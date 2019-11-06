 Один из участников стрельбы возле харьковского спортклуба сбежал в Россию, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.



Подозреваемым оказался 36-летний гражданин Азербайджана.



"Злоумышленник сразу после совершения преступления около 22.00 пересек границу Украины через пункт контроля "Гоптовка" и направился в РФ", – рассказали в пресс-службе.



Заместитель начальника следственного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Шарнин сказал, что правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



Стрельба на улице Валентиновской произошла 5 ноября около 19.00 возле спортивного клуба. В результате 30-летний гражданин Азербайджана попал в больницу с ранением живота, предплечья и ноги. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.



Правоохранители открыли уголовное производство ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.





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