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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бизнес (1231) Гончарук_Алексей (257)

 Создать одинаковые правила игры для бизнеса - вызов для меня, - Гончарук

Правительство обещает пополнять бюджет не за счет искусственного наращивания налогов, а благодаря системным инвестициям.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Моя работа как премьер-министра - гарантировать защиту и безопасность инвестиций. Создать действительно честные и прозрачные условия для бизнеса, одинаковые правила игры для всех - вызов для меня и моей команды. Мы уже меняем систему! Мы первые представили проект бюджета на следующий год, в котором не заложили повышение налогов. Пополнять бюджет будем не за счет искусственного наращивания налогов, а благодаря системным инвестициям - как украинским, так и международным", - отметил он.

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Премьер сообщил, что первым решением в этом направлении была ликвидация коррумпированного Управления защиты экономики.

"Мы уволили большинство коррумпированных руководителей госучреждений. Мы начинаем масштабную приватизацию государственных предприятий - в проекте Бюджета-2020 на это заложено около 12 млрд грн только в этом году. Приватизация позволит вдохнуть жизнь в неработающие и убыточные объекты, привлечь инвестиции и создать рабочие места для людей. Работы много! Продолжаем долбить эту скалу вместе", - написал он.

Создать одинаковые правила игры для бизнеса - вызов для меня, - Гончарук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158288
 
 
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гончарук,на самокат и в Англию !!!
почему не уехал ? Создать одинаковые правила игры для бизнеса - вызов для меня, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1574
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"От як би, в роті виросли гриби".
За пів року просрать ВСЕ, і ляпать таке.
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отож я дивлюсь Бєня всюди з касовим апаратом ходить
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Ещё до выборов, если в целом об уЗеленских.
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то урівняйте вашого ляльковода коломойшу, клоуни.
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Повезло бизнесменам. Скоро всем э/э дешёвую, как ИгарьВалеричу, сделают.
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В «Укренерго» визнали, що відключають українські електростанції через російський імпорт https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrenergo-viznali-shcho-vidklyuchayut-ukrajinski-elektrostanciji-cherez-rosiyskiy-import-637922.html?fbclid=IwAR2Uf_ZFSZ2kyj-36AWSj479OGe44l1jMY-tl7GggAIwgF0ifY795JAL9nI
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