 Четверо украинских воинов получили осколочные ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

- возле Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

- два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

- неподалеку от Майского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- возле Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов;

- вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;

- на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов;

- неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и АГС.

"Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела.

Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям защитников Украины из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Крымского, помимо РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.