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Все про:Золотое (148) разведение сил (56)

 Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября (обновлено)

Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "тишина" на этом участке в течение 7 суток", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Кроме того, продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 5 групп ГСЧС Украины.

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Омечается, что вчера (6 ноября) было обследовано 10,4 гектара территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Согласно графику работы по разминированию продлятся до 9 ноября.

Позже в пресс-центре ОС сообщили, что 8 ноября состоится пресс-тур на участок разведения сил №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области для освещения начала практического этапа разведения.

"Аккредитация обязательна! Сбор журналистов перед блокпостом на въезде в н.п. Богдановка Волновахского района Донецкой области в 11:00. Всем представителям СМИ обязательно иметь средства защиты (шлем, бронежилет).
Аккредитация будет проводиться в пресс-центре ОКП ОС по адресу accreditationjfo@gmail.com или по телефону +380986713040 до 18.00 07.11.2019 года", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября 01
Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября 02

Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября 03

Источник: https://censor.net.ua/n3158283
 
 
 Топ комментарии
 
Не знаю как обстоят дела с разведением в Золотом или Петровском, но знаю что я слышу со своей колокольни: по сравнению с 16 годом, когда шли бои за аэропорт, или 17, когда бились за Пески и авдеевскую промзону, сейчас звуки боя слышны гораздо дальше. То есть я, как житель оккупированной территории, понимаю что Украина становится МЕНЬШЕ, а дыныра растет.
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Разводилы херовы, боком то вам все это выйдет, жаль что нам больше ( вы слиняете а 73% останется выть и доказывать друг другу что они не голосовали и их не правильно поняли в день выборов) Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября - Цензор.НЕТ 5458
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Зеленський жив у Москві з 1998 року. Половину життя він провів за президента Хуйла. Не дивно що головна мрія Зеленського- особиста зустріч з ним.
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Разводилы херовы, боком то вам все это выйдет, жаль что нам больше ( вы слиняете а 73% останется выть и доказывать друг другу что они не голосовали и их не правильно поняли в день выборов)
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"их не правильно поняли в день выборов"
++++100500
да, эта публика и на такое способна ))))))))))
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В выходные была на дне рождения родственницы. Гости возраст 30-55, основная масса скрытые совкодрочеры ( все вспоминают о жизни в совке, несмотря на то что мы жили лучше их но мне вспомнить хорошего нечего , разве что я была молода и живы родители идедуки- бабушки). Так вот первые ласточки, практически никто не ходил на голосование, двое сказали что у них не было выбора и пришлось за Зе. Но я то знаю что там были люди в припрыжку бегавшие голосовать. Жду следующего дня рождения Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада - Цензор.НЕТ 9395
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меня всегда поражают 30-летние(в эквиваленте на 2019-й), восхваляющие жизнь в совке...
а они ТАМ жили??? ))))))))0
хотя я в свое время чуть не женился на девушке, чья мама была шишкой в 4-ом управлении минздрава. (кто в теме тот поймет)
так у них при совке все было замечательно..)))
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Вас поражают а меня просто выбешивают, знаю парочку 84 и 86 года рождения которые так восхваляют жизнь в совке, что мне прям хочется сделать то что сделал верблюд в фильме « Джентельмены удачи». Мои родители работали на севере-севере ❗️ А я с бабушкой жила в центре миллионника и родители присылали с лихвой на наше « прозябание» Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада - Цензор.НЕТ 351 и то я до сих пор ненавижу воспоминая об очередях, праздничных вонючих демонстрациях, жизнь по блату, пятилетку за три года и далее по списку. Считаю что лучшее что случилось в 20 веке это то что здох совок.
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Не знаю как обстоят дела с разведением в Золотом или Петровском, но знаю что я слышу со своей колокольни: по сравнению с 16 годом, когда шли бои за аэропорт, или 17, когда бились за Пески и авдеевскую промзону, сейчас звуки боя слышны гораздо дальше. То есть я, как житель оккупированной территории, понимаю что Украина становится МЕНЬШЕ, а дыныра растет.
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Хоч тут правду написали: "українська сторона". Про "ту сторону" таке не пишуть. Але й тут правда неповна. Бо повна буде така:"українська сторона готужться до односторонньому відведення сил у Петровському".
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Ну дюже-дюже нєлох хоче зустрічі *******.
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Зеленський жив у Москві з 1998 року. Половину життя він провів за президента *****. Не дивно що головна мрія Зеленського- особиста зустріч з ним.
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Хроніки матриці
@matrix_chronic

А ви думали путін нагнув нашого Вову відводити війська щоб з ним в норманському форматі поговорити???
Фіг там! Х-ло просто перевірив нагнеттся Вова чи ні. Далі акти опускання будуть жостче і нижче.
А говорити йому з Вовою нафіг нада. Він через свої говорящі голови все передасть.
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Отступаем, мои поздравления зебанатам. Где остановимся? Под Киевом или Львовом???
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И ето несмотря на непрекращающиеся обстрелы в етом же раене. Все что нужно знать о соблюдении договоренностей и о словах которые говорит *наша* власть.
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ті бздюки нахабно брешуть, рейтинг ЗЕ все перекриває, поки що люд ведеться на його puppy eyes.
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"готовится"..
то ли дело сепары, они всегда готовы к отступлению...зеленского
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Зеленые вы нарушаете Конституцию Украины , придеться отвечать
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Это правда. Но пальма первенства принадлежит Пастору, который не ввёл военное положение в Крыму, Луганске и Донецке весной 2014 года. Потом начал нарушать Петя, когда в августе 2014 года не ввёл военное положение после прямой агрессии РФ. Также была нарушена Конституция при подписании договорняков в Минске. Всё трое заслуживают трибунала.
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1. Богомольний Пастор один единий хто голосував за введення військового стану на засіданні РО.2. Він не був президентом, тому дещо був обмежений.3Армії тоді не було зовсім4.ЗМІ розкручували картинку що ніхто не хоче воювати за свою країну.
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- Вова ти ж всрався!
- То я від страшної люті !!!!
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Рябошапка , а почему не открываешь уголовное дело по факту измены Родине😖
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Бо вiн 100% "свiй прокурор".
Тобно не прокурор, а спiвучасник злочiну.
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Отметим праздник великого октября смелым отступлением!
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так...в нас в Києві малий октябрьонок завівся.
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Развод лохов-дело святое.Так и разводят с 90-х.
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Герои зеленого времени.

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
19 год ·

Концерт від вінницького гурту, учасників шоу «Х-фактор», "Пан Карпо" для жителів Золотого-4 на Луганщині.
Учасники гурту, за військово-патріотичну роботу та внесок у культурний розвиток цивільного населення і військовослужбовців, командувачем Об'єднаних сил відзначені подякою та грамотами, а їхньому лідеру Віктору Негуру вручили медаль "Операція Об'єднаних сил. Звитяга та вірність".


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Не удивительно, почему петябобики против разведения сил - у
Порошенко была возможность ежегодно получать с неподконтрольной территории от террористов
денежные средства за поставку им водоснабжения.




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И когда прекратили водоснабжение, на котором наживался Порошенко?
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Речь идет о том, что Порошенко ежегодно получал от представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную
территорию, а не о том, когда прекратили водоснабжение.
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Так я и спрашиваю, работает ли эта "схема" и сегодня, поставляется ли туда вода и кто получает за это деньги?
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Речь идет о том, что Порошенко два года подряд получал от
представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за
поставку водоснабжения на оккупированную территорию, а не о том, работает ли
эта "схема" и сегодня. Порошенко пособник террористов - вот о чем речь.
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Вопрос о том поставляется ли вода на оккупированные территории сегодня и кто получает от это деньги очень важен.
Если у Max Doc есть факты, доказательства описанного ним, он должен обратиться в правоохранительные органы, духовой инструмент Портнова Труба с копыт падает, пытаясь что-то нарыть на Порошенко. Пока из Трубы идут только пустые выхлопы.
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Речь идет о том, что Порошенко два года подряд получал от
представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за
поставку водоснабжения на оккупированную территорию, а не о том, поставляется
ли вода на оккупированные территории сегодня. Порошенко пособник террористов - вот о чем речь. И
этому есть доказательства - Отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине:на 9 октября 2017 года и 9 января 2018 года:https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/348921https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/365536В них написано: "На мосту к югу от
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных
средств с неподконтрольных правительству
районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось,
осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение".

По этим фактам, изложенным в отчетах
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине,
в те годы не было ни опровержений правительства Порошенко, ни опровержений главы областной администрации Луганской области, назначенного Порошенко, ни возмущенного воя
петябобиков.

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Ну и что? Где доказательства преступления, куда в конце концов попадали якобы передаваемые денежные средства?

"Если у Max Doc есть факты, доказательства описанного ним, он должен обратиться в правоохранительные органы, духовой инструмент Портнова Труба с копыт падает, пытаясь что-то нарыть на Порошенко. Пока из Трубы идут только пустые выхлопы."
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А чому в мінських нема відводу військ України з української території? А тільки важкого озброєння ?? Може це главзебіл під "новачком" від )(уйла ??
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Зелох обкурений, ще не прийшов до тями.
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украинская сторона готовится к разведению сил...а)(уенно звучит. не правда ли зебобики?
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ДНРівці кожен день пускаю зелену ракету, прагнуть відвіда війск
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Зеленський допоміг Путіну зіскочити з Мінських домовленостей Давайте згадаємо логіку української дипломатії попередніх 5 років. З самого початку подій Росія не визнавала свою участь у війні. "В Українє гражданская война, ето ополченци, а Росія ні при чому, з Росією треба торгувати, а Україну покинути, бо це корумпована держава фейлед-стейт". Росія постійно намагалася понизити статус України до рівня "кієвская власть". І змусити кієвскую власть домовлятися з "владою Донецька і Луганська", при ролі Росії як посередника. Але Україна виявилася міцним горішком, і українська армія, українська дипломатія не дозволили зробити те, що вдалося з маленькими Грузією і Молдовою. Самовпевнений Путін нарвався на нашу контргру і підписав Мінські угоди. Так Захід отримав підпис Путіна. Мінські угоди...........(продовження на сайті)
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