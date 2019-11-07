 Четверо украинских воинов получили осколочные ранения на Донбассе. За сутки - 10 вражеских обстрелов, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
По данным штаба, противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:
- возле Песков - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку от Водяного, что на Приазовье - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
- два раза вблизи Тарамчука - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:
- неподалеку от Майского - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов;
- вблизи Крымского - из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем;
- на окраине Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, вооружения БМП-1, стрелкового оружия, РПГ и автоматических гранатометов;
- неподалеку от Луганского - из станковых противотанковых гранатометов и АГС.
"Вчера, 6 ноября, осколочные ранения получили четверо военнослужащих Объединенных сил", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации осуществили два обстрела.
Вблизи Водяного противник вел огонь по позициям защитников Украины из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку от Крымского, помимо РПГ, стрелял еще и из крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - добавили в пресс-центре ОС.
в тому відео, певно всі загинули.
А нам все повторюють - втрат нема.
Брешуть, скотиняки.