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 Красный Крест направил жителям ОРДЛО два грузовика с продуктами и мебелью, - Госпогранслужба

Международный комитет Красного Креста направил на временно оккупированную территорию Донбасса два грузовика с гуманитарной помощью общим весом 16,48 т.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовало два грузовика с гуманитарным грузом (продуктовые наборы, мебель) от Международного Комитета Красного Креста общим весом 16,48 тонны", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158301
 
 
 Топ комментарии
 
Де факто - помог сепаро-террористам удерживать оккупированную территориюпод контролем.
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Мебель, я надеюсь, это гробы?
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Де факто - помог сепаро-террористам удерживать оккупированную территориюпод контролем.
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наших пленных отказываются проведать, осмотреть
это какой то колорадский крест
а затем озабоченная эвропа волае, шо помогла на 15 миллиардов ойро, кому сепарам?
банды украинцев лазя по гейропе - вырисовывается складные приоритеты
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Я радий, що ніколи в житті не переказав їм жодної копійки.
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Красный Крест и мебель...., надеюсь мебель хоть не икеа, зачем им этот шведский ширпотреб...
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Уже и мебель возят обустраиваться террористам на новых захваченных позициях. Ето те уроды которые отказываются посещать украинских пленных в росийских тюрьмах? Сволочи.
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Закидать бельгию героиновыми шприцами да й пох
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только пришел написать это же, но вы - уже!!!
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Мебель...Пипец...В следующий раз надувных кукол и резиновых членов привезут ? - Этот крест,явно работает на расею.
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Ну там в ОРДЛО реформ не делают, потому им помогают. А укр.власть всем рассказывает как хорошо жить в Украине, особенно после очередной имитации реформ, иначе денег не дадут на следующий распил .
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российским казачкам и отпускникам надо заменить диваны. Поизносились
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Им нужно слать специфическую мебель строгого образца.
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Красный крест - Красная икра - мебель из Красного дерева. Содержание оккупированных территорий это обязанность оккупанта ( РФ), а помогать нужно прифронтовым регионам Украины, если уж на то пошло. Но и тут гибридность, без нее как я вижу сейчас ни куда... Мировой тренд по любому вопросу.
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