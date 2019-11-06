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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (466) импичмент (419) США (15720) Тейлор (115) Трамп (2609)

 Трамп задерживал военную помощь, пока президент Украины не объявит публично о расследованиях по Байденам, - временный поверенный Тейлор

Комитеты палаты представителей Конгресса США в среду опубликовали показания временного поверенного в делах США в Украине Билла Тейлора, данные в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Свидетельства посла Тейлора... демонстрируют, что президент Трамп не выдавал военную помощь Украине и обусловил ее выдачу, а также крайне важную встречу в Белом доме тем, что президент Украины должен публично объявить о расследованиях... по Байденам и выборам 2016 года", - говорится в заявлении комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.

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Беседа с Тейлором заняла 10 часов, она прошла за закрытыми дверями, отмечает агентство Associated Press.

В показаниях, отрывки из которых приводят американские СМИ, Тейлор говорит, что у него было "четкое понимание" о том, что военная помощь Украине предоставлялась в обмен на проведение украинскими властями расследований в отношении семьи вероятного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

"У меня было четкое понимание, что деньги, предоставляемые в качестве помощи в области безопасности, не поступили бы до тех пор, пока президент (Украины. - Ред.) не пообещал бы провести расследование", - сказал Тейлор.

Напомним, 4 ноября комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.

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5 ноября комитеты опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

На следующей неделе, как ожидается, Билл Тейлор выступит на открытых слушаниях.

Источник: https://censor.net.ua/n3158271
 
 
 Топ комментарии
 
И американцам не скушно... Вот что значит,когда навыбирали клоунов. Но у них хоть с экономикой порядок да в Парламенте нету страждущих по Мексиканскому миру. А тут...
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Якщо порівняти слова Тейлора з деякими відомими фактами, що вже оприлюднювали, то знайдемо багато на користь цих слів. Токож це означає, що Трамп тиснув на Зе.
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Не мучся - пиши московітською, бо української ти не знаєш.
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И американцам не скушно... Вот что значит,когда навыбирали клоунов. Но у них хоть с экономикой порядок да в Парламенте нету страждущих по Мексиканскому миру. А тут...
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Насчёт войны не знаю.
А вот за художества Порошенко с командой по вмешательству в американские выборы отвечать придется.
И кстати. Почему Зеленский это должен расхлёбывать? Этот косяк Порошенко?
Положили все яйца в корзину Клинтон, топили Трампа как могли, а теперь Зеленскому это разруливать?
Это же надо было додуматься - вмешаться в выборы США! Как сейчас выпутываться из этой позорной истории? В Штатах уже о вмешательстве России в выборы забыли, склоняют только Украину.
Кто должен за это ответить?
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Кто склоняется, того и склоняют (подсказка: он Нелох)...
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Сомнительный тезис. Мелковато как то, по меркам США. Торгашество какое то. Хотя хрен их разберет
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Якщо порівняти слова Тейлора з деякими відомими фактами, що вже оприлюднювали, то знайдемо багато на користь цих слів. Токож це означає, що Трамп тиснув на Зе.
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Скоріше навпаки - Трампу ніколи займатися Україною для укріплення позицій США у світі, й Зеленський на тому фоні намагається затесатися в друзі до Росії. Надумана маячня від демократів напередодні виборів.
Щодо затесатися в друзі - треба добряче таке дупу підставити. Бо Зеленський навіть не росіянин, так що Вова, глибше нахиляйся й голосніше вдавай задоволення.
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Не мучся - пиши московітською, бо української ти не знаєш.
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пари, не ссорьтесь... держите порох сухим...
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Так що тепер виходить - Моніку Зелінскі згвалтували?😕
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так отож..лучше было тактическое ядерное оружие в Украине и его носители, чем Будапештский меморандум..
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атаковала бы раша Украину, зная, что в Делятине есть стредства защиты..
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а ракетная дивизия в Узине умиртоворила бы всех..Платон мне друг, но истина дороже..
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