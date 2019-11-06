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Все про:Золотое (148) Слуга народа (444) разведение сил (56)

 "Сегодня никто не говорит, что разведение войск - это измена", - комитет ВР по нацбезопасности посетил Золотое. ВИДЕО

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны посетил Золотое, где проходит активная фаза разведения войск.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Слуги народа".

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Сообщается, что депутаты встретились с командованием, проинспектировали боеготовность украинских военных, а также пообщались с местными жителями.

"Эти люди не просят идеальных дорог или крупных магазинов. Они хотят лишь одного - мира", - отмечается в сообщении.

По словам главы комитета Александра Завитневича, жители ждут открытия КПВВ. "Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада. Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны", - подчеркнул он.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158273
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно довольны. Их любимые тряпки трёхцветные все ближе и ближе. А вот украинские флаги убрали. Ато нервируют они этих "местных жителей".
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Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны"
А спросить жителей которые вынуждены были оттуда выехать и стать беженцами, измена ето или нет? Или несколько сепаров дети которых воюют в боевиках сейчас решают за всю Украину?
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ну развели и что ? а ***** не хочет норманского саммита и в этом году его не будет, а в слдующем как сказал песков , по обстоятельствам. может зря зеля все это затеял? может сразу к плану "Б" о котором он говорил - вал/стена и прекращения всяких сношений с сепарами?
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"Эти люди не просят идеальных дорог или крупных магазинов. Они хотят лишь одного - мира", а разве Украина пришла к ним войной ,или они с рашистом принесли кровопролитие в Украину?и как они хотят украинского мира .если с украинской земли"слуги" отводят украинские войска.которіе должні защищать украинский мир от рашиста оккупанта???
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це ті самі баби ,які в 14 році не пускали ЗСУ до кордону ці діди які приносили мед з вибухівкою солдатам
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Ця зелена физдота вже навіть не приховує, на кого працює. Коли я бачу голову цього комітету верещучку з її неконтрольованим словесним поносом, "моя рука тягнеться до пістолета".
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что значит никто!?? Я говорю что это ИЗМЕНА! И думаю что со мной многие согласятся!
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а кого має їпати думка сепарів, які в 2014-му лягали під українські БТР-и і волали "путєн, ввєді!"?
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Вы ещё и думать можете? Или только ГОВОРИТЬ?
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я думаю що сто процентів ці бабушки не будуть проти щоб російські танки проходили через золоте далі в Україну,і я з вами згоден що це не перемога
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"Всенародно любимый" президент и очищенная площадь...
"Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте - Цензор.НЕТ 3692

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Почему никто не говорит? Очень многие говорят. Просто кое у кого уши заложило...
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Украина - это не только Золотое. Но Золотое - это Украина
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Рашкатролли говорят- ну и что? Разведение войск это не измена- а это разведение войск.
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говорили балакали сіли та заплакали,остані кадри ,депутати після розведення військ в бронежилетах в золотому ось така дурня малята
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Тьфу- но вы же упёрлись лишь в одно место- промеж этих войск! А там же идёт облапошивание ВОКРУГ! А Вы лишь на застёжки бронежилетов глядите! Это всего-навсего блесна свергу прыгает- а сам крючок-то- внизу!

1. Там речь- о возврате Донбасса.
2. Россия просто так возвращать не хочет.
3. Ей прдложили переговоры- СОГЛАСИЛИСЬ на переговоры.
4. Россия сказала- хорошо- но 1:1 с Украиной- без посторонних!
5. А на перговорах 1:1 без посторонних- Россия пошлёт Украину в ж0. В этом и будут состоять переговоры.
6. Поэтому умные немцы сразу сказали: -"Нет- переговоры будут при всех. И не только при всех- но ещё и С УЧАСТИЕМ всех".
7. Россия- поюлив и туда и сюда- скрежеща зубами- согласилась и на это.
8. Теперь вопрос- а О ЧЁМ эти переговоры? Чтобы выяснить- чей Донбасс?

9. Ответ: - Нет- всего лишь о том- как ОРГАНИЗОВАТЬ это выяснение!
10. Дело было так: Укранина сказала: -"Донбасс наш".
11. А Россия ответила: - "А почему ваш- а не наш"?
12. А КТО рассудит?
13. И США подсказали: - население Донбасса должно рассудить!
14. Россия ответила: -"Население Донбасса- ополченцы- за Россию".
15. А все ответили- и Украина и Еуропа: -"Нет-нет-нет- ополчены- это каки раз захватчики! К тому же их мало- раз и обчёлся. Они на голосование вообще не повлияют. Вы их УБЕРИТЕ оттуда физически- (можете даже зачесть их голоса за Россию?)- но чтобы их там во время голосования НЕ БЫЛО. Переговоры под дулом войск- не действительны снимите руки с чужой ж0- отведите войска!"

16. И вот- покуда Вы там будете приглядываться кто кому оторвал пуговицу с бронежилета- в какой-то момент- за спиной этих войск проведут ВЫБОРЫ!
17. Я конечно сочувствую и убитым и раненным- но я же им ничем помочь не могу. А ПРАВИЛЬНОЕ разведение войск число жертв же не увеличит- а сократит.
18. А ГЛАВНОЕ- ради чего всё это делается- вот в чём вопрос!
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занадто багато букафф, кацапа.
кацапи свої війська відводять?
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1. Там вопрос СЛОЖНЫЙ- в 2 словах не объяснишь! Там завязано сразу несколько тем. Вы хотите чтобы я Вам показал оглоблю- куда повернуть- направо или налево? А там не *******- а совсем наоборот- сложное завихрение.

2. А в итоге из всего этого клубка кому-то высунется ФИГА.
3. К тому же- я кратко говорить не умею- я же не кацап.
4. Там идёт речь не о выводе войск- а всего лишь ОБ ОТВОДЕ. Когда Украина и союзники потребовали отвода российских войск- Россия ответила: - "Xe-xe- а вы свои войска ровно настолько же придвинете- и линия фронта просто сместится в нашу сторону!"

5. Тогда Украина ответила: - "Мы отведём свои войска ровно настолько же- а вдобавок- чтобы образоваВШИйся уакуум не засосал туда никаких войск- ни наших ни ваших- мы туда введём нейтральных наблюдателей ОБХС... то есть ОБСЕ!".

6. А цель отвода не военная, не войсковая- а цель- ОСВОБОДИТЬ ПРОСТРАНСТВО НАСЕЛЕНИЮ- для выборов!
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насєлєніє даунбаса, якому не підходить жити в україні - може кіздувати до рідного кацапстану. а ти, кацапа, готуй квіти і сортир надворі почисть. "Сьогодні ніхто не говорить, що розведення військ - це зрада", - комітет ВР з нацбезпеки відвідав Золоте - Цензор.НЕТ 7589
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Да какая кацапа- я в Калифорнии. Но это не значит конечно- что я кругом прав. Просто своё мнение говорю.
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Самая настоящая измена. Войска должны выполнить свой долг - наступать и освобождать оккупированные территории. А отход - это измена.
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И много ваши войска прошли за 5 лет? Много территории освободили? Они все изменники?
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Ты дурачок, что ли, или искусно прикидываешься?
Изменники не войска, которые должны выполнять приказы, а те, кто это приказы отдаёт - президенты, генералы, министры и прочая срань.
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1. Нет- я такой и есть.
2. Ну то есть- вы со своей сранью вперёд пойти не сможете- а пойдёте назад. И Вы это заранее знаете.
3. И тем не менее- Вы с ножом к горлу ТРЕБУЕТЕ начать этот процесс.
4. Так кто же предатель и срань? С 3 раз сможете угадать?
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У більш ніж 20 обласних центрах створені комітети по протидії капітуляції - а це ні про що не говорить. 10 тисяч укрїнців вийшли на мітинги і передали петиції Зепрезеденту про недопущення зради...........
Люди чекають кроків влади на виконання волевиявлення народу України І вони мовчати не стануть.
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Так воля народа - воля большинства взрослого населения, а оно поддерживает Зе.
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Точнее будет сказать- большинство взрослого населения поддержало Зе на выборах, и доверило ему свою судьбу на 4 года.
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На пять, если раньше не выкинут это уставшее уже за несколько месяцев недоразумение.
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Нет, я не думаю- что выкинут. По крайней мере- сейчас. Я тоже его хаял- ВО ВРЕМЯ выборов. Тогда это имело смысл. А потом я понял- что меня опять обэбали. Я же сперва и Трампа тоже хаял.

А сейчас я думаю что Зе поддерживают США- а кто бы иначе его выбрал? А США не ошибаются- я это знаю ПО СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ. Так что- может я и опять дурак- но я почему-то спокоен и за Зе, и за то что он делает.

Кстати- это и по реакции России видно. Заметалась.
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ага, замєталісь - перекинули ще кілька десятків танків на фронь. нуну.
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Ну дык- это же от неуверенности. Вы тоже перекиньте столько же- чтобы были не на виду- а в глубине. А дальше-то что России делать? Они не знают- не могут выбрать! Тянуть время как раньше- выходит затягивать петлю не на вашей шее- как они расчитывали- а на собственной! Они надеются что у вас лопнет от их давления- так ведь и у них самих же тоже может лопнуть. Уже начало потрескивать.
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Сейчас это уже неважно- вы к этому вернётесь через 5 лет. Или- когда он просчитается. Но пока-то этого не произошло.
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почему ж никто не выходит поддерживать сраного клоуна?
все - только против, только насмешки, издевательства и плевки.
в Харькове клоун уже откровенно прятался от людей, заходил в ОГА с черного хода, в Тернополе - убегал от людей, как крыса.

Где же его поддержка?!
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Бггг) а кацап все за клоунов сраку рвет -трампушка не будет презом на второй срок, а зебоба и первый не переживет. Твоя жизнь есть боль, мокша😁
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Ті, хто підтримав Зю, не давали йому мандату на капітуляцію.
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показательно, что ты не про граждан , а про "взрослое население" пишешь. "взрослое население", которое твоего "Зе" поддерживало, скоро на штурм президентской резиденции пойдет. не потому, что зрада, а потому, что лучше не стало, а только хуже! 73% думают желудками и убедить их в том, что им хорошо когда плохо, будет очень трудно. они таких тонкостей не понимают. они мыслят категориями: раньше было - хорошо, а теперь - плохо. все эти учителя, врачи, служащие мгновенно протрезвеют, когда жрать нечего станет, бо зарплату не платят или уволили.
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А не потрібна думка всього народу, майбутнє держави мусять вирішувати лише активна частина народу (ветерани, волонтери) та інтелігенція... Думка люмпену - до одного місця!
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Дамбасяне для вас - "люди", а добровольцы - быдло ?
Так вы с кем, и сколько стоил полёт вертолёта, чтобы отснять эту постановку ?
Слуги так служат, что брезгуют приехать на машинах - авиаторы.
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цікаво слухати від чого наші депутати получають позитив на донбасі,від відступу Українських військ зі своєї території,
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Я щось пропустила ? зе-вилупки загальне опитування проводили ?
"Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада".

Дебіли.
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Мнение оставшихся жителей Золотого (т.е. сепаров) очень важно для нас.
Спросите жителей Золотого, что сейчас беженцы, и живут на территории Украины.
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я згадав Крим 14-го божевільна толпа верещить стрибає не вистачає тільки морячка і портретів *****
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Это не "измена", это будет - новая граница "буферной зоны", которую эрэфия - агрессор, оккупант и террорист, кровно заинтересован отодвинуть как можно дальше от себя в глубь Украины, если конечно Украина (зеленский) не будет отступать (капитулировать). Т.н. "серая зона" - это уже не Украина, это новый передел "пограничья", - это эрэфия выстраивает для себя "буферную зону", отгораживаясь от "нападения" НАТО, используя чужую территорию и ее население. И в Грузии так было, и в Молдавии. Вот только с Китаем такого произойти не может - он сильнее, и это Азия - родная колыбель расеи. Вот поэтому китаец без единого выстрела уже на Урале. Исторически территория Украины или сама Украина - это был водораздел, пограничная земля, между цивилизованным миром и ордами дикарей и так будет пока есть дикая рАзия. После Второй мировой этот рубеж проходил по границе "соцлагеря", а после "геополитической катастрофы" подошел по самый "поребрик" с миром дикого краснофашизма, так что отступать некуда впереди дикий мир агонизирующего ватного гомосоветикуса. Но за свою землю надо воевать (не обращая внимание на какого-то временного и штопанного "презика мира") - за маленькую, за большую, так было во всем мире и Украина не должна быть исключением, , в противном случае ее пожрет извечный враг и ублюдок под названием "эрэф".
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Я когда слышу такие самоуверенные предсказания, всегда задаю вопрос: а если не сбудется вами предсказанное, то чем вы готовы ответить за свои слова?

Вы сейчас на фронте?
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пропагандистские ролики в которых сдача территорий завернута в красивую ленточку с музычкой...
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Кому сдали, кто туда пришёл и получил территории, какие территории? Интересно же узнать от местного жителя. Вы ведь местный, да?!
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Откуда на новых позициях ВСУ окопы в рост? Ведь ЕвроСол обещала чистое поле, палатки, лютую зиму...итд. Неужели обманули?!
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А ніхто цього і не казав. Окрім проплачених "ахтивістів" з "витиранами".
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1. Там сразу 2 разные вещи слиплись. Украина кривляется- что ей дескать разведение войск не нужно- а она готова воевать. Сам Зелёнкин эти спектакли устраивает. В этом ничего плохого нет- особенно если Украина действительно готова воевать.

2. А ещё этим воспользовались *********- и моментально завопили: - "Всё пропало- Зелёнкин предатель".

3. А на самом деле- это конечно будет решаться не глоткой. Еуропа и США продавливают эти переговоры- и именно в этом формате. Значит- они на пользу Украине. Хотя многие украинцы могут этого не понимать.

4. Сейчас Донбасс отжимают назад без стрельбы. А если отказаться от переговоров- то вы друг друга покусаете- а потом переговоры всё равно же будут.

5. Поэтому Зелёнкин сейчас вовсе не "проливает кровь украинских солдат", как утверждают тролли- а наоборот- он её минимизирует.

6. А чтобы это понять- надо почитать- что пишут ГЛУПЫЕ рашкатролли. В них же недостатка нет! Потому что тут и очень хитрых полно.

7. Так вот- моментально увидите- что и те и другие пишут 1 И ТО ЖЕ! Вот где ослиные уши-то торчат!
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ты что то зацилился на разведении нос. ну вот считай что развели ....а песков раз и заявил, что ,мол , в этом году норманского самита не будет . в следующем может быть , по обстоятельствам. и что теперь зеле делать? зачем были эти потуги? ты помнишь он на встрече с ветеранами в Киеве отвечая на вопрос сказал, что в случае неудачи с разведением и норманской встречей применим мол план "Б" - вал и прекращение всяких сношений с лугандоном. так вот может быть надо было сразу с плана. "Б" начать?
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Вопрос правильный. Но у меня есть ответ.

1. За разведение зацепился не я- за него зацепились ваши еуропейские союзники. И конечно же- не без ведома США. Хотя США даже своего Волкера отвели. Чтобы не спугнуть Россию.

2. А ещё за разведение зацепилась и Украина- в лице Зе. Он даже ездил на фронт оттаскивать солдат. Ведь не для предательства же он это делает- разве так предают? Просто он в курсе дел.

3. Теперь главное. КОНЕЧНО же- дело не в голосовании! Когда Россия была сильна- она просто вас вымела оттуда- вот и всё голосование.

4. А сейчас- я ПОДОЗРЕВАЮ (потому что конечно же правды не знаю)- что силы уравнялись! Россия больше не может терпеть давления.

5. И поэтому не исключено- что Россия уже и согласилась сдать Донбасс- так же как и острова Японии. А потом может так же и фигу показать.

6. Но если Россия пытается сохранить лицо- типа мы не сломались и мы не обосрались- а для нас мнение народа превыше всего- то ей такие условия в Донбассе сейчас пытаются создать! В том числе и с помощью отвода оттуда её собственных войск.
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как же никто, соевые тролляки только про это и пишут.
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"Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада. Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны"?? Это плохо! Для Порошенко...
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Да разведение войск- это всего лишь техническая вещь. Это обманка. Им только свистни- и они моментально опять сведутся. Дело не в этом.
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через кілька днів комітет буде дуже шкодувати що опублікував таку інформацію. інші джерела повідомляють що бойовики вже приступають до обслуговування території залишені нашими військами.
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Любопытно, а Верещук и Ко гуляли только по той территории, откуда отвели наши войска или сепарские позиции тоже "инспектировали" на предмет безопасности?!! Да и могут ли они подтвердить, что сепары ушли со своих позиций? Или сняли кинушку как всегда: что-то вырезали, что-то вклеили, лишь бы пипл схавал? Не зря же в брониках и касках были!
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Слепоглупонемые котята продолжают сцать в глаза
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"Эти люди не просят идеальных дорог или крупных магазинов. Они хотят лишь одного - мира", - отмечается в сообщении.
По словам главы комитета Александра Завитневича, жители ждут открытия КПВВ. "Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада. Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net.ua/v3158273

Класичний дебіл.

Хто хоче мира підігруючи ворогу той отримає ще більшу війну.
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"Киев" далеко от Золотого ,вот киевляне и не против повоевать чужими рукаме ,а на месте желающих наверное днём с огнём не найти.
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не свисти кацап,не выдавай желаемое за действительность,если никто не хочет воевать откуда беруться добровольцы?В Украине контрактная армия и уже почисленности первая в Европе.Нах ты пишешь муйню,когда все знают истинное положение дел.
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на месте это где мыслитель? ты местных имел ввиду? так они на стороне сепаров воюют....
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Короче, комитет безопасности зеленского считает что миру на украинской земле мешают войска Украины,
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А что это? Вы нарушили Конституцию Украины ,это называеться измена Родине😖
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Это именно, измена и есть. Предательство национальных интересов. Полый слив. И об этом все говорят.
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"Измена" це у вас рюсскагаванящіє, а для нас це ЗРАДА.
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Разведение, переговоры нужны. Ведь надо с чего-то начинать, чтоб завершить рано или поздно эту идиотскую ситуацию, которая на данный момент патовая.
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...что бы показать всем миру что ***** не будет выводить свои войска.
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да не фига она не патовая , надо иметь смелость и политиическую волю чтобы провести всеукраинский референдум и отделить от Украины этот чудесный край кормильцев на йух!!! и все пусть их кормит и поит плешивое куйло! так нет все бояться даже подумать об этом!
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потом это сделать с Харьковом, Одессой и т.д.?
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Зрада была в 2014 году, когда Порошенко загнал наши войска в илловайский котел, а сам проводил парады и занимался своими офшорами. Сегодня только констация этого факта.
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недавно видео показывали как в донецке реагируют на мирные инициативы зельца, так вот все лугандоновские интервьюируемые дяди и тети говорили что они не украинцы и не хотят назад в Украину, чтотуиних мол свой уклад жизни и свои герои, что они уже мыслят по другому и им хорошо!!! так может быть все же стена и ров с крокодилами? на яух Украине такая обуза? у нас что воспитательная колония или денег до фига? попробуйте все разбитое рашистами восстановить итзаодно вату перевоспитать.....
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давно ты стал верить пропагандистам из паРашСМИ? Именно для таких как ты они это показывают.
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не считаю что ICTV рашистский канал, а если ты сам родом из чудесного края кормильцев и тебе больно слушать что я предлагаю то это твои личные проблемы!
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измена, просто все ждут когда пианиста разведут
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