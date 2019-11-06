 Трамп задерживал военную помощь, пока президент Украины не объявит публично о расследованиях по Байденам, - временный поверенный Тейлор

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Свидетельства посла Тейлора... демонстрируют, что президент Трамп не выдавал военную помощь Украине и обусловил ее выдачу, а также крайне важную встречу в Белом доме тем, что президент Украины должен публично объявить о расследованиях... по Байденам и выборам 2016 года", - говорится в заявлении комитетов по надзору, иностранным делам и разведке.
Беседа с Тейлором заняла 10 часов, она прошла за закрытыми дверями, отмечает агентство Associated Press.
В показаниях, отрывки из которых приводят американские СМИ, Тейлор говорит, что у него было "четкое понимание" о том, что военная помощь Украине предоставлялась в обмен на проведение украинскими властями расследований в отношении семьи вероятного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.
"У меня было четкое понимание, что деньги, предоставляемые в качестве помощи в области безопасности, не поступили бы до тех пор, пока президент (Украины. - Ред.) не пообещал бы провести расследование", - сказал Тейлор.
Напомним, 4 ноября комитеты опубликовали первые стенограммы, связанные с процедурой импичмента. Так, были опубликованы показания бывшего советника госдепартамента США Майкла Маккинли, ушедшего в отставку в октябре, и бывшего посла США в Украине Мари Йованович. Беседы с чиновниками проходили за закрытыми дверями.
5 ноября комитеты опубликовали стенограммы с показаниями, полученными в рамках процедуры импичмента президента США от постпреда США в ЕС Гордона Сондланда и бывшего спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
На следующей неделе, как ожидается, Билл Тейлор выступит на открытых слушаниях.
А вот за художества Порошенко с командой по вмешательству в американские выборы отвечать придется.
И кстати. Почему Зеленский это должен расхлёбывать? Этот косяк Порошенко?
Положили все яйца в корзину Клинтон, топили Трампа как могли, а теперь Зеленскому это разруливать?
Это же надо было додуматься - вмешаться в выборы США! Как сейчас выпутываться из этой позорной истории? В Штатах уже о вмешательстве России в выборы забыли, склоняют только Украину.
Кто должен за это ответить?
Щодо затесатися в друзі - треба добряче таке дупу підставити. Бо Зеленський навіть не росіянин, так що Вова, глибше нахиляйся й голосніше вдавай задоволення.