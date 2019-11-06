 Зеленский и Эрдоган по телефону обсудили подготовку Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Во время разговора стороны обсудили состояние подготовки к проведению в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Зеленский приветствовал участие турецких компаний в выставке "Оружие и безопасность-2019", отметив важность сотрудничества с Турцией в контексте усиления обороноспособности Украины.

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Со своей стороны Эрдоган подчеркнул неизменность поддержки Турцией суверенитета и территориальной целостности Украины. Он также приветствовал шаги президента Зеленского по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.