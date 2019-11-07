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 "Ошибка должна быть исправлена!" - украинское посольство в США призвало The New York Times поправить опубликованную карту Украины без Крыма

Украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку и "не играть на руку российской информационной пропаганде"

Об этом сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в США, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанного границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", - говорится в сообщении.

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В посольстве "рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду".

"Правда - в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!", - резюмировали в дипведомстве.

Ошибка должна быть исправлена! - украинское посольство в США призвало The New York Times поправить опубликованную карту Украины без Крыма 01
Ошибка должна быть исправлена! - украинское посольство в США призвало The New York Times поправить опубликованную карту Украины без Крыма 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158294
 
 
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Чи в Америці рівень журналістики низький, чи кацапи приплатили ...
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Ксения, я как человек, много раз бывавший в США и много общающийся с американцами, скажу вам правду - им насрать ! На всё, шо за пределами их собственной страны. Я абсолютно уверен, шо никакие кацапы им ничего не платили - это банальное наплевательское отношение. Крым, Украина - где это вообще ? Они, конечно, исправят ошибку - в этом я уверен на 100%. Но завтра они запросто забудут и опять напечатают так же.
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Звичайному американцеві - так.
Але ж журналіст писав про Україну.
Отже він проявив свій непрофесіоналізм, недбальство, або просто взяв гроші від росіских пропогандистів.
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Согласен, но им так "насрать" шо бомбят за 15000км. от своей территории

Ясно шо есть злые и очень добрые, но только вот как они обосрались с "химоружием саддамки" то....
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Классно у них там в Америке, других проблем совсем нету
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Кримінальні провадження в Україні та в США з міжнародним переслідуванням та буцегарнями вставлять мізкі подібним співучасникам агресора проти України?
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А як може бути по іншому як що у правлінні цього видання - Міша Гольден, Лін Дольнік, Артур Зульбергер , Дані Кохен а журналюга , шеф бюро Серж Шмеман - ще та укрофобська паскуда
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Народився у Франції, в родині російського православного богослова Олександра Шмемана (1921-1983) та Уляни Осоргіної (нар. 1923) - нащадка православної святої Юліанії Лазаревської.[2] 1951 року разом з родиною переїхав до Нью-Йорка.

...
Водночас деякі українські журналісти та блогери виступили з закидом в упередженості оцінок Сержа Шмемана щодо подій в Україні[10][11][12]. Так, зокрема, видання «Апостроф» помістило замітку про те, що в іншій статті Сержа Шмемана фото українського міста Вуглегірська, захопленого російськими військами та бойовиками ДНР, підписане: «Uglegorsk, Russia»[13].

"Помилка має бути виправлена!" - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму - Цензор.НЕТ 6701
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А если не исправят?
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В Абхазию вначале заселили массу арабохаев(эр Мэн?-ворованное слово) из Арабистана( их стало 53% от общей числен. населения), а потом отняли у Грузии. В Крыму хотят сделать наоборот.Туда масса "инвестеров" прибудет.Тоже хотят на Кавказе сделать.Кавказ Обьединяйся для защиты Святых земель, которые ТЫ обязан защищать,содня основания мира-так решил Создатель.
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Масса арабов каждое лето намылились в Одэрбэйджанский город,кот.сейчас наз-ся Габала(хотя верно АгаБала-Господино дите(Гелиогабал одеро-греч.Бог),но он раньше наз-ся Куткашан, а совсем давно ШИРАЗ-святой город(то что в Иране неправильно).Есть еще древнее название(пока секрет).Так ктоже из-за бугра научил этих арабов туда переться ,местные говорят,что они хотят строить там гостиницу(на наших святых землях??).КТО ИХ-АРАБЬЕ НАДОУМИЛ?? КРЕМЛЬ ЗАХВАЧЕННЫЙ???. НИКОГДА!
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Конфіскувати весь тираж! Редактора розстріляти.
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израиль за такое бы отсудил пару млн.
Климкин, фас.... А, этот, Пристайко - скажи что-нибудь. Ну, типо призываешь и глубоко озабочен обеспокоенностью "Помилка має бути виправлена!" - українське посольство в США закликало The New York Times виправити опубліковану карту України без Криму - Цензор.НЕТ 841
Посольству - спасиб*.
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"Посольство в очередной раз обратилось ..." , то есть это не в первый раз, а постоянно!
И это американская провокация НЕ какого-то там задрипанного , а известного издания .
Значит это не простая ошибка, а СПЕЦИАЛЬНО спланированная агитация против целостности Украины. 😡
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