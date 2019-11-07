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Все про:Киев (18171) Метрополитен (630) минирование (859)

 В Киеве закрыли станции метро "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" из-за сообщения о минировании

Столичные станции метрополитена "Золотые ворота", "Красный хутор" и "Академгородок" закрыли утром 7 ноября после полученного анонимного сообщения о минировании.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

Сообщается, что проводится проверка.

Станции "Золотые ворота" и "Красный хутор" расположены на Сырецко-Печерской (М3, "зеленой") линии подземки, "Академгородок" – на Святошино-Броварской (М1, "красной") линии. Станция "Золотые ворота" расположена в центре города и является пересадочной с линии М3 на М1, "Красный хутор" и "Академгородок" – конечные станции, расположенные на окраинах города.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158307
 
 
 Топ комментарии
 
Даже к гадалке не ходи. Звонки были либо с территории козломордии, либо с лугандона
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Лухандон и донбабве празднуют 7 ноября и уже с утра нажрались
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Почему власти боятся назвать откуда идут звонки? Уверен на 99% что ето звонят тамженашилюди, которые хотят отвода ВСУ еще и из Киева чтобы небыла правакаций.
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Даже к гадалке не ходи. Звонки были либо с территории козломордии, либо с лугандона
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Шепелявым голосом. Типа зубов не хватает.
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Да пофиг шо там у тому Киеве. Главное шо моему селі! Бо Киев без села, це провалля У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 2419
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Відволікають увагу - десь хтось щось краде.
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Лухандон и донбабве празднуют 7 ноября и уже с утра нажрались
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Почему власти боятся назвать откуда идут звонки? Уверен на 99% что ето звонят тамженашилюди, которые хотят отвода ВСУ еще и из Киева чтобы небыла правакаций.
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Ты еврей?
Да ватники хоть из Бразилии могут позвонить по-пьяни, особенно через Скайп+ВПН - ищи свищи то.
Вон, нашего Вольнова даже Кадыров угрожал "вывезти" и шо?
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Скорее всего, лугандонцы изгаляются.
Интересно, знают ли об этом "люди", которые, по словам Зели, "хотят разведения", стоят ли они на этих станциях в ожидании "разминирования"?
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У них сьогодні свято ліваруції. Актяпскай.
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Это Ленин из своего логова позвонил - кто не верит - не русский холоп, а какой-то человек просто.
Ползают перед сушенной мумией У Києві закрили станції метро "Золоті ворота", "Червоний хутір" та "Академмістечко" через повідомлення про мінування - Цензор.НЕТ 3770
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