 Вступил в силу закон Зеленского о судебной реформе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лб.ua.

Согласно закону, со дня вступления его в силу прекращаются полномочия членов Высшей квалификационной комиссии судей, а новый руководитель секретариата комиссии назначается по результатам конкурса.

Новый состав комиссии будет сокращен с 16 до 12 членов. Его обязан будет сформировать Высший совет правосудия в течение 90 дней, то есть до 7 февраля. Срок полномочий новых членов комиссии составит 4 года. Одно и то же лицо не сможет осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей два срока подряд.

Данным законом также предусмотрено сокращение количества судей Верховного Суда с 200 до 100 человек. Процедуру сокращения судей обязан провести новый состав Высшей квалификационной комиссии судей до 7 апреля 2020 года.

Отбор судей будет проведен по критериям профессиональной компетентности, добропорядочности и этики. Судьи Верховного Суда, которые не пройдут отбор, смогут продолжить работу в апелляционных судах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение двух лет уволены 1 157 судей, - глава ВСП Овсиенко

Кроме того, законом предусмотрено создание комиссии по вопросам добропорядочности и этики. Эта комиссия будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и Высшего совета правосудия.

В состав комиссии входят 3 члена Высшего совета правосудия и 3 международных эксперта. Они получат право оценивать добропорядочность кандидатов в органы судебного самоуправления, в том числе ВСП, инициировать их увольнение, следить за добропорядочностью судей Верховного Суда.

Как сообщалось, 16 октября Верховная Рада приняла законопроект №1008 Президента Владимира Зеленского о судебной реформе. 4 ноября президент его подписал.

Напомним, проект 1008 был раскритикован международным сообществом, как такой, который существенно угрожает судейской независимости. Так, одними из первых с критикой выступили Представительство ЕС в Украине и Посольство Канады, которые в совместном письме в Офис Президента отметили, что "следует избегать повторного отбора судей Верховного Суда", а перезагрузка Высшей квалификационной комиссии судей и создание новой "не будут эффективными, если одновременно не реформировать Высший совет правосудия".

Читайте также: "Любая система сопротивляется", - замглавы ОП Смирнов о законопроекте №1008, предусматривающем реформу Верховного Суда

Совет Европы также обеспокоен законопроектом 1008.

"В нем [проекте 1008] предлагаются широкомасштабные изменения, которые могут иметь серьезные последствия для независимости судебной системы. В частности, проект закона влияет на статус и квалификационные требования к судьям и связанные с этим процедуры", - отмечается в письме генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич к министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко.

А в документе эксперта Совета Европы по оценке проекта Закона №1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" касательно его соответствия стандартам и рекомендациям Совета Европы, который обнародовала "Судебно-юридическая газета", четко указано, что "Предложенное сокращение не оправдано причинами уменьшения нагрузки или реформой кассационных функций Верховного Суда. На самом деле, обоснование такого уменьшения количества судей непонятно и не поясняется сменой роли Верховного Суда в рамках судебной системы, поскольку недавно Верховный Суд был реструктуризирован и обновлен".

В начале октября Мониторинговый комитет ПАСЕ направил запрос в Венецианскую Комиссию по поводу предложенных проектом 1008 изменений касательно деятельности Верховного Суда и органов судейского управления, - сообщается на официальном сайте Комиссии.

В день рассмотрения проекта 1008 во втором чтении крупнейшие бизнес-ассоциации (Американская торговая палата в Украине, Европейская Бизнес Ассоциация и Союз украинских предпринимателей) обнародовали совместное заявление, в котором отметили, что "бизнес-сообщество очень обеспокоено оценками, согласно которым истцы будут вынуждены ждать более 5 лет решения Верховного Суда, если количество его судей сократится с 200 до 100 без одновременного реформирования судов низших инстанций, апелляционных судов и внедрения процессуальных фильтров в кодексах".

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская, выступая в парламенте, обратилась к народу Украины, отметив, что "19,5 тысячи заключенных ожидают судебного решения, определения своей судьбы, 4 миллиона граждан Украины ежегодно обращаются в суды, 2 тысячи судей не хватает в судебной системе. И не только перезагрузка Верховного Суда повлияет на стабильность судебной системы. Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, без предоставления возможности судье подготовиться должным образом, окончательно уничтожат независимость судебной системы".

Кроме того, еще в сентябре Пленум Верховного Суда утвердил Заключение по проекту 1008, отметив, что проект "создает существенные риски для независимости судебной власти и может нивелировать достижения реформы правосудия 2014-2018 годов в части усиления независимости и деполитизации судебной власти".