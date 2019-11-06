 Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40%

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.
По сравнению с сентябрем количество пересечений гражданского населения уменьшилась на 40,56%, количество пересечений транспортных средств уменьшилось на 32,15%.
КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 48 074 человек и 8 958 единиц транспортных средств, в обратном направлении 44 686 человек и 8 480 единиц транспортных средств;
КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 35 019 человек и 0 единиц транспортных средств, в обратном направлении 32 727 человек и 0 единиц транспортных средств;
КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 16 454 человек и 5 815 единиц транспортных средств; в обратном направлении 15 244 человек и 5 427 единиц транспортных средств.
Та и хрен с ним. Главный пассажир у нас в Киеве сидит.
на куйна кой нам сдался этот "пассажиропоток на админгранице"? так же как и мост в станице луганской - деньги не куда девать?
Підтримаймо їх разом!!! Віддайте свій голос
https://petition.president.gov.ua/petition/73772