 Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за коммуналку. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, информация об инциденте появилась в Фейсбук-сообществе Типичный Киев.
Также в сообществе опубликовали текст, в котором якобы объясняется предыстория инцидента.
В свою очередь, в Нацполиции Киева отметили: "В милицию поступило сообщение о стрельбе в Святошинском районе столицы, на улице Чаадаева.
На указанный адрес выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
На месте происшествия полицейские установили, что между двумя соседями, проживающих в одном подъезде дома возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу и 40-летний мужчина и был госпитализирован. 48-летний мужчина, который совершил выстрелы задержан.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения".
Я иду к нему обсудить эту проблему и мы не достигнув консенсуса заканчиваем беседу избиением морды лица посредством кулаков. Обычное дело, бывает нередко и не так уж страшно (если мы вовремя остановимся).
А если и у меня и у него есть по револьверу? Устроим дуэль? Итог - покойник или раненый?
Давайте разрешим продавать в частное пользование для самозащиты гранатомёты! Бах - и разногласия решаются сразу и радикально
"... воровал у них всех электричество(!), долго не платил за квартиру и поэтому из за него им не включили тепло (!) и они собрались ..." - Света Панюшкина, ей бы к доктору ...
это ОСББ так борется с должниками! мрак и тупизм! а если этот мужик реально против ОСББ???
"не нужно ломиться в дверь и хамить человеку с автоматом, дольше проживешь" ©
аксиома из жизни
Сколько он должен что за такую сумму стрелял в человека?
Государство и монополии грабят народ неадекватными тарифами. Монополии шантажируют и оставляют без тепла ни в чем неповинных людей за долги других . Люди идут устраивать разборки, что тоже незаконно. В итоге сосед, который не платит, смертельно ранил человека из оружия без разрешения.
ЗАКОНЫ НАРУШАЮТ ВСЕ
Каждый отвечает только за свои долги и имеет право на защиту своей жизни и имущества.
Все нарушили закон
Про ОСББ нигде не сказано. Даже, если ОСББ. Все через суд. И почему их всех отключили от тепла, если долг за электричество ?
Я не знаю деталей, но наверняка могу сказать: Киевэнерго принадлежит Ахметовской ДТЭК, и оно подавало и тепло и электричество, хотя сейчас появилось Киевтеплоэнерго, но не во всех районах.
Вы хотя бы представляете себе, что такое идти в суд, когда вот-вот начинаются холода?
И сколько времени уйдет на оформление и разбирательство?
Смешной человек
Пишу, что система полностью криминализированная и никто не действует по законам
Самое интересное, что люди на это подписываются. А некоторые еще и считают нормальным 🤯
Дурдом
Система нарушения Законов идет от первых харь с самого верха
и чем меньше ты нарушаешь тем меньше у тебя доход
если совсем честный то живешь дето в гостинке а то и в общаге без жены
А в данном прямо показательном случае законы нарушают все.
чому презу можно а простому укру низзя
всем понятно что как с величиной тарифов так и как их считают кстати кроме электрики наеКаловка 100% и ЕС стыдливо а може и не стыдливо ничего не видит и прекрасно покупает ворованный в ЖКХ миллиард кубов газа
этот бандит чувствует полную безнаказанность, может мент, бредит, что ничего ему не будет?
люди платят, всем тяжело, тарифы грабительские, при чем здесь соседи?
почему соседи должны страдать из-за одного?
пусть бы на банковую шел выяснять с оружием и палил по тем, кто такие тарифы выставлял..