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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3568) Турция (2178) Эрдоган (453) ЗСТ (513)

 Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время разговора стороны обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.

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Со своей стороны Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги президента Зеленского по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3158257
 
 
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Успех за успехом браво Президент
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чо, просив навіть Ердогана прискорити нормандський формат? А? не виходить?
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".. обсудили состояние подготовки .. очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством .. Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле." Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией - Цензор.НЕТ 3433 Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией - Цензор.НЕТ 3433 Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией - Цензор.НЕТ 3433 Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией - Цензор.НЕТ 3433
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научи зе как нужно суверенитет соблюдать
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Ну и как переговоры? Турецкий поток остановлен, я надеюсь?
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зеленский как актриса из немецкого фильма, его имеют на международной арене все кто хочет и в любых позах
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И тексти у него, как в старом бундесовском порно.)
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типа армия мова вира?
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