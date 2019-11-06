 Трамп поблагодарил Волкера за подтверждение в Конгрессе, что в переговорах с Украиной не шла речь об "услуге за услугу"

Об этом американский лидер написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Курту Волкеру, американскому представителю в Украине, который заявил в своих недавно опубликованных показаниях Конгрессу: "Вы спросили, какие разговоры я вел об "услугах за услугу" и другие. Никаких, потому что я не знал, что существовала "услуга за услугу". Охота на ведьм!" - написал Трамп.

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Напомним, накануне в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа комитеты Конгресса США обнародовали расшифровки закрытых слушаний бывшего спецпредставителя США в делах Украины Курта Волкера.

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