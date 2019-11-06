 После празднования свадьбы в ресторане на Львовщине 13 человек попали в больницу с отравлением, - департамент здравоохранения ОГА

Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации 5 ноября в инфекционное отделение районной больницы Новояворовска пациентов с симптомов острого энтероколита.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Львовской ОГА, все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Кривое озеро". Употребляли в жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.
По состоянию на 15:00 6 ноября госпитализированы 13 человек. Состояние пациентов средней тяжести.
Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 студентов из Киева отравились во время молодежного форума в Мариуполе, - прокуратураИсточник: https://censor.net.ua/n3158264