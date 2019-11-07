 Полиция ищет взрывчатку на трех станциях метро в Харькове

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки на станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" поступило в полицию 7 ноября", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за сообщения о минировании

На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Обзор мест событий продолжается.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, 7 ноября, были закрыты столичные станции метрополитена "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" после полученного анонимного сообщения о минировании.