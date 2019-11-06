EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Спорт
  1046  26
Все про:Лига чемпионов (229) Шахтер (549)

 В матче Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграл вничью с загребским "Динамо", забив два гола в добавленное время

В матче Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде в драматичном матче сумел сыграть вничью с хорватским "Динамо" из Загреба со счетом 3-3. Два мяча "Шахтер" забил в добавленное арбитром время.

Динамо Загреб: Ливакович — Стоянович (Иванушец), Теофиль-Катрен, Перич, Леовац — Моро, Дилавер, Адеми — Ольмо, Оршич (Гьира)— Петкович,

Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандже, Атиемвен, Гьира, Кадзьор

Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо), Исмаили — Степаненко, Патрик (Тете) — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес

Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентиньо, Тете, Сикан.

Голы: Петкович (25), Иванушец (83), Адеми (89) - Патрик(13). Мораес (90+3), Тете (90+5)

Источник: https://censor.net.ua/n3158274
 
 
 Топ комментарии
 
Пятов пятак подставил в тему В матче Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграл вничью с загребским "Динамо", забив два гола в добавленное время - Цензор.НЕТ 758
 показать весь комментарий
 
Донецьк це Україна.і Луганськ і Крим. Чи хтось мля сумнівається...?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
меня больше интересует о чем думала та негритосина, которая ему локтем в голову прописала. и еще интересно куда у марлоса мозг подевался - на ровном месте удалился
 показать весь комментарий
 
 
С Марлосом всё нормально - он сейчас не в форме...
Чего ждал Каштру?!
Почему не заменил его?
 показать весь комментарий
 
так он буквально за 3 месяца скатился. Раньше вспомни - быстрый, ловкий, обостряет, обводит, пасы вовремя дает, сам бьет... А сейчас - заигрывается, обрезается, не успевает, не обостряет.
 показать весь комментарий
 
 
Засрпнці шахтаровські ледь до інсульту не довели, млять...
 показать весь комментарий
 
 
литруха корвалола и все норм) игра заставила понервничать, хорошо что все хорошо
 показать весь комментарий
 
 
В названиях клубов всегда присутвует город.
Его как на международных соревнованиях сейчас представляют?
Просто.. Шахтёр?
 показать весь комментарий
 
Донецьк це Україна.і Луганськ і Крим. Чи хтось мля сумнівається...?
 показать весь комментарий
 
 
зеленский сомневается. вон валом грозит отгородить
 показать весь комментарий
 
 
В смысле?!
Так это вал строят, а не мост? У матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді зіграв унічию із загребським "Динамо", забивши два голи в компенсований час - Цензор.НЕТ 1065
 показать весь комментарий
 
А ещё лучше, не впутывайте в эту тему политику...
 показать весь комментарий
 
Тогда почему на сайте его причастность не обозначают?
 показать весь комментарий
 
Не завжди ! Наприклад, твоя "Мордовія" чи "вРотор"
 показать весь комментарий
 
Шахтер Рио де Жанейро правильней будет
 показать весь комментарий
 
 
Ни фига себе... "Шахтер" научился отыгрываться в доп. время!!!!
 показать весь комментарий
 
 
та да, обычно в традициях шахтера самому огребать в концовке матча 1-2 гола, а в этой лч прямо все с ног на голову стало
 показать весь комментарий
 
 
И ведь порадовали сукины дети ! А надежды не было....
 показать весь комментарий
 
 
А я ще подумав : "Куди це П`ятов побіг *лять!?". Виявилося- заробляти пенальті ! ))
 показать весь комментарий
 
 
Создали сами себе трудности, которые героически преодолели.

-------
и
были в большинстве, однако тоже заработали красную.
 показать весь комментарий
 
Шахтер терпеть не могу, но команда с яйцами чё уж...
 показать весь комментарий
 
Эпический матч !!!
Пятов игрок матча
Шахтер команда с яйцами
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпорт
 
 
 
 
 
 вверх