 Минимальная потребность в расходах покрывается на 50%, - судебные органы просят власти пересмотреть проект госбюджета-2020

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Государственной судебной администрации (ГСА).

Руководители судов, других органов и учреждений в системе правосудия обратились с общими письмами к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Алексею Гончаруку, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, министру финансов Оксане Маркаровой, председателю Комитета ВР по вопросам правовой политики Ирине Венедиктовой, председателю Комитета ВР по вопросам бюджета Юрию Аристову о критической ситуации, которая сложится в системе правосудия Украины вследствие принятия Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" (регистрационный № 2000) в предложенной Кабинетом министров Украины редакции.

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Так, Министерством финансов Украины для формирования проекта Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" доведен ГСА Украины предельный объем расходов общего фонда государственного бюджета в сумме 11 622 144,8 тыс. грн и специального фонда в 3000000 тыс. грн, всего - 14 622 144,8 тыс. гривен.

Прирост к бюджетных показателей 2019 года составляет 509 879,3 тыс. грн или 3,6% (плановый уровень инфляции потребительских цен на 2020 год составляет 6%).

"Указанные показатели не учитывают ряд существенных факторов, требующих существенных дополнительных объемов бюджетных назначений по сравнению с Государственным бюджетом Украины на 2019 год. Среди них:

начало работы по замещению вакантных должностей судей;

увеличение размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц и увеличение количества прожиточных минимумов для расчета судейского вознаграждения;

начала Службой судебной охраны своей деятельности;

создание Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;

увеличение стоимости отправки почтовой корреспонденции.

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Минимальная потребность в расходах с учетом указанных и целого ряда других факторов, связанных с необходимостью достижения эффективных результативных показателей работы судебной системы в соответствии с международными стандартами составляет 29137310,3 тыс. гривен. Соответственно уровень удовлетворения потребности предельными объемами расходов составляет всего 50,2% (меньше всего за период с 2011 года, в 2017 году этот показатель составлял 79,1%, в 2018-м - 77,9%, в 2019 - 69,5%).

Неудовлетворенной остается потребность в объеме 14 515 165,5 тыс. грн, в том числе по следующим направлениям:

расходы потребления - 12 070 687,8 тыс. грн;

расходы развития - 2444 477,7 тыс. грн.

Руководители органов в системе правосудия просят руководителей высших государственных органов способствовать принятию необходимых мер для надлежащего финансового обеспечения органов судебной власти в соответствии со статьей 130 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

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