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Все про:Львовщина (1770) ОГА (1542) отравление (1315)

 После празднования свадьбы в ресторане на Львовщине 13 человек попали в больницу с отравлением, - департамент здравоохранения ОГА

Во Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации 5 ноября в инфекционное отделение районной больницы Новояворовска пациентов с симптомов острого энтероколита.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Львовской ОГА, все пострадавшие праздновали свадьбу в ресторане "Кривое озеро". Употребляли в жареную рыбу, красную рыбу, фаршированные шампиньоны и мясные слойки.

По состоянию на 15:00 6 ноября госпитализированы 13 человек. Состояние пациентов средней тяжести.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158264
 
 
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