, шоб катера в Бердянск безопасно плавали...
Переживаю за них...Может трудности перевода? Перевести с английского или немецкого не могут?
За рябошляпку вообще тревожно...
бо весь світ гудє за його махінації..а ви тварюки нічого не бачите і не чуєте
Похоже в будущем необходимо вносить в Конституцию изменение - граждан с именем Владимир , и близко не подпускать к власти.
Хватит нам Лениных, Путиных и Зеленских.
А с другой стороны имя Володя скрывает слово Дьявол - волоДЯ ВОЛодя.
Бог шельму метит.
NewsOne, 112, ZIK треба закрити як канали які проводять під час війни антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ.
Имя Володя скрывает слово Дявол - волоДЯ ВОЛодя.
Бог шельму метит.
У Зеленского хотят поставить главным по религии приближенного к Новинскому сторонника РПЦ
Новым главой департамента по вопросам религий и национальностей Министерства культуры Украины в Офисе президента хотят поставить Юрия Решетникова, который является постоянным спикером и ярым защитником интересов Российской православной церкви в Украине (УПЦ МП). Такую информацию «Религиозной правде» предоставили несколько источников в церковных кругах Украины.
В медиа Решетникова называют «человеком управляющего делами РПЦ в Украине (УПЦ МП) митрополита Антония и мецената этой религиозной структуры Вадима Новинского».
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133913
це означає ,що цим пропагандистським каналам все одно,хто власник?
працюють однаково.