 Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "тишина" на этом участке в течение 7 суток", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Кроме того, продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 5 групп ГСЧС Украины.

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Омечается, что вчера (6 ноября) было обследовано 10,4 гектара территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Согласно графику работы по разминированию продлятся до 9 ноября.

Позже в пресс-центре ОС сообщили, что 8 ноября состоится пресс-тур на участок разведения сил №3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области для освещения начала практического этапа разведения.

"Аккредитация обязательна! Сбор журналистов перед блокпостом на въезде в н.п. Богдановка Волновахского района Донецкой области в 11:00. Всем представителям СМИ обязательно иметь средства защиты (шлем, бронежилет).

Аккредитация будет проводиться в пресс-центре ОКП ОС по адресу accreditationjfo@gmail.com или по телефону +380986713040 до 18.00 07.11.2019 года", - сказано в сообщении.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.



