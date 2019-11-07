 Российские пограничники закрыли пункт пропуска "Армянск" на админгранице с Крымом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио "Свобода".
Как пишут местные СМИ со ссылкой на российскую спецслужбу, закрытие пункта пропуска связано с "ограничениями" украинских пограничников на админгранице. Сообщается, что автомобильные пункты пропуска работают в штатном режиме.
По данным российских пограничников, за предыдущие сутки админграницу в пункте пропуска "Армянск" пересекли около 2,4 тысячи граждан.
Ранее в Госпогранслужбе Украины предупредили, что на админгранице Крыма с Херсонской областью, в пункте пропуска "Каланчак", 7 ноября с 8:00 прекращают пропуск граждан.
А чому не: ...окупаційні банди в одностроях російських прикордонників ... на адміністративній межі з Кримом...