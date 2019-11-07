 Кабмин привлечет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог, - Криклий

"Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Криклия, 6 ноября правительство приняло решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере EUR450 млн на строительство объездной дороги Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

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"Кредит на 15 лет с базой и процентной ставкой 6 месяцев EURIBOR + 100 bps", - уточнил министр.



