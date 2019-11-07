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Все про:Золотое (148) разведение сил (56)

 Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября

Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"Украинская сторона готовится к разведению сил и средств на участке №3 (Богдановка - Петровское). Начало практических мероприятий предварительно запланировано на 8 ноября 2019 года при условии соблюдения режима "тишина" на этом участке в течение 7 суток", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в настоящее время продолжаются мероприятия на участке разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

Кроме того, продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности загрязненной взрывоопасными предметами. Задействованы 5 групп ГСЧС Украины.

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Омечается, что вчера (6 ноября) было обследовано 10,4 гектара территории и изъято 9 взрывоопасных предметов. Согласно графику работы по разминированию продлятся до 9 ноября.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября 01
Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября 02

Источник: https://censor.net.ua/n3158283
 
 
 Топ комментарии
 
Не знаю как обстоят дела с разведением в Золотом или Петровском, но знаю что я слышу со своей колокольни: по сравнению с 16 годом, когда шли бои за аэропорт, или 17, когда бились за Пески и авдеевскую промзону, сейчас звуки боя слышны гораздо дальше. То есть я, как житель оккупированной территории, понимаю что Украина становится МЕНЬШЕ, а дыныра растет.
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Разводилы херовы, боком то вам все это выйдет, жаль что нам больше ( вы слиняете а 73% останется выть и доказывать друг другу что они не голосовали и их не правильно поняли в день выборов) Украинская сторона готовится к разведению сил в Петровском 8 ноября - Цензор.НЕТ 5458
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Хоч тут правду написали: "українська сторона". Про "ту сторону" таке не пишуть. Але й тут правда неповна. Бо повна буде така:"українська сторона готужться до односторонньому відведення сил у Петровському".
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Разводилы херовы, боком то вам все это выйдет, жаль что нам больше ( вы слиняете а 73% останется выть и доказывать друг другу что они не голосовали и их не правильно поняли в день выборов)
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Разведение войск по-зеленски:
Українська сторона готується до розведення сил у Петрівському 8 листопада - Цензор.НЕТ 7366

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"их не правильно поняли в день выборов"
++++100500
да, эта публика и на такое способна ))))))))))
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Не знаю как обстоят дела с разведением в Золотом или Петровском, но знаю что я слышу со своей колокольни: по сравнению с 16 годом, когда шли бои за аэропорт, или 17, когда бились за Пески и авдеевскую промзону, сейчас звуки боя слышны гораздо дальше. То есть я, как житель оккупированной территории, понимаю что Украина становится МЕНЬШЕ, а дыныра растет.
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Хоч тут правду написали: "українська сторона". Про "ту сторону" таке не пишуть. Але й тут правда неповна. Бо повна буде така:"українська сторона готужться до односторонньому відведення сил у Петровському".
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Ну дюже-дюже нєлох хоче зустрічі *******.
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Зеленський жив у Москві з 1998 року. Половину життя він провів за президента *****. Не дивно що головна мрія Зеленського- особиста зустріч з ним.
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Отступаем, мои поздравления зебанатам. Где остановимся? Под Киевом или Львовом???
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И ето несмотря на непрекращающиеся обстрелы в етом же раене. Все что нужно знать о соблюдении договоренностей и о словах которые говорит *наша* власть.
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ті бздюки нахабно брешуть, рейтинг ЗЕ все перекриває, поки що люд ведеться на його puppy eyes.
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КоЗєманду - геть!
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"готовится"..
то ли дело сепары, они всегда готовы к отступлению...зеленского
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капутыляция! сепары идут! зебилы! зрада! Не-на-ви-жу!
Алё, соевые, а где можно теперь получить бочку варенья и корзину печенья за мои комменты?
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точно. ты уже в спаме вместе со всей своей продажной кодлой.
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Зеленые вы нарушаете Конституцию Украины , придеться отвечать
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- Вова ти ж всрався!
- То я від страшної люті !!!!
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Рябошапка , а почему не открываешь уголовное дело по факту измены Родине😖
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Отметим праздник великого октября смелым отступлением!
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так...в нас в Києві малий октябрьонок завівся.
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Развод лохов-дело святое.Так и разводят с 90-х.
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