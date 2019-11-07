 Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор

Об этом заявил в своих показаниях по делу об импичменте президента США Дональда Трампа временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

""Ужасом" был бы сценарий, при котором президент Зеленский объявил бы публично, что он будет расследовать "Буризму" и выборы 2016 года, вмешательство в выборы 2016 года, возможно, среди прочего. Он мог это упомянуть среди других расследований. Но он это должен был сделать и собирался и было бы кошмаром, если бы он это упомянул, получил бы шквал критики за это, создал бы этим себе большие проблемы в этой стране (США. - Ред.) и, возможно, в своей стране тоже, а помощь бы не была выдана. Это был бы ужас.

Русским бы это понравилось. Русские внимательно следят за этим. Русские обращают внимание на то, сколько поддержки американцы планируют предоставить украинцам. Россияне давят на Украину. Они давят на Украину относительно Донбасса. Они давят экономически, они планируют запустить "Северный поток", они давят, поскольку должны заключить новое газовое соглашение до 1 января. Они давят. И они, русские, хотят знать сколько поддержки украинцы получат в целом и также какую поддержку получат от американцев. Поэтому русским бы понравилось унижение Зеленского от американцев, и это развязало бы России руки, а я бы ушел с должности", - сказал Тейлор.

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Кроме того, Тейлор рассказал о том, что во время визита Зеленского в Канаду он вместе с главой его Офиса Андреем Богданом встречались со спецпредставителем Государственного департамента Куртом Волкером. Тот инструктировал Зеленского насчет предстоящего телефонного разговора с Трампом.

Напомним, 4 ноября комитеты Конгресса США опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента Трампа. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

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5 ноября комитеты опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.