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 На начало ноября более 19 тысяч крымчан призваны в ряды ВС РФ, - правозащитник Седов

В оккупированном Крыму незаконно проводится десятая призывная кампания.

Об этом в Укринформе заявил аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов во время круглого стола "Российское военное присутствие в Украине и его влияние на ситуацию с правами человека", передает Цензор.НЕТ.

"Крым, согласно докладу прокурора Международного уголовного суда, - оккупированная территория, и все действия российских властей на оккупированной территории подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. То есть они рассматриваются с точки зрения Женевской конвенции и Римского статута. И именно российские военные виноваты в том, что в Крыму проводится незаконный призыв. Сейчас проходит уже десятая призывная кампания в Крыму, и на начало ноября более 19 тысяч жителей Крыма были призваны в ряды ВС РФ. Это делается военкоматами, которые подчинены Министерству обороны РФ, Генштабу ВС РФ, то есть это военное преступление", - заявил Седов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ перевела в оккупированный Крым уже 31,5 тысячи своих военных, - заявление МИД Украины в ООН

Напомним, согласно информации международной организации Human Rights Watch, с 2016 года российские власти отправляют призывников из Крыма служить на военные базы, расположенные в России. В частности, около 85% жителей оккупированного Россией Крыма, призванных на военную службу весной 2019 года, были отправлены на военные базы Российской Федерации.

Источник: https://censor.net.ua/n3158260
 
 
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Пофиг! Может когда их будут тра**ть офицеры, парочку пристрелят!
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Они все равно будут проходить службу на острове - в Сахалине, в Ямале, в Камчатке... и т.д.
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Державні службовці-пенсіонери України, яким підло урізали пенсію в 2-3 рази, просять віддати свій голос за петицію про перерахунок пенсій за діючими законами та прийняття нових законів.
Підтримаймо їх разом!!! Віддайте свій голос
https://petition.president.gov.ua/petition/73772
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Пошли они на...й это главные зебилоиды!
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Нехай радіють що поїдуть по різним сиріям на халяву.

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как только отслужат сразу в украинские вузы на льготных условиях и потом по безвизу на все 4 стороны.
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