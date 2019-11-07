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 Политика Украины, Общество
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 В случае "религиозного буллинга" следует обращаться в правоохранительные органы или Минкульт, - Бородянский

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден, что в межцерковных отношениях в Украине критически острых конфликтов сейчас нет.

Об этом он сказал в интервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина является поликонфессионной, мультирелигиозной страной. Я никогда не знал об этом, но мы самая протестантская страна Восточной Европы и баптистская - всей Европы в целом. У нас более 100 религиозных направлений, 36-38 тысяч зарегистрированных религиозных организаций. В этом плане наша страна очень пестрая. И на мой взгляд, если смотреть в таком контексте, мы живем очень мирно. У нас нет критически острых конфликтов, исходя из мониторинга, который проводит Департамент по делам религий и национальностей", - отметил министр.

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Отвечая на вопрос, есть ли в Украине религиозная война, он уточнил: "Религиозная война - не могу так сказать. Есть споры, есть сложные диалоги, но война в такой формулировке, как вы говорите - конечно, нет".

В то же время Бородянский заметил, что в случае выявления фактов религиозного буллинга следует обращаться в правоохранительные органы или в Министерство культуры, молодежи и спорта.

"Если вы знаете о таком факте, то вы, на мой взгляд, во-первых должны обращаться или в правоохранительные органы, или к нам. У Министерства молодежи, культуры и спорта есть мониторинговые функции, мы проводим мониторинг и отслеживаем такие вещи. И если мы видим нарушение - разговариваем с теми религиозными организациями, с их руководителями, предстоятелями. Если эти нарушения не устраняются, или там очень грубые нарушения, то тут должны работать правоохранительные органы. Никто не может подменять собой правоохранительную систему. Если какой-либо субъект законодательного поля нарушает закон - есть государственная система превенции или наказания, чтобы таких нарушений не было, или чтобы за такие нарушения была понесена ответственность - административная или уголовная", - подчеркнул член правительства.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158276
 
 
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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский убежден, что в межцерковных отношениях в Украине критически острых конфликтов сейчас нет.
Об этом он сказал в интервью, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.Источник: https://censor.net.ua/n3158276---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тобто нема конфлікту між РПЦ та ПЦУ -?
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Нету,потому,что на востоке Украины все церкви под гундяем.В чем конфликт?
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Если кто томос не признает, обязывает его томасом, можно обращаться в правоохранительные органы, что это боулинг?
Или этот.. Буллинг
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Травля, на английском. Типа круто, если сказать вот так, на английском ))
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А что значит ´ религиозный буллинг´? В чем это выражается?
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У однофамильца Турчинова спросите ,он бывший пастер и о многом поведает В случае "религиозного буллинга" следует обращаться в правоохранительные органы или Минкульт, - Бородянский - Цензор.НЕТ 2971
Ладно шутка и без обид
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В то же время Бородянский заметил, что в случае выявления фактов религиозного буллинга следует обращаться в правоохранительные органы или в Министерство культуры, молодежи и спорта.Источник: https://censor.net.ua/n3158276

Це що означає,що сектанти рпц зможуть це робити?
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Я никогда не знал об этом, но мы самая протестантская страна Восточной Европы и баптистская - всей Европы в целом.Источник: https://censor.net.ua/n3158276

А це як розуміти?
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Це що захист прав вірян,як у московитів?
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Це переклад,чи воно на російській розмовляє?
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воно взагалі не розмовляє - у нього голові генератор дурниць, він їх тиражує.
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Всі ці інтерв'ю клоунів схожі на соцопитування пацієнтів з дурки.
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