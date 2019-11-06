 Мужчина в Киеве открыл огонь из автомата по соседям, которые пришли просить его заплатить за электроэнергию. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, информация об инциденте появилась в Фейсбук-сообществе Типичный Киев.
Также в сообществе опубликовали текст, в котором якобы объясняется предыстория инцидента.
В свою очередь, в Нацполиции Киева отметили: "В милицию поступило сообщение о стрельбе в Святошинском районе столицы, на улице Чаадаева.
На указанный адрес выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.
На месте происшествия полицейские установили, что между двумя соседями, проживающих в одном подъезде дома возник конфликт. В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу и 40-летний мужчина и был госпитализирован. 48-летний мужчина, который совершил выстрелы задержан.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения".
гои-лохинарод платили за газ даже если они им не пользуются.
Парочка брильянтов...
Тут кто успел быстрее взяться за автомат, тот и прав. А они успеют сделать это раньше, эти скоты
хо
Не знаю ситуацию, но подозреваю, что некий персонаж крупно задолжал по квартплате (легальный АКМ или арку можно было бы и продать для такого дела). Тут к нему в квартиру ломится непонятно кто.
Может, по пьяни. Может, с ума сошел. Но начал стрелять (нужно быть дебилом, чтобы такое учудить - ну да ладно. Бытовуха).
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Завтра на РТ все это вам сообщит Скабеева с Соловьевым. Мол, в Украине беспредел, куча оружия, трали-вали.
Лучше сразу к прокурору как в " Кавказкой пленнице "
В результате инцидента один человек выстрелил другому дважды в ногу и 40-летний мужчина и был госпитализирован. Источник: https://censor.net.ua/n3158272
Мало стрельнул..
Нужно было валить...
"Люди как люди. ... квартирный вопрос только испортил их..." © Булгаков
Бред какой-то. Не верю, сайга какая-то наверное.
Намёк шизикам-полудуркам, требующим свободную продажу огнестрела, "для самозащиты". Если оружие (я не говорю про автомат, доступ к армейскому оружию был бы вообще полной жопой ) будет в более свободном доступе - такая хрень как в этой статье станет вполне обыденной.
Психи желающие оружия, идите служить. Я вот в своё время в армии набабахался наверное на всю жизнь. Изо всякого. Возможно это надо каждому молодому парню, чтобы потом спокойно относиться к оружию. У кого комплекс непоноценности и для самоутверждения хочется обладать бабахалкой - есть такая сторона света, Восток зовётся. Там настреляетесь и либо самоутвердитесь (и по-настоящему) либо обгадитесь (что более вероятно).
Евроценности рулят, как говорят украинские чиновники, нужно гармонизировать тарифы с ЕС и поднять их еще больше.
Было бы лучше, если бы он из этого автомата уложил несколько украинских еврочиновников, многие бы порадовались.