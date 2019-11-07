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 Полиция ищет взрывчатку на трех станциях метро в Харькове

В четверг утром, 7 ноября, в Харькове поступило сообщение о минировании трех станций метро.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Сообщение о закладке взрывчатки на станциях "Центральный рынок", "Спортивная" и "Университет" поступило в полицию 7 ноября", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за сообщения о минировании

На местах работают следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Обзор мест событий продолжается.

Как сообщалось ранее, сегодня утром, 7 ноября, были закрыты столичные станции метрополитена "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" после полученного анонимного сообщения о минировании.

Источник: https://censor.net.ua/n3158309
 
 
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Найдут и оторвут кое-что, чтоб не размножался, тварь.
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Взять этого АНОНИМЩИКА и бросить под поезд, видео распространить. поверьте, СРАБОТАЕТ.
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а если он русский? мышебрат и свой человек? Зе! не одобрит твой сценарий!!!
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Схоже, що хтось страждаючий на склероз уже і не пам'ятає, де поклав ту вибухівку. Купіть йому вже нову, і нехай заспокоїться!
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Я на роботу нормально доїхав
До речі, вчора через Зелю пробка на Сумській була біле ХАЗу
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