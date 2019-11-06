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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Ляшко (1559) Герус (83)

 "Іди нахер отсюда", - Ляшко и Герус подрались в аэропорту Борисполь. ВИДЕО

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко и народный депутат Андрей Герус подрались в аэропорту Борисполь.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ в полиции.

По информации источника, вечером 6 ноября поступила информация, что на территории Международного аэропорта "Борисполь" между бывшим депутатом О. Ляшко и народным депутатом Украины А. Герусом возникла конфликтная ситуация с рукоприкладством.

Инцидент произошел в помещении зала приема международных делегаций.

Полиция проводит проверку. 

Андрей Герус в Фейсбуке написал: "Сегодня известный защитник бизнеса Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ожидал в аэропорту Борисполь, чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста" и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес.

Конечно, претензия Ляшко, это импорт электроэнергии. Хотя 3 года импорта угля из России по формуле Роттердам +, что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивало. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист".

Все нормально, пострадала только рубашка. Такие выдающиеся результаты это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться.

Поскольку считаю Ляшко наиболее продажным (экс) политиком, то - это хороший индикатор, что и как делать дальше.

А у немонополиста, похоже, там уже совсем крыша поехала, если дошли до дна)".

Сам Олег Ляшко в фейсбуке написал: "Сегодня случайно увидел в ЗОДе "слугу народа" Геруса, который открыл импорт российской электроэнергии из России. Когда у российского лоббиста закончились аргументы, он начал махать руками. Однако, проблема от того никуда не делась - из-за измены Геруса Украина сегодня попадает в полную энергетическую зависимость от страны-агрессора. Эта измена должна быть расследована и наказана!

Источник: https://censor.net.ua/n3158255
 
   
 Топ комментарии
 
"Сниженная на 15% цена электроэнергии..."

Хотелось бы у смотрящего в двух направлениях Херуса спросить кому именно снижена цена?

А то как-то как было 90 копеек за кВт до 100 кВт - так и осталась.
Источник: https://censor.net.ua/n3158255
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Герус выставил себя героем из-за импорта из засРашки,но забыл озвучит,что он ручная собачка Бени - подрались два альфонса олигархов Ляшко и Герус подрались в аэропорту Борисполь - Цензор.НЕТ 6497
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Мерзкая личность этот Ляжко.
Видимо, пиарится (оператора взял собой) для будущих выборов, очки зарабатывает.
Видео есть, заявление в прокуратуру и уголовка ему обеспечена.
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мерзкий, но справедливый - всю правду продажной коломошиной подстилке про русню выложил !
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два заднеприводных бронятся, и тешатся. это у них такие брачные игры. ляшкован ведь герпесу братьянавек.
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Ще один буде кричати "политическое преследование". Депутатская привычка вести себя как быдло у олежки осталась, а память отшибло. Ну что-ж.. есть депутатская неприкосновенность, нужно выполнять норму закона, нравится она или не нравится.
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Сниженная на 15% цена электроэнергии

Как ЗЕбилам продолжают личико росой окроплять. И смотрите не один ЗЕбил в теме не спросил - а где же снижение цены в платёжке?? А его там нет. Зато помните как вся ЗЕбилятня визжала про тарифный геноцид от бариги мародёра ?? Что такое ЗЕбилы..теперь тарифы уже устраивают? При ЗЕбубачке тарифный геноцид закончился сам по себе??
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У них все мозги на г+г,что им туда срут,тем они и разговаривают.
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Ляшко сегодня будет болеть за Шахтёр?
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Жжжааааль шо до совокупления так и
не дошло.... ****** бабло требовал...
Надада б былобы ему сотенную $$ дать..
🤗
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Ляшко просто соскучился по мужской ласке. Это он клеится так. Думает : бьет значит любит. А то ему все баб подсовывают, не понимают что Олежку уже не переделаешь. Он как сосал в 18 лет, так и сейчас сосет, только тогда за десятку гривен, а сейчас за десятки тысяч баксов. Благо, Ахметов-щедрый спонсор. ***** он и в Африке -*****.
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А как копеечные Бенины шлюхи смакуют со знанием дела гомосексуальность Ляшко))), ***** пиляти позорные!)))
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А ты гнидота кацапская,чего скачешь на наших сайтах!!!!
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Вообще то Ляшка теперь любой желающий может бить по наглой морде в любом месте. Он уже никто, а его охранник просто мясо.
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Герпес по очкам проиграл и глаза у него были как у окуня из орбит лезли , вообщем в пасивной борьбе Ляшко победил, он герпесу рубашку порвал.
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К какому отопительному сезону они готовы? Пол Киева сидит без отопления. Кому то пора из правительства в тюрьму.
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Георгий Тука‏ @tuka_george 2 ч.2 часа назад

В ZEкоманде второй день переполох!
Джокер!
Пацанов беспокоит не переписка Тищенко, нет! Главный вопрос, который не дает спать многим:
- *****, а я С КЕМ переписывался???"Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту Бориспіль - Цензор.НЕТ 4999
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Слили в сеть разговор Порошенко и Медведчука.
https://youtu.be/ox7-crgi6p4
Вопрос шокопарашным квакерам и шокодупонюхерам :
так кто АГЕНТ ПУТИНА ?
"Іди нахер отсюда", - Ляшко і Герус побилися в аеропорту Бориспіль - Цензор.НЕТ 2024

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Енто не аэродром а сексодром какойта!!
3.14расы чувствуют себя как дома!
А че у них новая хформа-желтыя портки??
🤔
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