 Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
"Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "тишина" на этом участке в течение 7 суток", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в настоящее время продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.
Кроме того, продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 5 групп ГСЧС Украины.
Омечается, что вчера (6 ноября) было обследовано 10,4 гектара территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Согласно графику работы по разминированию продлятся до 9 ноября.
Позже в пресс-центре ОС сообщили, что 8 ноября состоится пресс-тур на участок разведения сил №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области для освещения начала практического этапа разведения.
"Аккредитация обязательна! Сбор журналистов перед блокпостом на въезде в н.п. Богдановка Волновахского района Донецкой области в 11:00. Всем представителям СМИ обязательно иметь средства защиты (шлем, бронежилет).
Аккредитация будет проводиться в пресс-центре ОКП ОС по адресу accreditationjfo@gmail.com или по телефону +380986713040 до 18.00 07.11.2019 года", - сказано в сообщении.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
++++100500
да, эта публика и на такое способна ))))))))))
а они ТАМ жили??? ))))))))0
хотя я в свое время чуть не женился на девушке, чья мама была шишкой в 4-ом управлении минздрава. (кто в теме тот поймет)
так у них при совке все было замечательно..)))
@matrix_chronic
А ви думали путін нагнув нашого Вову відводити війська щоб з ним в норманському форматі поговорити???
Фіг там! Х-ло просто перевірив нагнеттся Вова чи ні. Далі акти опускання будуть жостче і нижче.
А говорити йому з Вовою нафіг нада. Він через свої говорящі голови все передасть.
то ли дело сепары, они всегда готовы к отступлению...зеленского
- То я від страшної люті !!!!
Тобно не прокурор, а спiвучасник злочiну.
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
19 год ·
Концерт від вінницького гурту, учасників шоу «Х-фактор», "Пан Карпо" для жителів Золотого-4 на Луганщині.
Учасники гурту, за військово-патріотичну роботу та внесок у культурний розвиток цивільного населення і військовослужбовців, командувачем Об'єднаних сил відзначені подякою та грамотами, а їхньому лідеру Віктору Негуру вручили медаль "Операція Об'єднаних сил. Звитяга та вірність".
Порошенко была возможность ежегодно получать с неподконтрольной территории от террористов
денежные средства за поставку им водоснабжения.
территорию, а не о том, когда прекратили водоснабжение.
представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за
поставку водоснабжения на оккупированную территорию, а не о том, работает ли
эта "схема" и сегодня. Порошенко пособник террористов - вот о чем речь.
Если у Max Doc есть факты, доказательства описанного ним, он должен обратиться в правоохранительные органы, духовой инструмент Портнова Труба с копыт падает, пытаясь что-то нарыть на Порошенко. Пока из Трубы идут только пустые выхлопы.
представителей неподконтрольной Украине территории денежные средства за
поставку водоснабжения на оккупированную территорию, а не о том, поставляется
ли вода на оккупированные территории сегодня. Порошенко пособник террористов - вот о чем речь. И
этому есть доказательства - Отчеты Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в
Украине:на 9 октября 2017 года и 9 января 2018 года:https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/348921https://www.osce.org/ru/special-monitoring-mission-to-ukraine/365536В них написано: "На мосту к югу от
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных
средств с неподконтрольных правительству
районов в подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось,
осуществлялась в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение".
По этим фактам, изложенным в отчетах
специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине,
в те годы не было ни опровержений правительства Порошенко, ни опровержений главы областной администрации Луганской области, назначенного Порошенко, ни возмущенного воя
петябобиков.
"Если у Max Doc есть факты, доказательства описанного ним, он должен обратиться в правоохранительные органы, духовой инструмент Портнова Труба с копыт падает, пытаясь что-то нарыть на Порошенко. Пока из Трубы идут только пустые выхлопы."