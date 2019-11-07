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 Четверо украинских воинов получили осколочные ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

6 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

- возле Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Майского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
- на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

"Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела.

Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям защитников Украины из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Крымского, помимо РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.

Четверо украинских воинов получили осколочные ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158281
 
 
 Топ комментарии
 
Одужання пораненному воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-хуйло!!!! Птуром з відео скоріш за усе поранели воїнів, штабні замовчують... а ответка по рогатим була??? чи терпіли Українці...
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Скорее всего эти 4 раненых это и есть результат накрытия из ПТРК что на видео орков.
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Тоесть по нашим парням кацапы лупят из арты а Зештанмаер и его прихвостни дальше нам рассказывают про хитрый план просто перестать стрелять, перемирие и отвод войск по просьбе тамженашихлядей
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Скорее всего эти 4 раненых это и есть результат накрытия из ПТРК что на видео орков.
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У ПТУР нет осколков, там другой характер травм при поражении живой силы
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от ты упоротый в попытке своё божество обелить или просто зебил умственно недоразвитый ? видео выложено 5 числа . а сводка за 6
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навряд.
в тому відео, певно всі загинули.
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Одужання пораненному воїнам України!!! Смерть расіянсько-масковським окупантам та путін-*****!!!! Птуром з відео скоріш за усе поранели воїнів, штабні замовчують... а ответка по рогатим була??? чи терпіли Українці...
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Тоесть по нашим парням кацапы лупят из арты а Зештанмаер и его прихвостни дальше нам рассказывают про хитрый план просто перестать стрелять, перемирие и отвод войск по просьбе тамженашихлядей
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Втрат таки немає? А поранені? Не не втрати? Це ніхто не буде в госпіталі лікуватися, ніхто не буде реабілітацію проходити? Це нехай буде на совісті маніпулятор з Генштабу. Нашим воїнам побажання, щоб поранення були легкими, а лікування і реабілітація - швидкими і без критичних наслідків. І щасливого повернення у сім'ї.
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Плевать команда Зе! хотела на патриотов. Да и вообще в штабе считают, что боец потерявший конечность сможет заработать на протез стоя у АТБ Четверо українських воїнів зазнали осколкових поранень на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7584
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Так вже вчора просили допомоги на госпіталь, багато тяжко поранених.
А нам все повторюють - втрат нема.
Брешуть, скотиняки.
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А як же ті хлопці в яких ракета полетіла, де інформація ?
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Всі людські втрати на совісті 73%. Але е закон бумерангу. Все повертається.
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Отступить нужно на расстояние куда не долетают вражеские снаряды. Там и обустраивать новые позиции.
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