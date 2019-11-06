 В матче Лиги чемпионов "Шахтер" на выезде сыграл вничью с загребским "Динамо", забив два гола в добавленное время

Динамо Загреб: Ливакович — Стоянович (Иванушец), Теофиль-Катрен, Перич, Леовац — Моро, Дилавер, Адеми — Ольмо, Оршич (Гьира)— Петкович,
Запасные: Загорац, Шитум, Иванушец, Мубандже, Атиемвен, Гьира, Кадзьор
Шахтер: Пятов — Додо, Кривцов, Матвиенко (Дентиньо), Исмаили — Степаненко, Патрик (Тете) — Марлос, Коваленко, Тайсон — Мораес
Запасные: Шевченко, Хочолава, Болбат, Маркос, Дентиньо, Тете, Сикан.
Голы: Петкович (25), Иванушец (83), Адеми (89) - Патрик(13). Мораес (90+3), Тете (90+5)
Чего ждал Каштру?!
Почему не заменил его?
Его как на международных соревнованиях сейчас представляют?
Просто.. Шахтёр?
Так это вал строят, а не мост?
-------
и
были в большинстве, однако тоже заработали красную.
Пятов игрок матча
Шахтер команда с яйцами