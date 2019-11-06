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Все про:стрельба (2542) Харьков (4477)

 Один из участников стрельбы возле харьковского спортклуба сбежал в Россию, - Нацполиция

Мужчина, который 5 ноября открыл стрельбу на улице Валентиновской в Харькове, сбежал в Россию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Подозреваемым оказался 36-летний гражданин Азербайджана.

"Злоумышленник сразу после совершения преступления около 22.00 пересек границу Украины через пункт контроля "Гоптовка" и направился в РФ", – рассказали в пресс-службе.

Заместитель начальника следственного управления Нацполиции в Харьковской области Андрей Шарнин сказал, что правоохранители решают вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Стрельба на улице Валентиновской произошла 5 ноября около 19.00 возле спортивного клуба. В результате 30-летний гражданин Азербайджана попал в больницу с ранением живота, предплечья и ноги. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Правоохранители открыли уголовное производство ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мужчину подстрелили во время конфликта возле спортивного клуба в Харькове, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3158270
 
 
 Топ комментарии
 
Татышо, это ж на бытовой почве... на почве неприязни... деньгами там не пахнет...да и опасно... а Рюкзакову не привыкать. Он янукевича не удержал. Пшонку с замом-муркой упустил. Дело привычное...
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это же не патриотов-девушек с ранениями от войны задерживать на 60 суток
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А що, Аваков не встиг затримати? А план-перехоплення?
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Татышо, это ж на бытовой почве... на почве неприязни... деньгами там не пахнет...да и опасно... а Рюкзакову не привыкать. Он янукевича не удержал. Пшонку с замом-муркой упустил. Дело привычное...
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Так там же такой же человек, как преЗЕдент
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это же не патриотов-девушек с ранениями от войны задерживать на 60 суток
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с подводной лодки не сбежишь далеко. на Марс, что ли?
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40 км всего-то для тренированного, ватного человека.
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Азеры с кем то схватились! То же с Кавказа. Тут другое стоит копнуть. За бабло через границу любой каприз! Смену погранцов, таможни что по дате дежурства были на постах уволить! Не копать ничего. Лишить званий, ценза, стажа. По диплому запрет работать. Так дело пойдёт.
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Выучили говорить по рюськи ,теперь сбегают к "немцам",а потом прямиком в Сирию или на противоположенную сторону в оккупированный Донбасс
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Мда, граница походу как решето, в воюющей стране
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