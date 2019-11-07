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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2517) Нацполиция (10363) Портнов (479)

 По факту высказываний Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" открыто уголовное производство, - Нацполиция

Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода". Указанные сведения квалифицированы следователями Главного следственного управления (ГСУ) Национальной полиции Украины по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода". Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявление медиадвижения: Осуждаем действия Портнова в отношении журналистов "Схем" и призываем власти привлечь его к ответственности

Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его автомобиля, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.

В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.

"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.

В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".

"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.

По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.

Источник: https://censor.net.ua/n3158304
 
   
 Топ комментарии
 
Та його взагалі би в тюрму.
Давно заробив.
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Дай Бог, что б закрыли этого гавноеда
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На нього ще Панама відкрила діло. США- проти Бєні і Зєлі (там усі рухи бакса зафіксовані). Питання одне - чи готовий український плебс віддати олігарха і його бубочку правосуддю?
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ведмедчук в минской группе был исключительно по причине его связей с ******, т.к. порошенко брезговал общаться с этим уродом напрямую, вот и использовался ведмедчук в виде шестерки-передатчика. никаких решений в рамках минской группы ведмедчук не принимал и не имел никаких полномочий
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Дурак ты...это ирония была. Действительно, при Пепе Портнова даже ничего уголовного не закинули.
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Ага, только сидел на недоимперии и в Украину носа не показывал.
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Это типо как добрый шериф изгнал маньяка в другой город, а тот точил оружие и прятал улики, а теперь пришел смешной шериф и маньяк опять приехал заниматься своими делами....
Че нету и не было уг. расследований?
Отвечу - у портновых и прочей мрази на Петка тоже "кое-шо есть".
И мне смешны как "зелеботы" так и "порохоботы", так как они между двумя бандами избрали одну и отчаянно срутся за ее "честь".
вот так вот, и я говорю так как оно есть то(Борис Козлов)
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Та нічого, андрій чи богдан порішає...
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Это вам не тырить миллиарды,или не устраивать провокации чтоб ввести военное положение..тут преступление против проституток..)
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Парашенко имел все рычаги власти,чтобы убрать все эти недобитки кацапских шестерок. Начиная от медведчука и заканчивая портным. Вплоть до физического устранения. Но этого способа у него хватило лишь на патриотов - Сашка Билого,Лисовика и многих других.Получается они ему не мешали.Ненависти к ним у него не было.
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Де був Портянка при Порошенку? Де Аваков, який ліквідував Музичка? Ви такі питання собі задаєте?
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Не надо ля-ля. Авакав работал на него с начала. А уже когда тот реально начал тупить в жадности,а рейтинг пошел к нулю ,понял что пора менять хозяина на Юлю. Но так как он дурак,то и на сей раз не угадал ))
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Якась маячня. навіть не хочу вступати в полеміку.
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Просто навчіться правильно складати речення, бо мені важко збирати до купи ваші букви.
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Портнов був в Австрії. Але на Портнова Пєця не зробив ЖОДНОГО провадження і не виставив його у міжрозшук. Це означає, що вони - одна і та шобла.
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Що тепер заважає Зеленському "убрать все эти недобитки кацапских шестерок"?
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Конструкцией любого парового котла предусматривается сброс пара... новостьмля... он въехал в Юкрейн как ни в чем не бывало, намутил, накидал доносов, по которым зебильня проТрубило открытие дел... и вы хотите сказать, что выстрел дробиной в жопу слоеа как-то повлияет на его здоровье??? Шота не верится...
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Нет такого юриста, на которого не нашелся бы другой юрист. И вообще юридические способности портнова преувеличены
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У зебилов наверное горе! На портянку завели уголовное дело.
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Бубочка активув імітацію діяльності, бо нарід починає аху*вать від цін, зарплат, тарифів, розводів та іншої диджиталязації головного мозку.
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Портнов це справжнє бидла яке повинно відповісти за зраду державі, розкрадання державного майна, закони 16 січня, сприяння узурпації влади Яником, погрози захисникам Батьківщини .... При його сприянні відновлюють корупційні, схеми, розставляють своїх приспішників в владні кабінети, суди, прокуратуру. Вони активно фальшують розслідування проти патріотів, добровольців, захисників вітчизни від нападу агресора і влада їм потурає. ДЕБІЛИ ТЕРПІННЯ УРВЕТЬСЯ. Портнову мінімум довічне
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А что, против Миротворца дело давно есть и расследовано?
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Когда вчера только появилась инфа, что взорвали автомобиль в Киеве. Первая мысль "может Портнова", к сожалению не его, но тоже деятеля подшефного фсб.
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Ну хоть что-то... Люди уже ждут не дождутся когда эту мразь посадят.
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Юрий Луценко (бывший генпрокурор) сказал, что личность Портнова сильно демонизирована. Сволочь. Надо было садить еще раньше .
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Справу порозслідують і звісно ж закриють,ну може журналістів притягнуть, це заборонить її ініцювати надалі по цьому епізоду, коли ж справу не заводити і чекати "кращих часів", то іде відлік часу і її за давністтю потім не відкриють. Отак от
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Не покидает устойчивое ощущение де жа вю .клонов Портнов - Соловьев ( рос ТВ) или скажем Елена Бондаренко ( если кто помнит из партии регионов) - Ирина Верещук ( Слуга народа) "верещит" точно как Ленка, а тут еще и боженька с фамилией угадал... Ну и т. д. наверное так высшими силами назначено каждой .... по паре.
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Всё пропало! Пропало всё ! Зеленский - нехороший человек.Всё пропало!!
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Портнов находится в базе данных сайта "Миротворец".
https://myrotvorets.center/criminal/portnov-andrej-vladimirovich/

Пособник российских оккупантов (изменник родины).
Призывы к убийствам граждан Украины.
Посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства
Активно оказывал юридическую поддержку врагу и сепаратистам, подготовил Проект постановления Верховного Совета Автономной Республики Крым во время начала российской оккупации в 2014 году готовил тогдашний заместитель главы Администрации Президента Януковича.
В нормальной стране это животное уже давно получил бы 20 лет с конфискацией.
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господа АТОшники, ну неужели у вас не найдется пару маслят что бы навсегда угомонить эту кремлевско-кломойскую мразь?
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Всё пропало,совсем пропало!!У Билецкого и Ляшко!!
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Генеральная прокуратура уволила следователя, расследовавшего дело о возможной причастности главы Офиса Президента Андрея Богдана к растрате 32 млн гривен госсредств.

Об этом в интервью сказал бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. «Следователя в этом деле уволили одним из первых, и это такой серьезный аргумент, что они таким незаконным способом хотят защитится от уголовного преследования», - сообщил он. Горбатюк отметил, что Богдан был допрошен в данном деле и фигурирует в нем на данный момент как свидетель.
Расследование дела заблокировано, так как руководство Генпрокуратуры отказывается подписывать проекты подозрений судьям, фигурирующим в данном уголовном производстве.
Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.
Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.
Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко.
Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.
http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/z-gpu-zvilnyly-slidchogo-yakyj-rozsliduvav-spravu-pro-roztratu-derzhkoshtiv-bogdanom/?fbclid=iwar0hxgvqrxhsxw7cxgpuco-gpvap1fsyv5mkozvy65c-ukx8m3lczshh0kw
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