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Все про:Харьков (4477) Ярославский (144) Укроборонпром (811)

 Ярославский - Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один"

Сегодня во время представления нового главы Харьковской ОГА состоялся яркий диалог между Президентом Украины Владимиром Зеленский и бизнесменом Александром Ярославским. Предметом разговора стало состояние предприятий госконцерна "Укроборонпром", 10 % которых сосредоточено на Харьковщине.

Генеральный директор этого концерна Айварас Абромавичус в своем выступлении пожаловался на холод в цехах заводов.

Владимир Зеленский, обращаясь к новому губернатору Харьковщины Алексею Кучеру, предложил "собрать бизнес". А затем сказал: "Я вот увидел Александра Ярославского – никто не попался больше". И обратился потом к самому бизнесмену, который, в частности, известен тем, что несколько лет назад спас от остановки легендарный Харьковский тракторный завод: "У меня вопрос. Есть завод тысяча восемьсот девяносто какого-то года, там страшные условия. Я понимаю, что предприятие государственное. Можно, вам собрать бизнес-ассоциацию на Харьковщине и просто дать людям нормальные условия? А мы со своей стороны, как государство. Мы должны это делать очень быстро перед зимой. Если можно решить этот вопрос, и на это есть ваша гражданская воля".

Александр Ярославский напомнил, что сейчас на оборонных заводах та же ситуация, что была на ХТЗ до покупки им этого предприятия. Но государство не помогало, а мешало. "Я там платил зарплату просто на стоящем заводе. Мы бились, бились, пока не запустили производство. Пришло СБУ, и директору начали придумывать какие-то безумные подсудные статьи. Я его год по подвалам прятал. Зато сегодня почти 3 тысячи человек имеют зарплату, работу. А это предприятие мы бы могли потерять точно так же".

Владимир Зеленский согласился на "100 %", пообещал, что к Ярославскому больше "никакое СБУ не придет". И снова попросил: "Но можно сейчас нам хотя бы помочь? Мы можем про стратегические планы потом встречаться, разговаривать. Можно бизнесменов собрать?". Ярославский ответил: "Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо. То футбол, то еще что-то, в итоге я один оказываюсь. Собирают всех, а плачу я один". И пошутил: "Когда вы меня заметили, я понял, что я попал".

После чего бизнесмен таки пообещал помочь Президенту Украины и правительству: "Конечно, поможем. Вопрос закрыт, не надо ни законопроектов, ни агитаций, ничего". Правда, шутя, заметил: "10 % "Укроборонпрома не потяну". А Владимир Зеленский сказал, что будет "часто приезжать на Харьковщину, раз так все решается очень быстро".

Ярославский - Зеленскому в Харькове: Собирают всех, а плачу я один 01

Источник: https://censor.net.ua/n3158256
 
   
 Топ комментарии
 
Владимир Зеленский согласился на "100 %", пообещал, что к Ярославскому больше "никакое СБУ не придет".

Сказал, что будет крышевать.
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Ярославский -порядочный бизнесмен там уродов хватает гепы допы святаши и прочий мусор по которым сбу плачет.
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Ярославский в политику не лезет! Отдать ему авиационный и танковый!Поднимет!А Гепу в тюрьму убрать!Там спор вышел по ЛКМЗ( город Лозовая- бенефициар - Гиршфельд) по корпусам броневиков.Так вот ХТЗ Ярославского вполне может справиться ,а не шулер Гиршфельд.
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Владимир Зеленский согласился на "100 %", пообещал, что к Ярославскому больше "никакое СБУ не придет".

Сказал, что будет крышевать.
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Ярославский -порядочный бизнесмен там уродов хватает гепы допы святаши и прочий мусор по которым сбу плачет.
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"Все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем".
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Ярославский в политику не лезет! Отдать ему авиационный и танковый!Поднимет!А Гепу в тюрьму убрать!Там спор вышел по ЛКМЗ( город Лозовая- бенефициар - Гиршфельд) по корпусам броневиков.Так вот ХТЗ Ярославского вполне может справиться ,а не шулер Гиршфельд.
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расскажи его историю я могу с историей благодийныка ахмета сравнить
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Бывший мент БХССсник,который удачно женился Ярославский - Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один" - Цензор.НЕТ 2754
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Нормальный бизнесмен.
Расплачивался с подрядчиками в срок. Никто не может подаловаться, как на других - у многих такое в крови - кому-то не доплатить, кинуть и т.д.
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Ну, и разве были скандалы, что он кому-то не заплатил?
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Это, действительно, исключение для Харькова.
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а ещё у нас порядочные- ахметка, беня, пинчук, фирташ..,...,..., ..., и др., и пр. Ярославский - Зеленскому в Харькове: "Собирают всех, а плачу я один" - Цензор.НЕТ 2881
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Если это не коррупция на уровне преЗЕдента...
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в крышевании и защите от СБУ, даже при наличии преступлений
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Так більшовики завжди із своїх і починали. Ви хотіли змін - ви їх маєте
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опять какая-то олигархия

а обещали деолигархизацию
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Допоки допа і гепа там порядку не буде.
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мне. интересно, почему зеленому не вложиться? Виллу в Италии продал - и вперед.

Или то пусть гои платят?
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то есть президент долларовый мультимиллионер с доказаными офшорными счетами и компаниями в москве во время войны против россии тебя не смущает? не смущает, что его компания помогла выводить бабки из привата на 41 млн дол, вилла сразу купилась резко в Италии, это норм да? и то что этот мультимилионер даже налоги не платит, зато всем рассказывает кому там скинуться надо и сколько платить то тоже норм да? только порохоботы смущают?
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ему с московии эта "дребедень" выглядит "полностью приличной". не корми троллей - сразу нафиг.
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Раз Петина власть Яра кошмарила, значит на то были причины!
Жадные причины шоколадного сцаря...
Хотел сделать себе второй Богдан?
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да, предприятие государственное, но башлять будешь ты...

от шо значит не лох и 42
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Это белая горячка. Особенно про гражданскую волю - это сильно. До этой ахинеи не каждый додумается. А он смог. Про остальной бред и упоминать не стоит. Часть сказанного находится на грани, а то и за гранью если не законов, то компетенции точно.
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Ярославский Достойный уважения человек и бизнесмен.
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Ярославский Достойный уважения человек и бизнесмен.
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Ярославский, ты? Мент нагревшийся на приватизации т.к. стал зятем главы области?
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если бы еще Ахметов был украинским фермером..))
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А вот как-то Биллы Гейтсы и Майклы Деллы своему государству помогают и Президенту не нужно их просить. Наверное те кто так не делал просто не выжили, может и нам такому примеру последовать?
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Сам Зе увидел что его команда результат не покажет никогда или кто подсказал. Через полгода понял что нужно начинать с заботы об украинцах, а не пристраивать своих и получения фракции в ВР, которая уже никакая в перспективе .
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хорошо что сепары этот завод на метал не порезали и не вывезли.
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Если бы все олигархи так помогали производству, так и количество сделанных танков удалось бы удвоить .
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"Тричі поспіль Зеленський назвав Укроборонпром КОНЦЕРТОМ. Проти Фрейда не попреш - видно, що блазень дуже сумує за сценою і хором імені Верьовки."

https://youtu.be/yFnZctr6FqE
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Я сегодня смотрел,как ОПК разводило Зеленского.Ужас какой-то.Нужны системные аналитики.Скажем корпуса Танков,бронетранспортёров.Все упёрлись в ЛКМЗ Гиршфельда,а тот банально шантажирует и разводит на бабки.А в Харькове достаточно заводов,способных реально сделать корпуса. Это и ХТЗ и Турбоатом и Электротяжмаш и даже Свет Шахтёра.Ибо кадры ( ценные ) кочуют именно туда.Только цены на военную продукцию должны быть выше.
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Не только цены, но зарплаты в ВПК должны быть в разы выше.
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Что это за разговор госудаственного менеджера? Человек расписывается в управленческой немощности и частным образом просит Ярославского помочь? Так может заодно Ярославский и президентом Украины станет? Раз он умеет решать задачи,а Зеленский только за помощью умеет обращаться!
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Просить бизнес помочь - это нормально. А вот если приказать, то петябобики сразу вой поднимут. Хотя...они и так вой подняли...
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Не нормально не будучи подготовленным к управлению страной- соглашаться на предложение Коломойского стать президентом Украины! И тем самым становится персонажем анекдотов и комиксов.
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зеля наматывает статьи как мафиози, предлагает поделиться, а взамен крышу от сбу... прэлесно
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Ярик молодець!
Єдиний кого із Харкова поважаю!
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