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 Политика Украины, За рубежом
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 РФ перевела в оккупированный Крым уже 31,5 тысячи своих военных, - заявление МИД Украины в ООН

Российское военное присутствие в Крыму по состоянию на осень 2019 года составляет 31,5 тыс. военных, а также около тысячи единиц техники, в частности танков, бронированных машин, мощных боевых средств артиллерии, авиации и флота.

Такие данные озвучил в среду на брифинге "Демилитаризация, деоккупация и реинтеграция АР Крым и г. Севастополь (Украина): будущие вызовы" в штаб-квартире ООН заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня численность объединенной оперативной группировки Российской Федерации в оккупированном Крыму, по нашим данным, составляет 31,5 тыс. личного состава", - заявил украинский дипломат.

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Он привел статистику, что на территории временного оккупированного украинского полуострова находятся 40 российских танков, 583 единицы бронированной техники, 162 единицы тяжелых артиллерийских установок, 122 боевых самолета, 62 вертолета, 12 систем залпового огня. Кроме того, в регионе действуют 34 российских военных корабля и семь подводных лодок.

РФ перевела в оккупированный Крым уже 31,5 тысячи своих военных, - заявление МИД Украины в ООН 01

Представитель украинского МИД подчеркнул, что милитаризация Крыма со стороны страны-оккупанта увеличилась в разы за последние годы, и это происходило спланировано и последовательно. В то же время, по его словам, Россия не собирается останавливаться на этом. "Ожидается, что численность российских войск и вооружения увеличится в 1,5 раза к концу 2025 года", - отметил замминистра.

Особое внимание он уделил проблеме восстановления государством-оккупантом ядерной инфраструктуры в Крыму и развертывания средств и систем, способных переносить ядерное оружие, что нарушает заявленный ранее Украиной ее безъядерный статус.

"Мы получили много сигналов о переводе морских средств доставки ядерного оружия из основной части России на территорию оккупированного Крыма, а также в районе Севастополя была расконсервирована соответствующая инфраструктура для хранения таких средств", - отметил Божок.

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Заместитель министра иностранных дел Украины подчеркнул, что игнорирование этой проблемы может иметь далеко идущие негативные последствия как на региональном, так и на глобальном уровне. В то же время, по его словам, милитаризация существенно влияет на экологию оккупированного полуострова, а также прилегающие морские территории.

В связи с этим он проинформировал о намерении Украины внести на рассмотрение Генассамблеи ООН обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г.Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" и призвал страны-члены ООН поддержать этот документ. Главная цель проекта - принуждение РФ вывести все войска из Крыма и завершить временную оккупацию полуострова.

Источник: https://censor.net.ua/n3158253
 
 
 Топ комментарии
 
мало, очень мало. Нужно тыщ 200-300, шоб безбашенные винторогие вояки по полной показали крысянам все прэлисти рускага мира
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На днях в Крыму были спущены на воду 2 новеньких МРК
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Чуть не в тему---но по сюжету подойдёт. Ох и свалка идёт уже не первый год по в/ч РФ попасть послужить в Крым! Перевестись в смысле. Особо за пару-тройку лет до ДМБ. В совковые времена крепко народ кланялся московским боярам в МО той страны чтоб в Крым дослужить. Тут мулька простая---но сладкая очень. Гос-квартирка на югах по ДМБ! По блату только и для своих! Правда те что отдубасили на Крайнем севере и прочим тяжким местам тоже лезли. Мешали сильно такие московским адмиралам. Так таких селили по Мелитопольским и Запорожским югам. Там ох много по сей день брежневских пАлковников по сей день---живучие зараза оказались. На 24 Волгарях черешню тогда по базарам возили! Пенсия большая, льгот немеряно, сынки в Варшавском договоре служат после военно-политических училищ( в технари таких нельзя----дундуки), короче жизнь удалась. Ну вот всё повторяеться---но как фарс!
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Масові обшуки у добровольців і ветеранів АТО: затримали військову ЗСУ

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Зелена шмаркля почала саджати ветеранів АТО на угоду Путіну !
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При тому вони ж жерти хочуть постійно. Прийде час і будуть міняти автомати та кораблі на курячі стегенця українського виробника. 50 років в історії Держави це 1 секунда РФ перевела в оккупированный Крым уже 31,5 тысячи своих военных, - заявление МИД Украины в ООН - Цензор.НЕТ 6200
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Был там в сентябре. И кстати, по разговорам с людьми, сделал вывод, что далеко не все за РФ. В основном в порядке нытья- налоги платить мол надо, меньше зарабатывать стали ну и тп. Но тем не менее. Особенно на ЮБК и Симферополь. В Севастополе обратная картина
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мало, очень мало. Нужно тыщ 200-300, шоб безбашенные винторогие вояки по полной показали крысянам все прэлисти рускага мира
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Хотел черкнуть то же самое. Повторяться глупо, так что Вам лайк и поддержка. Именно - чем их приедет больше, тем веселее будет аборигенам.... и желательно слать туда дагов и чечен - вот будет праздник *****. Ххха-ххааа, хотя и так будет, если ещё нет. До сих пор в диком удивлении - какой дурак туда ездит из РФ??? Даже 10 лет назад крым был помойкой почти всюду. Это я как географ-биолог говорю, не просто от ненависти. Изъездил его весь, ну несколько точек на ЮБК были б-м пристойны по состоянию моря. Севас - полная жопа всегда, евпатория, феодосия - вонючки. И было-то недёшево, думается счас дешевле не стало. Приятного аппетита, кацапы, скоро будете его как в 1954 назад совать
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Я в крыму по детству был часто, бабуля с дедулей там жили, да школа возила, взрослым был один раз в конце 90-х, зарекся. Такого хамства, быдлячества и грязи я не захотел больше. Потом был аж в 2010, но вдалике от крысян, за Казантипом на косе, между морем и лиманом, почти дикарем, на даче у знакомых. Все.
Теперь, когда вернется крым, я туда вообще ни ногой.
А крысян не жалко, пусть их винторогие вояки чмырят по полной, с пристрастием
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На днях в Крыму были спущены на воду 2 новеньких МРК
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Спустить то спустили но теперь эти МРК еще нужно гнать в Балтийское море на доделку и установку вооружения.
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Похоже , что один Крым в состоянии помножить на ноль Неньку.
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тунгус. не останавливайся, продолжай об вяличии изгойной параши 404.
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Чуть не в тему---но по сюжету подойдёт. Ох и свалка идёт уже не первый год по в/ч РФ попасть послужить в Крым! Перевестись в смысле. Особо за пару-тройку лет до ДМБ. В совковые времена крепко народ кланялся московским боярам в МО той страны чтоб в Крым дослужить. Тут мулька простая---но сладкая очень. Гос-квартирка на югах по ДМБ! По блату только и для своих! Правда те что отдубасили на Крайнем севере и прочим тяжким местам тоже лезли. Мешали сильно такие московским адмиралам. Так таких селили по Мелитопольским и Запорожским югам. Там ох много по сей день брежневских пАлковников по сей день---живучие зараза оказались. На 24 Волгарях черешню тогда по базарам возили! Пенсия большая, льгот немеряно, сынки в Варшавском договоре служат после военно-политических училищ( в технари таких нельзя----дундуки), короче жизнь удалась. Ну вот всё повторяеться---но как фарс!
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Ждем провокацию от этих кретинов и объявление войны, бо обидели их руцкага нестчастнага))
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што такое 30 тыс. удмуртов? это пыль. одного шугануть, остальная русня усерется и в бега подастся к переправе, они по дороге половину своих сородичей затопчут.
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