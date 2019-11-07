 "Ошибка должна быть исправлена!" - украинское посольство в США призвало The New York Times поправить опубликованную карту Украины без Крыма

Об этом сообщает пресс-служба украинского диппредставительства в США, передает Цензор.НЕТ.
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыму на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде. Американское издание снова использовало карту с четким нарушения международно признанного границы Украины в одной из своих последних статей - "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan", - говорится в сообщении.
В посольстве "рассчитывают на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду".
"Правда - в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!", - резюмировали в дипведомстве.
Але ж журналіст писав про Україну.
Отже він проявив свій непрофесіоналізм, недбальство, або просто взяв гроші від росіских пропогандистів.
Ясно шо есть злые и очень добрые, но только вот как они обосрались с "химоружием саддамки" то....
...
Водночас деякі українські журналісти та блогери виступили з закидом в упередженості оцінок Сержа Шмемана щодо подій в Україні[10][11][12]. Так, зокрема, видання «Апостроф» помістило замітку про те, що в іншій статті Сержа Шмемана фото українського міста Вуглегірська, захопленого російськими військами та бойовиками ДНР, підписане: «Uglegorsk, Russia»[13].
Климкин, фас.... А, этот, Пристайко - скажи что-нибудь. Ну, типо призываешь и глубоко озабочен обеспокоенностью
Посольству - спасиб*.
И это американская провокация НЕ какого-то там задрипанного , а известного издания .
Значит это не простая ошибка, а СПЕЦИАЛЬНО спланированная агитация против целостности Украины. 😡