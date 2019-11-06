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 Политика Украины
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Все про:Свобода (2702) Левченко Юрий (26)

 Экс-нардеп Левченко и депутаты Киевсовета Кутняк и Антоненко покинули партию "Свобода"

Из партии ВО "Свобода" вышел народный депутат Верховной Рады VIII созыва Юрий Левченко, который был членом этой политсилы 11 лет.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Мне стало очевидно, что обеспечить достойную жизнь для большинства украинского народа в рамках политической борьбы в "Свободе" невозможно по разным объективным и субъективным причинам", – заявил Левченко.

Экс-нардеп отметил, что не уходит из общественно-политической жизни, а "возьмет ответственность на себя и свою команду".

О выходе из партии также заявили депутаты Киевского городского совета Прохор Антоненко и Святослав Кутняк.

Источник: https://censor.net.ua/n3158266
 
 
 Топ комментарии
 
Бред. Левченко- один из немногих свободовцев, кто не продался барыге-мародеру, и достойно работал в ВР, отстаивая интересы народа.
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Левченко поступил абсолютно правильно. Он- один из очень немногих свободовцев, на которых держалась политсила. Соболев вовремя покинул Самопомич, до её краха на выборах. Так и тут. А вот если бы до выборов в отставку ушли главы этих двух аутсайдерских политсил (Садовой и Тягныбок), то гляди, и в парламент может быть пролезли. Но нет! Садик сгорился "отставиться" только недавно, а Тягныбок, судя по всему, даже не собирается.
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И что из этого следует? Что когда-то был советский союз? Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 1761 Я тоже когда-то ооочень давно учился в мацкве. И что теперь? А вот у барыги невестка оттуда (гражданка расеи), а сынок оженився совсем недавно.... Родня её там живет и процветает. Мало того, заводики/хфабрики/бизнес у барыги тоже там. Есть из-за чего "патриёта" подержать за фабэрже..... Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 5718 Но для вас, свиноботов, ведь это "не важно"! Главное, что Егор Соболев родился в совковой расее, а отец Левченка там работал! Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 8519
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если рассматривать политичекие силы по кругу, то Свобода рядом с коммуняками.

А если рассматривать этого отдельного большевика, то взять и поделить - это его.
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та ну, с коммуняками. коммуняк они проклинают денно и нощно
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потому, что это их конкуренты на электоральном поле "Отнять и поделить"
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Хтось зруйнував свободу. Не будемо тикати на того, хто.
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Ну патриот Левченко не подкачал, - кремлевская кукуха отработала и слиняла...
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Бред. Левченко- один из немногих свободовцев, кто не продался барыге-мародеру, и достойно работал в ВР, отстаивая интересы народа.
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Та да)
Народився 1 жовтня 1984 року у Вінниці в родині капітана далекого плавання Володимира Левченка. 1987 року його батько дістав посаду в Москві, в управлінні зовнішніх зв'язків Міністерства морського флоту СРСР[ru]. У 1992 році, після розпаду Радянського Союзу і ліквідації міністерства, знаходить роботу на Кіпрі. Коли Юрію Левченку виповнилось 16 років, він отримав російський паспорт за місцем прописки батьків. 2008 року, після закінчення навчання у Лондоні, повернувся в Україну де одразу став керівником кадрової служби Київської міської організації ВО «Свобода»
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И что из этого следует? Что когда-то был советский союз? Я тоже когда-то ооочень давно учился в мацкве. И что теперь? А вот у барыги невестка оттуда (гражданка расеи), а сынок оженився совсем недавно.... Родня её там живет и процветает. Мало того, заводики/хфабрики/бизнес у барыги тоже там. Есть из-за чего "патриёта" подержать за фабэрже..... Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 5718 Но для вас, свиноботов, ведь это "не важно"! Главное, что Егор Соболев родился в совковой расее, а отец Левченка там работал! Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 8519
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От смотри - До 24 годков паца и не вспоминал про какую-то там Украину а тут вдруг приезжает из росии и сразу в начальники отдела кадров Свободы. Чудеса)
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Не знаю. Я скорее поверю в то, что Фарион- гэбнявый ахент (как раньше об этом писали), чем о том, что ним есть Левченко. Он всегда выступал ЗА Украину и против воров-мародеров. Или для вас последнее и есть признаком "гэбнявости"? Екснардеп Левченко і депутати Київради Кутняк і Антоненко залишили партію "Свобода" - Цензор.НЕТ 4357 Для меня- нет. Напротив.
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Он не выступал за Украину. Он дискредитировал людей выступавших за Украину. В чем и преуспел, -сначала в Кривом Рогу играя под Вилкула а потом более глобально помагая зеленским.
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У тебя не всё впорядке с головой,не тронь своими грязными руками настоящих патриотов!!!Сидишь тут на зарплате кацап-порохобот
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Левченко поступил абсолютно правильно. Он- один из очень немногих свободовцев, на которых держалась политсила. Соболев вовремя покинул Самопомич, до её краха на выборах. Так и тут. А вот если бы до выборов в отставку ушли главы этих двух аутсайдерских политсил (Садовой и Тягныбок), то гляди, и в парламент может быть пролезли. Но нет! Садик сгорился "отставиться" только недавно, а Тягныбок, судя по всему, даже не собирается.
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он за национализацию предприятий ?
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Свобода копала яму для кого то, но к печали сама в эту яму попала. трое выбрались и может дойдет наконец до парт боссов, - нельзя быть счастливым в меньшинстве.
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Тягнисраки пройшли свій пік в 2012-му і нині розсипаються по засіках бені і сабакова. Хто куди...
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Відомо, що Левченко чесно працював у ВР від партії "Свобода". Мабуть у "Свободі" почалася криза, бо інакше пояснень нема.
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Свободі треба хоча б переобрати лідером Кошулинського замість Тягнибока. І дати дорогу молодим - меру Конотопа і ветерану АТО Семеніхіну, наприклад...
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Парадоксальна ситуація у нас в державі... У часи війни у більшості випадків зазвичай росте підтримка правих патріотичних сил. І лише наш мудрий нарід в часи війни вирішив обрати космополітичних популістів, а підтримка правих (серед яких чи не найбільше добровольців АТО) постійно зменшується. Націоналісти стали на захист демократії на Майдані, потім стали на захист України на сході, а народ вирішив проголосувати за неукраїнців!
Мова не конкретно про Свободу, а про праві сили загалом, хоча особисто я на виборах голосував не за Пєтю і тим паче не за Зе, а за ветерана АТО Кошулинського.
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ПРОСТО ПЕЧАЛЬНО...распадается одна из партий реально имевшая возможность отстаивать и независимость Украины та українську мову...
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Экс-нардеп Левченко и депутаты Киевсовета Кутняк и Антоненко КИНУЛИ партию "Свобода"

Партия "Свобода" в глубоком черном шоке...



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Свободу знищив джид Гордон. Коли джидам треба вулична масовка - вони дають гроші і медіа-ресурс. Коли їм треба позбутися націоналістів - вони закльовують своїм медіаресурсом і підкупом. Свобода не вийшла під своїми прапорами проти содоміт-параду через страх критики джидівських медіа.
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Націоналісти могли б повернути собі електорат, якби розпочали голодування проти земельної прихватизації. Але верхівка націоналістів обросла салом долларів іудівської глобальної мафії.
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Свобода та інші націоналісти заважає жидам та їх слугам грабувати Україну та капітулювати перед кацапми, а саме тому під будь-якоє новиною про націоналістів ви можете побачити купу вісєрів жидів та піджидків про те які погані націоналісти, усі інші хАрошіє. а ось націоналісти у піджидків завжди не такі.
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