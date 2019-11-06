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 Таможня в 2020 году запускает проект развития инфраструктуры 16 пунктов пропуска, - Нефьодов

6 ноября председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов представил проект развития инфраструктуры приоритетных пунктов пропуска ГТС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В частности, представлен проект, в котором определены 16 пунктов пропуска, в которых будет осуществляться капитальный ремонт в течение 2020 года. Это пункты пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Краковец", "Рава-Русская", "Шегини", "Ужгород", "Чоп", "Лужанская", "Порубное", "Красноильск", "Дьяковцы", "Могилев-Подольский", "Кучурган", "Рени", "Бачевск", "Новые Яриловичи".

По словам главы таможенной службы, в свое время Государственная фискальная служба традиционно не в состоянии была эффективно использовать средства, которые выделялись в Государственном бюджете. Их не использовали ни на строительство, ни на сканеры.

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"Как бы это банально не звучало, но в инфраструктуру надо инвестировать. Для нашей команды очень важно научиться работать качественно. К концу следующего года во многих городах мы увидим большую разницу в реальном уменьшении сроков прохождения границы, а также в создании лучших условий по безопасности для того, чтобы к нам не попадала контрабанда и чтобы от нас не вывозили сигареты, янтарь и другие культурные ценности", - отметил Нефьодов.

До конца 2020 года 12 приоритетных пунктов пропуска по плану должны быть уже завершены, 2 пункта до конца 2021 и еще 2 - до конца 2022 года.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158269
 
 
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Написано, що він написав, що треба інвестувати у митницю, чи хтось невірно зрозумів?
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К концу следующего года во многих городах мы увидим большую разницу в реальном уменьшении сроков прохождения границы, а также в создании лучших условий по безопасности для того, чтобы к нам не попадала контрабанда и чтобы от нас не вывозили сигареты, янтарь и другие культурные ценности", - отметил Нефьодов.

Я что-то не понял? А разве Зеленский янтарную мафию не поборол? Лесника, главное, областного уволил, а не помогло? Та и с контрабандой... Вроде ж он ещё летом контрабанду остановил?
Источник: https://censor.net.ua/n3158269
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так понимаю, сейчас ВВП пойдет вверх - легкая и перерабатывающая промышленность пойдет вверх - все, как в школе учили..))
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Нет, просто кто-то купит себе еще пару Бентли и несколько Майбахов
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у Пети чуйка Таможня в 2020 году запускает проект развития инфраструктуры 16 пунктов пропуска, - Нефьодов - Цензор.НЕТ 4693

Порошенко начал переписывать свой кондитерский бизнес на старшего сына
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/
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