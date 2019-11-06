 Экс-нардеп Левченко и депутаты Киевсовета Кутняк и Антоненко покинули партию "Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.



"Мне стало очевидно, что обеспечить достойную жизнь для большинства украинского народа в рамках политической борьбы в "Свободе" невозможно по разным объективным и субъективным причинам", – заявил Левченко.



Экс-нардеп отметил, что не уходит из общественно-политической жизни, а "возьмет ответственность на себя и свою команду".





О выходе из партии также заявили депутаты Киевского городского совета Прохор Антоненко и Святослав Кутняк.



