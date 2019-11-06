 "Сегодня никто не говорит, что разведение войск - это измена", - комитет ВР по нацбезопасности посетил Золотое. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Слуги народа".
Сообщается, что депутаты встретились с командованием, проинспектировали боеготовность украинских военных, а также пообщались с местными жителями.
"Эти люди не просят идеальных дорог или крупных магазинов. Они хотят лишь одного - мира", - отмечается в сообщении.
По словам главы комитета Александра Завитневича, жители ждут открытия КПВВ. "Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада. Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны", - подчеркнул он.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
1. Там речь- о возврате Донбасса.
2. Россия просто так возвращать не хочет.
3. Ей прдложили переговоры- СОГЛАСИЛИСЬ на переговоры.
4. Россия сказала- хорошо- но 1:1 с Украиной- без посторонних!
5. А на перговорах 1:1 без посторонних- Россия пошлёт Украину в ж0. В этом и будут состоять переговоры.
6. Поэтому умные немцы сразу сказали: -"Нет- переговоры будут при всех. И не только при всех- но ещё и С УЧАСТИЕМ всех".
7. Россия- поюлив и туда и сюда- скрежеща зубами- согласилась и на это.
8. Теперь вопрос- а О ЧЁМ эти переговоры? Чтобы выяснить- чей Донбасс?
9. Ответ: - Нет- всего лишь о том- как ОРГАНИЗОВАТЬ это выяснение!
10. Дело было так: Укранина сказала: -"Донбасс наш".
11. А Россия ответила: - "А почему ваш- а не наш"?
12. А КТО рассудит?
13. И США подсказали: - население Донбасса должно рассудить!
14. Россия ответила: -"Население Донбасса- ополченцы- за Россию".
15. А все ответили- и Украина и Еуропа: -"Нет-нет-нет- ополчены- это каки раз захватчики! К тому же их мало- раз и обчёлся. Они на голосование вообще не повлияют. Вы их УБЕРИТЕ оттуда физически- (можете даже зачесть их голоса за Россию?)- но чтобы их там во время голосования НЕ БЫЛО. Переговоры под дулом войск- не действительны снимите руки с чужой ж0- отведите войска!"
16. И вот- покуда Вы там будете приглядываться кто кому оторвал пуговицу с бронежилета- в какой-то момент- за спиной этих войск проведут ВЫБОРЫ!
17. Я конечно сочувствую и убитым и раненным- но я же им ничем помочь не могу. А ПРАВИЛЬНОЕ разведение войск число жертв же не увеличит- а сократит.
18. А ГЛАВНОЕ- ради чего всё это делается- вот в чём вопрос!
кацапи свої війська відводять?
2. А в итоге из всего этого клубка кому-то высунется ФИГА.
3. К тому же- я кратко говорить не умею- я же не кацап.
4. Там идёт речь не о выводе войск- а всего лишь ОБ ОТВОДЕ. Когда Украина и союзники потребовали отвода российских войск- Россия ответила: - "Xe-xe- а вы свои войска ровно настолько же придвинете- и линия фронта просто сместится в нашу сторону!"
5. Тогда Украина ответила: - "Мы отведём свои войска ровно настолько же- а вдобавок- чтобы образоваВШИйся уакуум не засосал туда никаких войск- ни наших ни ваших- мы туда введём нейтральных наблюдателей ОБХС... то есть ОБСЕ!".
6. А цель отвода не военная, не войсковая- а цель- ОСВОБОДИТЬ ПРОСТРАНСТВО НАСЕЛЕНИЮ- для выборов!
Изменники не войска, которые должны выполнять приказы, а те, кто это приказы отдаёт - президенты, генералы, министры и прочая срань.
2. Ну то есть- вы со своей сранью вперёд пойти не сможете- а пойдёте назад. И Вы это заранее знаете.
3. И тем не менее- Вы с ножом к горлу ТРЕБУЕТЕ начать этот процесс.
4. Так кто же предатель и срань? С 3 раз сможете угадать?
Люди чекають кроків влади на виконання волевиявлення народу України І вони мовчати не стануть.
А сейчас я думаю что Зе поддерживают США- а кто бы иначе его выбрал? А США не ошибаются- я это знаю ПО СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ. Так что- может я и опять дурак- но я почему-то спокоен и за Зе, и за то что он делает.
Кстати- это и по реакции России видно. Заметалась.
все - только против, только насмешки, издевательства и плевки.
в Харькове клоун уже откровенно прятался от людей, заходил в ОГА с черного хода, в Тернополе - убегал от людей, как крыса.
Где же его поддержка?!
Так вы с кем, и сколько стоил полёт вертолёта, чтобы отснять эту постановку ?
Слуги так служат, что брезгуют приехать на машинах - авиаторы.
"Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада".
Дебіли.
Спросите жителей Золотого, что сейчас беженцы, и живут на территории Украины.
Вы сейчас на фронте?
2. А ещё этим воспользовались *********- и моментально завопили: - "Всё пропало- Зелёнкин предатель".
3. А на самом деле- это конечно будет решаться не глоткой. Еуропа и США продавливают эти переговоры- и именно в этом формате. Значит- они на пользу Украине. Хотя многие украинцы могут этого не понимать.
4. Сейчас Донбасс отжимают назад без стрельбы. А если отказаться от переговоров- то вы друг друга покусаете- а потом переговоры всё равно же будут.
5. Поэтому Зелёнкин сейчас вовсе не "проливает кровь украинских солдат", как утверждают тролли- а наоборот- он её минимизирует.
6. А чтобы это понять- надо почитать- что пишут ГЛУПЫЕ рашкатролли. В них же недостатка нет! Потому что тут и очень хитрых полно.
7. Так вот- моментально увидите- что и те и другие пишут 1 И ТО ЖЕ! Вот где ослиные уши-то торчат!
1. За разведение зацепился не я- за него зацепились ваши еуропейские союзники. И конечно же- не без ведома США. Хотя США даже своего Волкера отвели. Чтобы не спугнуть Россию.
2. А ещё за разведение зацепилась и Украина- в лице Зе. Он даже ездил на фронт оттаскивать солдат. Ведь не для предательства же он это делает- разве так предают? Просто он в курсе дел.
3. Теперь главное. КОНЕЧНО же- дело не в голосовании! Когда Россия была сильна- она просто вас вымела оттуда- вот и всё голосование.
4. А сейчас- я ПОДОЗРЕВАЮ (потому что конечно же правды не знаю)- что силы уравнялись! Россия больше не может терпеть давления.
5. И поэтому не исключено- что Россия уже и согласилась сдать Донбасс- так же как и острова Японии. А потом может так же и фигу показать.
6. Но если Россия пытается сохранить лицо- типа мы не сломались и мы не обосрались- а для нас мнение народа превыше всего- то ей такие условия в Донбассе сейчас пытаются создать! В том числе и с помощью отвода оттуда её собственных войск.
По словам главы комитета Александра Завитневича, жители ждут открытия КПВВ. "Уже сегодня никто не говорит, что разведение войск - это зрада. Никакой измены нет, разведение произошло, а местные жители очень довольны", - подчеркнул он. Источник: https://censor.net.ua/v3158273
Класичний дебіл.
Хто хоче мира підігруючи ворогу той отримає ще більшу війну.