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 Перед текущим учебным годом в Украине закрылось почти 200 школ

В Украине перед учебным годом 2019-2020 закрылось почти 200 школ, но среди них есть заведения, деятельность которых приостановлена временно.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.

"По оперативным данным областных органов управления образованием, на начало 2019-2020 учебного года были закрыты почти 200 школ. Важно подчеркнуть, что среди них есть заведения, деятельность которых временно приостановлена, в том числе находящихся на капитальном ремонте", - говорится в сообщении.

В Минобразования отметили, что перед началом 2018-2019 учебного года в Украине закрылось 120 школ.

"Среди основных причин: закрытие малокомплектных школ и перевод детей в опорные заведения; аварийное состояние помещений; реорганизация в филиалы опорных учебных заведений", - добавили в пресс-службе.

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Отметим, что статистический отчет по закрытию заведений общего среднего образования не собирался за 2017-2018 год.

В то же время по открытым данным Минобразования в учебном году 2017-18 гг. каждая четвертая школа в Украине была малокомплектной, то есть такой, в которой обучалось менее 100 учеников. В рамках административной реформы такие школы подпадают под оптимизацию, то есть их или закрывают или реорганизуют в филиалы опорных школ.

Источник: https://censor.net.ua/n3158298
 
 
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Чтоб смотреть,,скотов,, образование необязательно
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аграрной сверхдержаве нужны не мозги а рабочие руки
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"Слуге народа" нужен кадровый резерв. Квартал и передвижные шапито уже опустели.
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а зачем в селе школы пиндосы рагулье рабов делают
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Население уменьшается. Не удивительно. Думаю, перепись всех удивит. А меня не удивит. Перед текущим учебным годом в Украине закрылось почти 200 школ - Цензор.НЕТ 7360
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