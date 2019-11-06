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 Киевские новости
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Все про:Киев (18160) стрельба (2542)

 Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за электроэнергию. ВИДЕО

В Киеве мужчина открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли к нему с претензией, что из-за его долгов за электричество в доме не включают отопление.

Как передает Цензор.НЕТ, информация об инциденте появилась в Фейсбук-сообществе Типичный Киев.

Также в сообществе опубликовали текст,  в котором якобы объясняется предыстория инцидента.

Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за электроэнергию 01

В свою очередь, в Нацполиции Киева отметили: "В милицию поступило сообщение о стрельбе в Святошинском районе столицы, на улице Чаадаева.

На указанный адрес выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

На месте происшествия полицейские установили, что между двумя соседями, проживающих в одном подъезде дома возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу и 40-летний мужчина  и был госпитализирован.  48-летний мужчина, который совершил выстрелы задержан.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения".

Источник: https://censor.net.ua/n3158272
 
 
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Теперь он точно уже не будет платить за электроэнергию.
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а похоже падло артерию бедренную прострелил..
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Да, кровит сильно, прямо лужа на полу. Жаль мужика, на ровном месте, пошел с соседом поговорить... Поговорил
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до чего людей тарифы довели. скоро убивать начнут. для тех кто не в курсе, с нового года хотят абонплату за газ ввести, чтоб гои-лохи народ платили за газ даже если они им не пользуются.
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нет. теперь точно с мыролюбцами и любителями роттердамов ++ так будут поступать.
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Коломойский ответил на вопрос, почему он покупает электрику втрое дешевле
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Продать автомат и заплатить за э/энергию.
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Да и правда странно... На автомат деньги нашлись, на квартплату нет
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Мабуть надіявся, що йому перепаде щось з офшорів Порошенка....
Парочка брильянтов...
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Ну вірно, сусіди у всьому винні. Та й не мають права не подавати через чиюсь персональну заборгованість. По клоунах потрібно було разом з сусідами стріляти.
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А на оружие у него, конечно-же есть разрешение, не так ли???
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На автоматическое то? Сомневаюсь, это ж не Америка. Там наверное и танк можно купить, если деньги есть
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Видео уже удалили. Видать мужчина с автоматом не простолюдин обыкновенный, а особо приближенный к хозяевам жизни. Простолюдину сразу бы отрезали и свет и двери вышибли и морду набили бы.
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Я вообще не понимаю что это за подход такой из за одного мудака всему дому не давать тепло! как по мне это уголовщина за такое сажать надо!!
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Кого сажать? Что за бред вообще? Чего они к нему приперлись? У каждого есть договор с киевэнерго на поставку эл.энергии, если вы платите,никто не имеет вам права отключать.Не к соседу,а в суд с иском на поставщика надо было идти.
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а суд будет года 3 или 5ть идти да? ты сам когда нить в нащи суды ходил?!
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Мысли великих людей: "Долги платят только трусы" (с) Коломойский
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ну так если ОЛИГАРХИ не платят ни долгов ни налогов почему остальные должны платить?!
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Стрелки переводить на других - удел паскуд.
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нравится тебе или нет так устроина жизнь! если есть люди которые публично плюют на законы на обязаности правила и этим людям ничего не прилитает (никаких наказаний) то следом любой человек начинает думать "ему можно а мне что неззя я то же так хочу"
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Фигня какая-то - долги за електричество а не включали отопление? Е/е за неуплату отключить проще всего.
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А чего цензор видео удалил .Позвонили.Продолжение следует....
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Надо всем платить за электроэнергию. Тогда и казусов таких не будет.
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казус тут в том почему все должны страдать из за одного! покажи мне в каком законе или кодексе такое прописано?! да тот который не платил он козел мудак да еще и псих! а кто те которые из за одного мудака весь дом оставили без тепла да еще в начале зимнего периода!!
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Та чушь какая-то - не имеют права отключать от отопления дом из-за долгов одного дятла. Тем более долг за електричество.
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да именно не имеют права, а в зимний период это вообще преступление! но я уже не первый раз слышу такие истории как из за одной или двух семей весь дом сидит без тепла или без гарячей воды!!
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Вот именно, почему миллионы украинцев должны страдать из-за одного Ахметова? Почему миллионам украинцев подняли цену за свет чтобы Ахметов получал миллиардные прибыли на ровном месте, крутил бизнес со своим *зеленым* тарифом и своими ТЕС?
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Что бы так было как вы пишете необходимо в людях воспитать совесть, высокую мораль, честь и ответственность, на что потребуется время и не малое , в сегодняшнем запущенном виде от начала 90 ,поможет к сожалению только отстрел скотов ,а их не мерено
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Так ведь кто решит, что скот - это Вы. И перестреляет вас.
Тут кто успел быстрее взяться за автомат, тот и прав. А они успеют сделать это раньше, эти скоты
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Ох, уж эти соседи, никому спокойно не дают поспать.

хо
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Интересная ситуация и оружие нельзя держать всем для самозащиты и полиция плохо работает,а судья ещё скажет превышение самообороны если кто то может хорошо кидать топоры. Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за электроэнергию - Цензор.НЕТ 6167
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Пойду на Фейсбук, спрошу у Бутусова, что за бред гонят его штатные журнашлюхи, создавая картинку для рашистских СМИ.
Не знаю ситуацию, но подозреваю, что некий персонаж крупно задолжал по квартплате (легальный АКМ или арку можно было бы и продать для такого дела). Тут к нему в квартиру ломится непонятно кто.
Может, по пьяни. Может, с ума сошел. Но начал стрелять (нужно быть дебилом, чтобы такое учудить - ну да ладно. Бытовуха).
===
Завтра на РТ все это вам сообщит Скабеева с Соловьевым. Мол, в Украине беспредел, куча оружия, трали-вали.
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Да ладно,на лыцаля света и ваши менты глаза прикроют. Он же лэцарь.
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То есть никакой чернухи теперь показывать нельзя? Типа как Зеля встал у руля, то сразу благодать наступила. Хорошо придумал, молодец 👍
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Пойду на Фейсбук, спрошу у Бутусова, что за бред гонят его штатные журнашлюхи, создавая картинку для рашистских СМИ.

Лучше сразу к прокурору как в " Кавказкой пленнице "
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Почему то послышался даунецкий акцент. Случайно не тамженашлюдь которого никак не хотели услышать на дамбасе поселился в етом веселом доме?
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Вот как правильно тексты писать надо! Выживет или нет ,пока не ясно,шансы близки к нулю:

В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу и 40-летний мужчина и был госпитализирован. Источник: https://censor.net.ua/n3158272
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Этот чувак,у которого оказывается автомат за дверью,хорошо бы подумал прежде чем его доставать,если бы у нас был закон о легальном оружии для всех.А так все в стороны и вызовите скорую.
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Чушь. В таком случае он просто поспешил бы стрельнуть первым, ибо наличие оружия никак не защищает от ранений.
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Тут не вопрос в том кто первый выстрелит,а в осознании возможности получить ответку.
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Если ты выстрелил первым - ответки уже не будет.
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Молодец мужик...
Мало стрельнул..
Нужно было валить...
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Пересмотрел ролик, пипец, дичь! Откуда у вас у народа столько оружия на руках???
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поедь туда ближе к домбабве там того оружия как грязи, не бесплатно конечно!
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Да как можно додуматься, в квартире, дома, автомат хранить??? И судя по ролику, там не сайга, а именно АКМ
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у нас в домах гранатометы и пулиметы хранят а тебя автомат удивляет!
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"дорогие соседи" задрали дядьку в край,

"Люди как люди. ... квартирный вопрос только испортил их..." © Булгаков
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Скорее уж этот мудак с автоматом задрал нормальных людей.
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ну хрен его знает, тебе там оно виднее ... Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за электроэнергию - Цензор.НЕТ 9333
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Пздц. У человека был АВТОМАТ???
Бред какой-то. Не верю, сайга какая-то наверное.
Намёк шизикам-полудуркам, требующим свободную продажу огнестрела, "для самозащиты". Если оружие (я не говорю про автомат, доступ к армейскому оружию был бы вообще полной жопой ) будет в более свободном доступе - такая хрень как в этой статье станет вполне обыденной.
Психи желающие оружия, идите служить. Я вот в своё время в армии набабахался наверное на всю жизнь. Изо всякого. Возможно это надо каждому молодому парню, чтобы потом спокойно относиться к оружию. У кого комплекс непоноценности и для самоутверждения хочется обладать бабахалкой - есть такая сторона света, Восток зовётся. Там настреляетесь и либо самоутвердитесь (и по-настоящему) либо обгадитесь (что более вероятно).
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Платить конечно нужно, если тарифы адекватные, а если неадекватные, то у многих по разным причинам быстро накапливаются огромные долги.

Евроценности рулят, как говорят украинские чиновники, нужно гармонизировать тарифы с ЕС и поднять их еще больше.
Было бы лучше, если бы он из этого автомата уложил несколько украинских еврочиновников, многие бы порадовались.
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Цього стрільця треба перевірити на наявність психічних хвороб.
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А были бы стволы, то от чувака остался бы друшлак тонко размазанный по кирпишной стенке.
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