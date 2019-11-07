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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (468) США (15728) Тейлор (115) Трамп (2609)

 Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор

Если бы Зеленский выступил с публичным заявлением о расследовании против Джо Байдена и его сына, это вызвало бы критику внутри Украины, а также ослабило бы ее позиции на международной арене.

Об этом заявил в своих показаниях по делу об импичменте президента США Дональда Трампа временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

""Ужасом" был бы сценарий, при котором президент Зеленский объявил бы публично, что он будет расследовать "Буризму" и выборы 2016 года, вмешательство в выборы 2016 года, возможно, среди прочего. Он мог это упомянуть среди других расследований. Но он это должен был сделать и собирался и было бы кошмаром, если бы он это упомянул, получил бы шквал критики за это, создал бы этим себе большие проблемы в этой стране (США. - Ред.) и, возможно, в своей стране тоже, а помощь бы не была выдана. Это был бы ужас.

Русским бы это понравилось. Русские внимательно следят за этим. Русские обращают внимание на то, сколько поддержки американцы планируют предоставить украинцам. Россияне давят на Украину. Они давят на Украину относительно Донбасса. Они давят экономически, они планируют запустить "Северный поток", они давят, поскольку должны заключить новое газовое соглашение до 1 января. Они давят. И они, русские, хотят знать сколько поддержки украинцы получат в целом и также какую поддержку получат от американцев. Поэтому русским бы понравилось унижение Зеленского от американцев, и это развязало бы России руки, а я бы ушел с должности", - сказал Тейлор.

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Кроме того, Тейлор рассказал о том, что во время визита Зеленского в Канаду он вместе с главой его Офиса Андреем Богданом встречались со спецпредставителем Государственного департамента Куртом Волкером. Тот инструктировал Зеленского насчет предстоящего телефонного разговора с Трампом.

Напомним, 4 ноября комитеты Конгресса США опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента Трампа. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

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5 ноября комитеты опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондленда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Источник: https://censor.net.ua/n3158313
 
 
 Топ комментарии
 
России нравится много из того, что говорит и делает Зеля. Зря что ли они эти серебрянники чеканили?
Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8457

В России решили сделать килограммовую монету с изображением Зеленского
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Пригласили, потому что Трамп сцыт по телефону звонить и уже в 10й раз спрашивать как там с Байденом все в порядке? Єто как маничка. Для женщины объясню. Вот ты выключила газ и пошла по магазинам, а потом думаешь, стоять, а выключила я газ или нет? Вот так же само и Трамп, до конца своей политической жизни теперь будет парится по поводу Джо Байдена...
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Златоустовская мастерская выпустит медальную монету из серебра с изображением нового президента Украины Владимира Зеленского.
Изделие будет весить один килограмм, сообщает пресс-служба фирмы, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3124054А ты, моль, кому больше веришь, "златоустовской мастерской" или Цензору?
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Зачем Трамп опять вызывает монику к себе на ковер? Думаете ему понравилось? Нет! Он просто хотел уже в восьмой или девятый раз спросить за Байдена, чи там все нормально Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор - Цензор.НЕТ 9113
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И как успехи?
Похоже, никак.
Ибо Зеленский умнее Порошенко и никогда не будет обслуживать интересы одной партии США.
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Пригласили, потому что Трамп сцыт по телефону звонить и уже в 10й раз спрашивать как там с Байденом все в порядке? Єто как маничка. Для женщины объясню. Вот ты выключила газ и пошла по магазинам, а потом думаешь, стоять, а выключила я газ или нет? Вот так же само и Трамп, до конца своей политической жизни теперь будет парится по поводу Джо Байдена...
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Но он это должен был сделать и собирался
Источник: https://censor.net.ua/n3158313
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Он ещё и по аглицки умеет так, что комики американские ухохатываются.
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Зебил заучил стандартніе заготовки просто. Я тоже с удивлением слышал как он якобы за пару месяцев овладел инглишов, скорее идишом, хотя кроме криваурожского диалекта он ничего не знает. Спроси его чего єкспромтом не по сценарию и ответ будет один:
- WHAT?
- Кампот!!!
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Сое тоже очень хотелось, чтоб такое расследование состоялось. Совпадение? Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор - Цензор.НЕТ 4388
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России нравится много из того, что говорит и делает Зеля. Зря что ли они эти серебрянники чеканили?
Русским бы понравилось заявление Зеленского о расследовании против Байденов. Оно бы привело к его унижению, - Тейлор - Цензор.НЕТ 8457

В России решили сделать килограммовую монету с изображением Зеленского
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Златоустовская мастерская выпустит медальную монету из серебра с изображением нового президента Украины Владимира Зеленского.
Изделие будет весить один килограмм, сообщает пресс-служба фирмы, передает Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3124054А ты, моль, кому больше веришь, "златоустовской мастерской" или Цензору?
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Зачем они бубочке такой волевой подбородок пририсовали?
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По той же причине, что ватники лабутены ***** не замечают. Кацапы любят всякие какашки в блестящую обертку заворачивать. Обман и самообман для кацапов это все, что у них есть.
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Це не підборіддя - це волосня на бороді.
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мацкали такой братский народ
что только и думают о нас
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Одно спасло. Бабушка нелоха запретила ему публично об этом вякать, пока рыжий не даст гарантий, что бабушке в США ничего не будет. Но так как судебная стстема в США - это не Печерский суд,то с гарантиями не срослось. Вот зе и не ляпнул.
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бубочка не лох едет к трампу и там рассказывает какой оказываеться байден коррупционер и показует ему бумаги собраные рябойшапкой. трамп в восторге, потом импичмент и вдруг байден становиться презиком Штатов. зеля в восторге все украинцы тоже.....аплодисменты!!!. занавес!
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Так как это вопрос вышел уже в публичную плоскость, то президенту Украины нужно выступить открыто в мировых СМИ ( и сообщить всем ветвям власти в США, желательно сделав это тоже публично), что Украина и ее гос. органы не будут занимать ни какими расследованиями по поводу США , (принципиально).., вообще НИ КАКИМИ. И вдобавок к этому объявить, что все попытки давления на Украину или ее представителей по этому вопросу ( будь то от демократов или республиканцев) сразу же будет достоянием мировой общественности и СМИ ( по примеру как было, без согласования с Украиной озвучен телефонный разговор Зеленского с Трампом.) Что бы любые представители США, даже и заикнуться о подобном боялись. И закрыть этот вопрос раз и навсегда. А там что будет то и будет, потому что в другом случае будет еще хуже.
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