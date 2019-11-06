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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:импичмент (419) США (15720) Трамп (2609) Волкер Курт (526)

 Трамп поблагодарил Волкера за подтверждение в Конгрессе, что в переговорах с Украиной не шла речь об "услуге за услугу"

Президент США Дональд Трамп поблагодарил бывшего спецпредставителя США в Украине Курта Уолкера после публикации его свидетельских показаний.

Об этом американский лидер написал в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо Курту Волкеру, американскому представителю в Украине, который заявил в своих недавно опубликованных показаниях Конгрессу: "Вы спросили, какие разговоры я вел об "услугах за услугу" и другие. Никаких, потому что я не знал, что существовала "услуга за услугу". Охота на ведьм!" - написал Трамп.

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Трамп поблагодарил Волкера за подтверждение в Конгрессе, что в переговорах с Украиной не шла речь об услуге за услугу 01

Напомним, накануне в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа комитеты Конгресса США обнародовали расшифровки закрытых слушаний бывшего спецпредставителя США в делах Украины Курта Волкера.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158258
 
 
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Если из этой истории Трамп выпутается, а все к тому идет. То скоро украинцы получат безвиз в США как это сделали поляки.
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доня еще даже и не запутывался, он в етом дерьме оринтируется огого - одним твиттером сам кому хочешь мозги вывихнет...
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Так а разве нету в ЕС безвиза с Гамерикой, пол года на пол года?
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у каждой страны отдельное соглашение (про Шенгенскую зону не уверен 100%)
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Покажь фотку... просто зверски интересно...
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Странно смотрится. Доня с дохлой белкой на голове цепляется к любым высказываниям, любых политиков любых рангов, выбирая с контекста только то, что ему выгодно. Смотрится очень странно, как для президента такой супердержавы..
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держава, звісно, супер... А от президент в ній, геть не супер.. Як і в нас (((
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естественно, речь шла тока про услугу моники, а иначе ей кислород перекроют
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История с президентством Трампа каждый раз напоминает известную фразу покойного М.Задорнова " ну какие они тупые" - вместо того чтобы определить его в палату№ 6 приютили в Овальный кабинет.
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Может было Дашь на дашь? Так бывает в украинской политике,да и Америка уже инфицирована российской " коррупционной чумкой"
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