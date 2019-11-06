 Экс-нардеп Левченко и депутаты Киевсовета Кутняк и Антоненко покинули партию "Свобода"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.
"Мне стало очевидно, что обеспечить достойную жизнь для большинства украинского народа в рамках политической борьбы в "Свободе" невозможно по разным объективным и субъективным причинам", – заявил Левченко.
Экс-нардеп отметил, что не уходит из общественно-политической жизни, а "возьмет ответственность на себя и свою команду".
О выходе из партии также заявили депутаты Киевского городского совета Прохор Антоненко и Святослав Кутняк.
А если рассматривать этого отдельного большевика, то взять и поделить - это его.
Народився 1 жовтня 1984 року у Вінниці в родині капітана далекого плавання Володимира Левченка. 1987 року його батько дістав посаду в Москві, в управлінні зовнішніх зв'язків Міністерства морського флоту СРСР[ru]. У 1992 році, після розпаду Радянського Союзу і ліквідації міністерства, знаходить роботу на Кіпрі. Коли Юрію Левченку виповнилось 16 років, він отримав російський паспорт за місцем прописки батьків. 2008 року, після закінчення навчання у Лондоні, повернувся в Україну де одразу став керівником кадрової служби Київської міської організації ВО «Свобода»
Мова не конкретно про Свободу, а про праві сили загалом, хоча особисто я на виборах голосував не за Пєтю і тим паче не за Зе, а за ветерана АТО Кошулинського.
Партия "Свобода" в глубоком черном шоке...