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 Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин. ДОКУМЕНТ

Россия будет обосновывать для мира запланированную ей блокаду украинских черноморских портов якобы угрозами украденным РФ у украинского народа платформам, а следовательно - и "экологии моря".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал бывший представитель президента в АР Крым Борис Бабин, передает Цензор.НЕТ.

"После успешного завершения ракетных стрельб на полигоне Ягорлык можно подробнее остановиться на российских провокациях, предшествовавших учениям и которые начались после того, как Украина, в полном соответствии с нормами международного права, перекрыла часть прилегающей к собственному материковому берегу акваторию Черного моря. Потому что военное ведомство государства-агрессора прибегло к письменным угрозам украинской власти из-за того, что наши учения якобы ... угрожают оборудованию газодобывающих платформ "российского предприятия "Черноморнефтегаз", их персоналу и "военнослужащим, обеспечивающих их охрану". Также агрессор цинично и нагло заявил о рисках для морской среды из-за "нарушения функционирования" этих платформ и трубопроводов, к ним подведенным. Что ж, теперь понятно, чем враг будет обосновывать для мира запаланированную им блокаду наших черноморских портов, ведь собственно существование государства Украина безусловно, за канибальською логикой РФ, грозит этим украденным у украинского народа платформам, а следовательно - и "экологии моря". Примечательно, что ранее враг никогда в официальных документах не признавал милитаризацию захваченных им буровых, потому что именно это действительно и является агрессией, и оккупацией, и нарушением морского права, и несомненным признаком конфликта с Украиной на море. Нонфликта, которого нет для дельцов Госрыбагенства, которые наконец-то определились, где и как будут вести коллаборантские переговоры с представителями оккупационной власти РФ", - заявил Бабин.

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Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами вышек Бойко, - Бабин 01

Напомним, в 2011-2012 году "Черноморнафтогаз" купил две самоподъемные плавучие буровые установки пятого поколения ("Петр Годованец" и "Независимость"), произведенные в Сингапуре компанией Keppel FELS. Две вышки обошлись госкомпании примерно в $800 млн. Затем СМИ обнаружили, что вышки от производителя стоили вдвое дешевле. уровые установки получили неофициальное название "вышки Бойко" по имени министра энергетики Юрия Бойко, при содействии которого состоялась сделка.

Платформы остались в Крыму и были захвачены вместе с "Черноморнефтегазом" Россией после оккупации полуострова.

В 2019 году координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец сообщил, что объекты гражданской инфраструктуры, расположенные в северно-западной части Черного моря, включая захваченные РФ украинские вышки для добычи нефти и газа на Черноморском шельфе, известные, как "вышки Бойко", переоборудованы в военные объекты для обеспечения контроля над захваченными активами Украины с использованием военной силы.


Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами вышек Бойко, - Бабин 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158314
 
 
 Топ комментарии
 
бойко и его выкидыши живут за счет финансирования из рефии
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Так а чому ці *бойко-мертвячуки * не сидять !? .. Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин - Цензор.НЕТ 863
..
.Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин - Цензор.НЕТ 7779...
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Когда Бойко посадят в тюрьму с конфискацией за те вышки?
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Интересно бойко хоть якусь копийчину еще получает с тех вышек? или аля-улю? Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин - Цензор.НЕТ 5357
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бойко и его выкидыши живут за счет финансирования из рефии
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он уже заработал на них сотни миллионов долларов
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Когда Бойко посадят в тюрьму с конфискацией за те вышки?
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А в чом состав преступления? С моральной даже точки зрения. Вот смотри: у нас безбожно быдло копает янтарь, режет кругляк, вырубывает посадки, моет песок земснарядами. А де вышки далеко, где-то там в море и по сути жить никуому не мешают и экологию не портят. Я согласен что бойко мудак, но как бы такая добыча природных ископаемых менее вредна. Если бы там все работало законно, платились налоги, то и вопросов бы к нему не было...
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Состав преступления в откатах шо он получил бо купить 2 одинаковые вышки у одного и рогоже поставщика за 2 разные суммы чем они продаются по прайс-лист всем остальным.
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Так а чому ці *бойко-мертвячуки * не сидять !? .. Минобороны РФ угрожало Украине из-за захваченных оккупантами "вышек Бойко", - Бабин - Цензор.НЕТ 863
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у зебила спроси. какую он там весну ждет.
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а при чем тут фотка со сьезда ОппоЖопы и наклейка им Пети ?
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Увага, тендер на закупівлю "слинявок"(хустиночки) для українських ВМС - потрібно мілльйон одиниць. А також памперсів - "Адміральські" - 100000 штук. Звартатись до Воронченкова, пароль "Я от братви".
Срань - за що ви бабло просераєте? Мінуй, підривай, роби вигляд шо це "ІДІЛ" здєлав то. Гальюни мити тільки спроможні, тьху.
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....если нет возможности по НОРМАЛЬНОМУ вернуть эти вышки , то надо их УШАТАТЬ !!! что МОЁ имущество что хочу то и делаю (((( вон главный ****** спалил свой джип в тюрьму его никто не ПОСАДИЛ !!!
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а на Аляске экологии РФ ничего не угрожает?...
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Они штатам грозиться только по ртр и нтв могут перед внутренней аудиторией.
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пока мы слабая страна и готовимся к сдаче своих национальных интересов, нам остается только глотать и молчать...
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охреневшие от безнаказанности кремлядские гопники.
кстати вышки отжали еще при турчинове и попрошенки и они молчали в тряпочку все 5 лет.
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Зебил, погугли когда Порошенко стал президентом и когда была оккупация Крыма.
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