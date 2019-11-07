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 Кабмин привлечет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог, - Криклий

Кабинет министров Украины планирует привлечь полумиллиардный кредит сроком на 15 лет для ремонта объездной дороги Львова и трассы Киев - Одесса, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Для восстановления украинских дорог необходимо привлекать дополнительные дешевые ресурсы", - написал он в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Криклия, 6 ноября правительство приняло решение о привлечении кредитных средств Европейского инвестиционного банка в размере EUR450 млн на строительство объездной дороги Львова и капитальный ремонт участков международной автомобильной дороги М-05 Киев - Одесса (в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях).

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"Кредит на 15 лет с базой и процентной ставкой 6 месяцев EURIBOR + 100 bps", - уточнил министр.

Кабмин привлечет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог, - Криклий 01
Кабмин привлечет полумиллиардный кредит на строительство двух дорог, - Криклий 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158295
 
 
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В эти участки уже закопали не один миллиард баксов.
Придумайте что то оригинальное.
Или у зебилов совсем туго с фантазией?
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Мало напозичалися? За які шиші віддавати будемо? Чи віддавати будуть наступьніки?
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Лучше бы окружную вокруг Киева построили, которую обещает каждая власть и забивает х***й
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Опять одесская трасса.... что плять больше нигде отмыть бабок нельзя как на одесской???
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Разворовать зарубежные кредиты - фирменная фича Бени Коломойского.
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Киев - одесса ---Бермудский треугольник для денег.;30 лет дорогу делают.Давно можно было сделать десятиполлосной с метровым слоем железобетона.
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