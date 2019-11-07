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Все про:Brexit (209) Берков (1)

 Brexit - крупнейшая внешнеполитическая ошибка в послевоенной истории, - экс-спикер парламента Британии Берков

Бывший председатель британской Палаты общин Джон Берков заявил, что снимает с себя нейтралитет и осуждает запланированный выход Британии из Евросоюза (Brexit).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Brexit является крупнейшей внешнеполитической ошибкой в послевоенной истории. Это моя откровенная мысль", - заявил Берков в среду, 6 ноября, за несколько дней после сложения полномочий спикера Палаты общин.

По его словам, Brexit повлияет негативно на внешнеполитическое восприятие Великобритании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон извинился за нарушение обещания и перенос Brexit

"Я больше не спикер, поэтому могу уже не быть независимым", - сказал Берков.

Напомним, 17 октября Европейский совет одобрил соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза.

19 октября Палата общин британского парламента проголосовала за поправку, которая предусматривает, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если законодатели утвердят проект соглашения о выходе из ЕС.

24 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца.

Также читайте: Великобритания будет депортировать граждан ЕС после Brexit, если они вовремя не подадут заявления, - глава МВД Льюис

28 октября Европейский союз согласился отложить Brexit до 31 января следующего года. Борис Джонсон настаивал на выходе Британии из ЕС 31 октября, даже если Лондону и Брюсселю не удастся заключить соглашение, однако парламентарии такую ​​возможность заблокировали.

Источник: https://censor.net.ua/n3158282
 
 
 Топ комментарии
 
Не мешало бы калькулятор взять в руки и зеленой власти . А то своим идиотизмом начали разгонять плательщиков налогов
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Наконец-то Британские политики откинули популизм и взяли в руки калькулятор
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Ничего не надо считать. Чем быстрее навернется, тем будет лучше ибо этой биомассе кроме шоу в реале ничего не надо. Я всегда мнчтала только о процветающей стране, больно и обидно что и война не смргла заставить мыслить нормально всех этих ватопитеков, совкодрочеров и прочей шлоебени. Ниче сейчас возврат в начало 90х во всей красоте будет, уже вижу как знакомые начали чесать Ж. Мне уже как почти пенсионерке пох, А вот как у нас закрывают завод заводом и выкидывают на улицу смотреть становится даже интересно . Во время застолий оказывается что многоие и не голосовали , через пол- года окажется что голосовал один на миллион )))))
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Великобританці теж " не хотятъ кормить нахлєбніковъ ізъ Євросоюзу" ?
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Так, не хотять. 50 млд фунтів на рік для Болгарії та Румунії - це мало? А іще вони "не хотять" неконтрольованої імміграції муслімів.
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Тоже верно. Но с муслимами уже поздно, к сожалению. Их в Британии уже более чем дофига.
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Британия вообще-то одна из стран-доноров ЕС. Как Германия, Франция, Нидерланды. А вот всякие румыны, болгары, прибалты, греки и т.д. - по факту действительно нахлебники. И если их сейчас снять с дотаций ЕС, они очень быстро сдуются.
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"Час - це життя. Коли ви втрачаєте час, ви втрачаєте життя. Ми вдячні вам, що ви, дивлячись ПРЯМИЙ канал, втрачаєте час, а значить - втрачаєте на нас ваше життя!"

Наверное, сама придумала. Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков - Цензор.НЕТ 1391
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во завернула так завернула. мабуть прийдеться ящик викинути і йти на вулицю за видовищами Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков - Цензор.НЕТ 1870
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А когда человек смотрит скотов, квартал, слугу и лигу зебилов - это разве не тупо убитое и потерянное время? Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков - Цензор.НЕТ 6246
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Не буду тратить свое время на чтение идиотских постов.
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Вот она, умная и красивая , очень похожа на мою любимую Уму Турман, ну что она делает на этом продажном канале? Это после работы у того же Савика. Лучше уж на муз тв работать, чем на таком политическом канале.
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Наконец-то Британские политики откинули популизм и взяли в руки калькулятор
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Не мешало бы калькулятор взять в руки и зеленой власти . А то своим идиотизмом начали разгонять плательщиков налогов
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Ничего не надо считать. Чем быстрее навернется, тем будет лучше ибо этой биомассе кроме шоу в реале ничего не надо. Я всегда мнчтала только о процветающей стране, больно и обидно что и война не смргла заставить мыслить нормально всех этих ватопитеков, совкодрочеров и прочей ********. Ниче сейчас возврат в начало 90х во всей красоте будет, уже вижу как знакомые начали чесать Ж. Мне уже как почти пенсионерке пох, А вот как у нас закрывают завод заводом и выкидывают на улицу смотреть становится даже интересно . Во время застолий оказывается что многоие и не голосовали , через пол- года окажется что голосовал один на миллион )))))
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вообще Евросоюз в том виде как он есть ето могила и разложение левацкая политкоректная дурь ето кровь насилие и бедность
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Вы в ЕС не были , потому цитируете рашкино тв.,
В ЕС все нормально налажено. И люди живут хорошо. А вот в раше люди живут в дерьме и мысли дерьмовые.
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Как можно верить челу с фамилией Берков говорящему про Британию?
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В Україні він мав би прізвище Беркович Brexit - найбільша зовнішньополітична помилка в післявоєнній історії, - ексспікер парламенту Британії Берков - Цензор.НЕТ 4463
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Рекомендую по этой теме посмотреть худ. фильм "брексит". Именно по образцу пиар модели сторонников выхода ЮК из ЕС, у коломойского строили предвыборную кампанию для моники нелоха. Поэтому по факту плебесцита, как в Великобритании, так и в Украине, население сделало себя вместе проголосовав за пустышку.
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Наконец-то зазвучали умные слова. Британия в ЕС - противовес купленным паРашей на 3 метра в землю Германии и Франции.
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100%, взяли и с разгону сами себя по морде кирпичом.
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Разделяй и властвуй.
Привет вове ***** пускай передадут
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Это не ошибка. Из этого озабоченного болота (ЕС) надо валить.
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Я не дуже вивчав внутрішню та зовнішню політику Великобританії, але як тільки вони очали проштовхувати ідею БРЕКСІТА я задав питання, а навіщо воно їм потрібно і що це воно дасть Великобританії, як державі. Скоріше це був крок на ослаблення Євросоюзу та гра на руку кремлю. Замість того щоб знаходити питання вирішення проблем в самому Євросоюзі та укріплювати його та європейське суспільство, Великобританія вирішила піти у вільне плавання... Дуже як на мене дебільний крок на теперішній час та в світі який прямує поки що в напрямку глобалізації і коли зявляється загроза глобальних військових конфліктів.
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