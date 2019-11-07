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Все про:граница (3266) Крым (22046) пограничники (1224) ФСБ (1397) пункт пропуска (530) КПВВ (70)

 Российские пограничники закрыли пункт пропуска "Армянск" на админгранице с Крымом

Пограничное управление ФСБ России в оккупированном Крыму сообщает о временном закрытии своего пункта пропуска "Армянск".

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода".

Как пишут местные СМИ со ссылкой на российскую спецслужбу, закрытие пункта пропуска связано с "ограничениями" украинских пограничников на админгранице. Сообщается, что автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме.

По данным российских пограничников, за предыдущие сутки админграницу в пункте пропуска "Армянск" пересекли около 2,4 тысячи граждан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40%

Ранее в Госпогранслужбе Украины предупредили, что на админгранице Крыма с Херсонской областью, в пункте пропуска "Каланчак", 7 ноября с 8:00 прекращают пропуск граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3158306
 
 
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Правильно и делают, нехер шастать кацапам с кацапскими паспортами в неоккупированную Украину. Зачем там вообще пункт пропуска? Стена должна стоять с колючей проволокой. Пункты они понаставили. Все кто хотел уже переехали жить сюда, а те кто остался пусть ездят через Харьков.
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Росийские пограничники или все таки окупанты? Или мы только возмущаемся когда какая то другая страна не так назовет окупированную нашу территорию?
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Якось так нейтрально-буденно: ...російські прикордонники ... на адміністративній межі з Кримом...
А чому не: ...окупаційні банди в одностроях російських прикордонників ... на адміністративній межі з Кримом...
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Тут недавно в статье написали что количество пересекающих админ границу с Крымом в октябре сократилось " аж на 40%" ( юмористы однако, не лето, ноябрь на дворе), А тут руссо оккупанты что то перекрыли ( интересно тоже почему не в июле). Украина нужно ( если уж из "гуманитарных" соображений не могут полностью закрыть этот участок временной границы с оккупированным Крымом) полностью закрывать ее хотя бы на срок с 15 апреля по 15 октября, а зимой желающие пусть посещают , если уж так нетерпеж.. Но у Украинского государства на это к сожалению духа не хватит, поэтому как и на Донбассе, и в общем мы так и будем проигравшей стороной, субъектом политики, не менее РФ гибридными по сути. ( кстати и "партия войны" ( условная, больше для показухи) Порошенко, ни на что подобное не решилась, даже торговую блокаду , да чего скрывать и подачу воды приняла под давлением общественности.
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Ну нарешті дочекались нової влади і нелох тепер покаже їм кузькину мать.
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А можно про воду по подробней? Какая общественность давила на Пороха в АПРЕЛЕ 14-го?))) А торговая блокада... В какой партии ИНИЦИАТОРЫ торговой блокады Крыма?))) Дважды два сложно сложить?)))
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Звиняйте.. Святое затронул. "Пэдро Рошеновича липецкого - панамского- мальдивского" Оно ж "скрепное" о нем как о покойнике " или хорошо или ни как" То то у нас туристы при нем миллионами в Крым катались туды- сюды ( во время то "войны") интересно посчитать сколько миллионов съездила в Крым за время каденции предыдущего преза в общей сложности. Портретик ( в виде иконки Св. ПЭтра) в уголок повесить не забудьте. Хотя у нас такие традиции " у кого то Зе Вован, у кого Витя -хам, у кого Бджолар- бухгалтер, а у кого то Гер Пукин в "святых", Ну то такЭ.
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