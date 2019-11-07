 Красный Крест направил жителям ОРДЛО два грузовика с продуктами и мебелью, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию проследовало два грузовика с гуманитарным грузом (продуктовые наборы, мебель) от Международного Комитета Красного Креста общим весом 16,48 тонны", - говорится в сообщении.
это какой то колорадский крест
а затем озабоченная эвропа волае, шо помогла на 15 миллиардов ойро, кому сепарам?
банды украинцев лазя по гейропе - вырисовывается складные приоритеты