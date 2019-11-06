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 Политика Украины
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 Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40%

В течение октября 2019 года административную границу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 192 тыс. человек и 28,7 тыс. транспортных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МинВОТ.

По сравнению с сентябрем количество пересечений гражданского населения уменьшилась на 40,56%, количество пересечений транспортных средств уменьшилось на 32,15%.

Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40% 01

КПВВ "Чонгар" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 48 074 человек и 8 958 единиц транспортных средств, в обратном направлении 44 686 человек и 8 480 единиц транспортных средств;

КПВВ "Каланчак" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 35 019 человек и 0 единиц транспортных средств, в обратном направлении 32 727 человек и 0 единиц транспортных средств;

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КПВВ "Чаплинка" в направлении подконтрольной территории Украины пересекло 16 454 человек и 5 815 единиц транспортных средств; в обратном направлении 15 244 человек и 5 427 единиц транспортных средств.

Источник: https://censor.net.ua/n3158262
 
 
 Топ комментарии
 
И он не лох какой_то, а ему 42 года.
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Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40%

Та и хрен с ним. Главный пассажир у нас в Киеве сидит.
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Они кажись решили в Киеве перезимовать
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Пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом в октябре снизился на 40%

Та и хрен с ним. Главный пассажир у нас в Киеве сидит.
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а на куй на кой нам сдался этот "пассажиропоток на админгранице"? так же как и мост в станице луганской - деньги не куда девать?
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Ну да, а в июне напишут что вырос на 100%, что за бред. Если уж сравнивать, то с прошлым годом, очевидно же что сезон закончился.
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Удивительное дело, в октябре меньше чем в сентябре, а в сентябре меньше чем в августе.))
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Да ладно, неужто похолодало? и всего то ноябрь на дворе
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пришла зима, а было лето, спасибо бубочке за это
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Державні службовці-пенсіонери України, яким підло урізали пенсію в 2-3 рази, просять віддати свій голос за петицію про перерахунок пенсій за діючими законами та прийняття нових законів.
Підтримаймо їх разом!!! Віддайте свій голос
https://petition.president.gov.ua/petition/73772
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