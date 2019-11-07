 По факту высказываний Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода" открыто уголовное производство, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода". Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и по ч. 1 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, экс-депутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов опубликовал в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его автомобиля, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местом жительства.
В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.
"Редакция расценивает публикацию Андреем Портновым персональных данных водителя программы как прямое давление на команду "Схем", - говорится в заявлении команды.
В ответ Портнов пригрозил всей редакции "Схем" публикацией "их личной и персональной информации", а также "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток".
"Не переключайтесь, я публичный и буду делиться подробной личной и персональной информации о всех причастных", - написал он.
По мнению редакции "Схем" и юристов, обнародование Портновым детальной личной информации журналистов нарушает ряд статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса.
Че нету и не было уг. расследований?
Отвечу - у портновых и прочей мрази на Петка тоже "кое-шо есть".
И мне смешны как "зелеботы" так и "порохоботы", так как они между двумя бандами избрали одну и отчаянно срутся за ее "честь".
вот так вот, и я говорю так как оно есть то(Борис Козлов)
https://myrotvorets.center/criminal/portnov-andrej-vladimirovich/
Пособник российских оккупантов (изменник родины).
Призывы к убийствам граждан Украины.
Посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины.
Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства
Активно оказывал юридическую поддержку врагу и сепаратистам, подготовил Проект постановления Верховного Совета Автономной Республики Крым во время начала российской оккупации в 2014 году готовил тогдашний заместитель главы Администрации Президента Януковича.
В нормальной стране это животное уже давно получил бы 20 лет с конфискацией.
https://espreso.tv/news/2019/11/06/********************************
Об этом в интервью сказал бывший начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. «Следователя в этом деле уволили одним из первых, и это такой серьезный аргумент, что они таким незаконным способом хотят защитится от уголовного преследования», - сообщил он. Горбатюк отметил, что Богдан был допрошен в данном деле и фигурирует в нем на данный момент как свидетель.
Расследование дела заблокировано, так как руководство Генпрокуратуры отказывается подписывать проекты подозрений судьям, фигурирующим в данном уголовном производстве.
Богдана подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.
Так, по мнению следствия, действующий глава Офиса Президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации «Единые энергетические системы Украины» перед Министерством обороны России.
Это было сделано для привлечения к уголовной ответственности экс-главы ЕЭСУ и лидера партии «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Юлии Тимошенко.
Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.
http://www.dymka.com.ua/ru/ukraina/z-gpu-zvilnyly-slidchogo-yakyj-rozsliduvav-spravu-pro-roztratu-derzhkoshtiv-bogdanom/?fbclid=iwar0hxgvqrxhsxw7cxgpuco-gpvap1fsyv5mkozvy65c-ukx8m3lczshh0kw