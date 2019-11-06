 Украина вынесет на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленной проект резолюции по Крыму, - МИД

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Главной целью проекта является заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию, подчеркнул дипломат.
Божок проинформировал делегации стран-членов ООН о текущей ситуации в оккупированном Крыму в контексте прогрессирующей милитаризации Российской Федерацией полуострова и прилегающих морских территорий.
Особое внимание было уделено проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной безъядерный статус. Отмечено, что игнорирование данной проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне.
Отдельное внимание в презентации было уделено крайне негативным экологическим последствиям милитаризации Крыма и прилегающих морских территорий.
Для рфии в Крыму всё остаётся как сейчас.
Это где-то пополам?