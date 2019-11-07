 Япония отказала в визе саксофонистке Кожухаровой, родившейся в Крыму и подавшей российский паспорт

Об этом сообщил в Facebook ее коллега, арфист и композитор Александр Болдачев, с которым артистка должна была выступить в Японии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на QHA.
Японское посольство в Москве настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины, поскольку не признает российскую оккупацию Крыма.
По словам Болдачева, в диппредставительстве Японии отметили, что не могут давать визу украинцам, "которым насильно поменяли паспорт на российский".
Композитор пытался оправдать российскую оккупацию Крыма, однако дипломат, которого представитель российской культуры назвал "вечно кланяющимся японцем", любезно ответил, что ничем не может помочь.