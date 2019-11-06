 После празднования свадьбы в ресторане на Львовщине 13 человек попали в больницу с отравлением, - департамент здравоохранения ОГА

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Львовской ОГА, все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Кривое озеро". Употребляли в жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

По состоянию на 15:00 6 ноября госпитализированы 13 человек. Состояние пациентов средней тяжести.

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