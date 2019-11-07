 Перед текущим учебным годом в Украине закрылось почти 200 школ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

"По оперативным данным областных органов управления образованием, на начало 2019-2020 учебного года были закрыты почти 200 школ. Важно подчеркнуть, что среди них есть заведения, деятельность которых временно приостановлена, в том числе находящихся на капитальном ремонте", - говорится в сообщении.

В Минобразования отметили, что перед началом 2018-2019 учебного года в Украине закрылось 120 школ.

"Среди основных причин: закрытие малокомплектных школ и перевод детей в опорные заведения; аварийное состояние помещений; реорганизация в филиалы опорных учебных заведений", - добавили в пресс-службе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Правительство намерено оптимизировать сеть школ, - Гончарук. ВИДЕО

Отметим, что статистический отчет по закрытию заведений общего среднего образования не собирался за 2017-2018 год.

В то же время по открытым данным Минобразования в учебном году 2017-18 гг. каждая четвертая школа в Украине была малокомплектной, то есть такой, в которой обучалось менее 100 учеников. В рамках административной реформы такие школы подпадают под оптимизацию, то есть их или закрывают или реорганизуют в филиалы опорных школ.