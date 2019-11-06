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 Политика Украины
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 Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции по Крыму, - МИД

6 ноября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок выступил с брифингом, на котором проинформировал о намерении украинской стороны внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина , а также частей Черного и Азовского морей ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Главной целью проекта является заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию, подчеркнул дипломат.

Божок проинформировал делегации стран-членов ООН о текущей ситуации в оккупированном Крыму в контексте прогрессирующей милитаризации Российской Федерацией полуострова и прилегающих морских территорий.

Особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной безъядерный статус. Отмечено, что игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перевела в оккупированный Крым уже 31,5 тысячи своих военных, - заявление МИД Украины в ООН

Отдельное внимание в презентации было уделено крайне негативным экологическим последствиям милитаризации Крыма и прилегающих морских территорий.

Источник: https://censor.net.ua/n3158265
 
 
 Топ комментарии
 
Ну и что???? Ну примут очередную бумашку, на которую кацапы плевать хотели и что? Нужно давно понять, что интересы Украины может защитить только сама Украина. Никакое полудохлое ОБСЕ или ООН еще никого не остановило....
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Украина подаёт воду, оплачивает всю социалку, возобновляет ж/д сообщение, признаёт аксёновых-константиновых.
Для рфии в Крыму всё остаётся как сейчас.

Это где-то пополам?
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Миритись. Десь посередині. Можливо, в Армянську. Або біля Джанкою.
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Наверное спросят у Директора ООН подавать Днепровскую воду в Крым или подавать Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 7027, ведь Донбасс нужно возвращать. а ватники после Крыма Одессу захотят,чтобы "мост" соорудить в Приднестровье
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Ну и что???? Ну примут очередную бумашку, на которую кацапы плевать хотели и что? Нужно давно понять, что интересы Украины может защитить только сама Украина. Никакое полудохлое ОБСЕ или ООН еще никого не остановило....
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Ты, чмо кацапское, зачем перед отжатием квартиры у украинцев, везешь их к нотариусу ?
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ООН предложит наверное поделить Крым пополам для Московии и Украины. Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 678
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Украина подаёт воду, оплачивает всю социалку, возобновляет ж/д сообщение, признаёт аксёновых-константиновых.
Для рфии в Крыму всё остаётся как сейчас.

Это где-то пополам?
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Чтобы вот так вносить,нужно Украине хотя бы иметь три ядерные бомбы с носителями Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД - Цензор.НЕТ 1017
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Невідомо яке буде голосування за нову резолюцію, бо настрої в ООН змінилися не на нашу користь. Тект нової резолюції теж не оприлюднювали.
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идеология Коломойского и его слуг будет озвучена уже для всего мира: Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. "Заместитель руководителя Офиса президента Анна Коваленко обвинила ветеранов - участников боевых действий в развязывании войны на востоке Украины".
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резолюция это тошонадо. есть ли у нас вундеркинды? пусть создадут формулу при которой можно обходить вето не нарушая устава ООН.
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такой формулы не существует. Вето постоянного члена Совбеза ООН невозможно обойти
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во во.. это свинство когда жертва сидит за одним столом со своим убийцей. все знают истину, но делают вид, что интересы якобы всеобщего блага выше чем интересы отдельного субъекта. попрание прав меньшинства есть самая настоящая узурпация. поэтому терроризм цветет и процветает. борцуны они, а не борцы за ... .
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