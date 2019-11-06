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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:НАБУ (2937) Кличко (2770)

 Пусть проверяют, - Кличко о судебном решении, обязывающем НАБУ начать уголовное производство против мэра Киева

Информации о том, что НАБУ открыло производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей умышленно предоставляют сенсационный характер в информационном поле.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу политика. 

"Этой "новости" уже почти три недели. И сейчас так называемые "друзья" разгоняют ее уже не первой волной в информационном поле. Неназванный жалобщик - физическое лицо - обратился в суд, чтобы тот обязал НАБУ открыть производство", - отметил Виталий Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следователь обязан открыть производство, - Антикоррупционный суд объяснил свое решение по заявлению против Кличко. ДОКУМЕНТ

"Перспективы это дело не имеет, я уверен. И мне очень смешно, что там речь идет еще и о якобы госизмене. Пусть проверяют!", - подчеркнул мэр Киева.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 6 ноября Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении киевского городского головы Виталия Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/n3158259
 
 
 Топ комментарии
 
Я так понимаю, что зеленое набу уже посадило папередников кличка - черновецких, лесыков, килек, басыков, которые ограбили киевлян на десятки миллиардов?!
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Кто нибудь подаст в суд иск по обязательному тесту Зебила на наркотики?
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Согласно судебному решению, неназванный жалобщик обвиняет Кличко .......
Источник: https://censor.net.ua/n3158241

неназванный жалобщик, которого знают все, т.е. известная всем портянка
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Займаються єрундою. За корупцію потрібно садити.
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а если коррупции у Клыча не нашли?

Значит надо сажать за госизмену !

Клычка за госизмену, ЗЕбелизм крепчал !
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Согласно судебному решению, неназванный жалобщик обвиняет Кличко .......
Источник: https://censor.net.ua/n3158241

неназванный жалобщик, которого знают все, т.е. известная всем портянка
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Кличко и Паллатный просят "Беркут" разыграть столкновения во время Майдана(ютб).
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Я так понимаю, что зеленое набу уже посадило папередников кличка - черновецких, лесыков, килек, басыков, которые ограбили киевлян на десятки миллиардов?!
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Кто нибудь подаст в суд иск по обязательному тесту Зебила на наркотики?
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пора: неназванный жалобщик подал петицию на сайт преЗика Пусть проверяют, - Кличко о судебном решении, обязывающем НАБУ начать уголовное производство против мэра Киева - Цензор.НЕТ 4499
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И так во всем. Кто то должен подать в суд, кто то должен выйти на майдан, кто должен ещё чего то, а я буду сидеть на диване и на цензоре раздавать указания что и кому делать.
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А шо, не отломилось СБУ - чем не госизмена?
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