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Все про:Запорожье (1563) мошенничество (757) нотариус (34)

 Суд взыскал с нотариуса 100 тыс. грн за заверение доверенности, по которой мошенники продали квартиру в Запорожье

Запорожский апелляционный суд оставил в силе решение Октябрьского райсуда Запорожья, по которому с нотариуса взыскали 100 тыс. грн морального ущерба за удостоверение доверенности, по которой мошенники продали квартиру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наши гроши.

Речь идет о частном нотариусе Валерии Сенченко, который работает в Запорожье.

По этому делу был открыт ряд производств. Истцом выступила женщина, которая училась с 2 по 9 класс в классе для детей с задержкой психического развития и с детства является лицом с инвалидностью.

Женщина имела собственную квартиру в Запорожье. По материалам уголовного производства, сожитель уговорил эту женщину оформить на него доверенность, по которой он мог продать ее квартиру. Доверенность оформляли у нотариуса Сенченко. После этого сожитель женщины похитил все документы на квартиру, оплатил долги и продал недвижимость за 28 тыс. долл. Затем подыскал дом в селе Калиновка Ореховского района Запорожской области, в него вывез сожительницу и ее мать, дал женщинам 2 тыс. долл. и оставил в селе в не до конца оформленном доме.

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Суд приговорил сожителя и приятеля, который ему помогал, к наказанию в 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. В действиях нотариуса суд признаков преступления не обнаружил.

По материалам гражданского дела действия Сенченко признаны неправомерными. Уже в первой инстанции, Октябрьском райсуде Запорожья, взыскано с нотариуса в пользу бывшей владелицы квартиры 100 тыс. грн и расходы на адвокатов 15 тыс. грн.

Апелляционный суд с таким решением согласился, ссылаясь на закон "О нотариате", где прописано, что ущерб, причиненный в результате незаконных или небрежных действий нотариусом, возмещается в порядке, предусмотренном законодательством Украины. Поскольку такой порядок отдельным актом не урегулирован, верным является вывод о том, что по нормам Гражданского кодекса Украины ответчиком в споре о возмещении ущерба должен быть нотариус. Статья 27 закона "О нотариате" не исключает возможности возмещения нотариусом морального ущерба.

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Нотариус мог бы быть освобожден от возмещения в случае, если бы доказал, что вред причинен не по его вине. Но в этом деле нотариус удостоверил доверенность на основании паспорта, в котором была переклеена фотография. По заключению суда, подделка документа была очевидной, поскольку другие нотариусы отказались заверять доверенность, в частности, на основании этой подделки. Также нотариус не общался с хозяйкой квартиры, которая выступила доверительницей, не придоставлял ей каких-либо разъяснений по поводу последствий сделки и лично не проверял принадлежность представленных документов. Суд отдельно отметил - тот факт, что нотариус не сделал умышленных действий по заверению доверенности с нарушением соответствующих правил, не является основанием для отказа в иске.

По заключению апелляционного суда, размер возмещения определен с соблюдением требований разумности и справедливости, поскольку истец стала бездомной и 7 лет отстаивала свои права в судах не только из-за мошеннических действий, но и из-за небрежности нотариуса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3158251
 
 
 Топ комментарии
 
Фотографія переклеєна, заявника нотаріус в очі не бачив, але "признаков преступления в действиях нотариуса суд не обнаружил " Лицінзію у нотаріуса не відкликано , реституцію не проведено. Продали, вкрали, за допомогою нотаріуса майно на 28 000 дол, а компенсація тільки 4 000
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Да много ж и взыскал! Аж жалко несчастного нотариуса! Да он за месяц от подобных сделок получал на порядок больше!
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Мда. Что же у нас за страна такая? Страшно жить.
Квартиру ПРОДАЛИ. Люди без денег. В НОРМАЛЬНОЙ стране этот выродок нотариус сел бы, предварительно кмопенсировав на 100% ущерб.
А 2 мудаков должны были получить по 8 лет зоны.
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Лучше 6 месяцев строгоча для натариуса.Чем 100 т. гр откупных.
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шапито 95 продолжается, бедный голодный натариус отдал дневную выручку то шо по карманам нашкрёб, это грабеж я протестую!!!
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Да много ж и взыскал! Аж жалко несчастного нотариуса! Да он за месяц от подобных сделок получал на порядок больше!
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Нотари увидел подделку не сообщили в милицию. Ну хоть дали пояснения чтобы подтвердить факт обращения и отказа из-за подделки.
По заключению суда, подделка документа была очевидной, поскольку другие нотариусы отказались заверять доверенность, в частности, на основании этой подделки. Источник: https://censor.net.ua/n3158251
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Несколько раз изымал документы и писал заявление в милицию и даже вызывал милицию.
Результат. НИ РАЗУ милиция а потом уже новая полиция, ни кого даже не пыталась задержать. Поддельные документы при мне же возвращались, на заявления - отказ, А один раз возбудили против меня, за "ложное заявление" так как я не эксперт и делать заключение, что документ или паспорт - поддельные - НЕ ИМЕЮ ПРАВА !!! Спасло только то, что я в заявлении не утверждал что документ подделан а только "сомневался в его оригинальности". Так что вот так
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А все чому? Бо суддя був не у схемі. От так і покарав пройдисвітів з натяком: "Наступного разу проводьте справу через мене".
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Суддя знову стягне кошти, а слідчого підставлять з натяком: "Другий раз повторюю, такі справи проводять лише через мене".
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Маловато взыскали, нужно было стоимость запорожской квартиры в квадрате.
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А квартиру хоть вернули? законному владельцу?
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нигде в новостях не упоминается годовщина форсирования Депра на утеху генералиссимусу срулину... жорик жуков кинул на смерть бойцов, 600 тыс. из которых так и остались в сырой земле и воде. Это - только известные, обстрелянные. Туда же мясник бросил призывников с только что освобожденных территорий...без оружия, чтобы вызвать огонь на себя и обнаружить огневые точки противника... 600 тысяч... всего одна военная операция, шобы потраыить диктатору. И шо? После этого в Харькове проспект будет называться его именем? И бюст стоять, шобы гепа и прочая шваль на него передергивали??? Блеск, млять, и не чета куртизанкам...
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Фотографія переклеєна, заявника нотаріус в очі не бачив, але "признаков преступления в действиях нотариуса суд не обнаружил " Лицінзію у нотаріуса не відкликано , реституцію не проведено. Продали, вкрали, за допомогою нотаріуса майно на 28 000 дол, а компенсація тільки 4 000
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Так подписывала же она (собственница) - почитайте. Вся вина нотариуса в том, что в паспотном клея пожалели и у неё в паспорте - ЕЁ фотография отклеилась и она сама её потом подклеила ! И пока клеила уж очень постаралась с клеем, что и было видно. Так что документ то был - настоящим (правда испорченным) и фото - настоящим и собственница - настоящая.
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Та трясця його знає, коли видно, чи є признаки , що фотографія переклєна, то документ не є дійсним. Фотки в паспорт вклєюють спеціальним клеєм , від якого не жовтіє папір, не відлітає сама фотка, і найголовніше, потім , після вклеювання, ставляють 3D штамп . Напевно, щоб розібратися , треба повністтю справу прочитати і заслухати хто що в суді казав. По факту, до нотаріусів відноситься прихильно феміда, бо це ж типу як свої робітники зі свого цеху. Також нотаріус може і послати подалі заявника, вони знають як це правильно зробити, хоча неначебто і не можуть
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Я не пытаюсь оправдать нотариуса. К сожалению такие есть уроды ... что и описать не возможно. И самое парадоксальное что именно, к нему все советуют идти , у них пасутся все реелтора, потому что - "хороший нотариус - не придирается к документам" .
Просто сам 1000 раз был в ситуации когда отказывал в нот заверении, так как вызывал сомнение документ или бухой клиент, а в ответ ровно столько же раз слышал - ох какие не приятные "пожелания". А когда были явные подделки - изымал, - о последствиях писал пару постов выше.
Но в данном случае , просто обратил внимание, что нотариус мог просто поддаться на уговоры "не издеваться придирками над инвалидом". Ну а чем это ему вылилось - ... Ведь сама "пострадавшая подтверждает, что именно сама подписывала доверенность и сама пришла в нотариальную контору именно с целью дать доверенность на своего сожителя" ,обманул её не нотариус а любовник. Так в чем вина нотариуса ?
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Там , нижче, "із життя нотаріусів", не з інтернета ! Вирішив один нотаріус "хвости підтягти" в вихідний, вийшов, закрився, працює. А тут приходять якісь люди, і кажуть що терміново треба майно переоформити, а немає в кого. І показують що мають на руках, і оцінку майна (заводик) і сума там здоровенна. Нортаріус питає, а знають вони що оплата буде от така от, % ? Вони відповідають що знають , що прийдеться платити. Нотаріус каже , що працювала декілька років, а з такою сумою в вихідний день зустрілась.
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В отсутствии разъяснений последствий. Им только бабло срубить. А разьяснить что доверенность на регистрацию в кадастре, действительна только пока человек доверитель, больной жив, не пояснили. А потом судится ещё 4 года, из за того что удостоверение права собственности, 3 года они делали, и пригласили на выдачу после смерти доверителя, и по незнанию получил по доверенности,сертификат, на умершего родственника.
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нах нужен такой нотариус , если он ничего не видит ( кроме бабок ) , на 2 косаря можно купить железку ( нормальную ) и передать пламенный привет сученку
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Із життя нотаріуса. Привезли дудуся, заповіт, все норм, але дідусь важко хворий , жити йому-ну декілька днів, а хворий відкритою формою туберкульоза.Після нього контору закрили і побігли шукати хлорне вапно, уф.лампи, перекиси водню. Привезли іншого дідуся,теж заповіт, куча родичів,документи в порядку, після того як нотаріус попросила залишити її вдвох з дідусем, виник сумнів про "тверезу свідомість і ясну пам'ять", трошки запізно привезли дідуся.
І що робить ?Нотаріус побесідувала з усіма родичами віч-на-віч, пересвідчилась що немає "подвохів" та взяла на себе відповідальність, можна було б і відмовити-теж би було правильно, але тоді родичі б мали клопіт. Прийшла бабуся, її родичі в Росії, аж на ДСході, тут нікого не має, питання про спадщину. Потрачено майже годину, вияснили,що найкраще родичам не приймати спадщину,такі особливості українських законів, російських, стану справ у бабушки,а бабушка в шоці. Нотаріус може, має право консультувати за гроші, але зазвичай гроші мало хто бере
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Я не понимаю этого юмора со штрафами для правонарушителей.
Вообще то этот нотариус является активным соучастником мошеннической схемы и должен быть осужден, как и организатор! Они украли квартиру!
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а где єтот герой министр юстиции Петренко ?
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Я так понимаю сговора не было, вся вина нотариуса в том что он не заметил переклеенную фотку в паспорте.
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Мда. Что же у нас за страна такая? Страшно жить.
Квартиру ПРОДАЛИ. Люди без денег. В НОРМАЛЬНОЙ стране этот выродок нотариус сел бы, предварительно кмопенсировав на 100% ущерб.
А 2 мудаков должны были получить по 8 лет зоны.
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за що покарали нотаріуса? - незрозуміло.
Реєстру недієздатних чи обмежено дієздатних немає.
Підробка паспорта чи ні, переклеєне фото - це можна виявити лише спец.обладнанням, яке є в МВС.
За недосконалість законодавства суд покарав...нотаріуса. Красота.
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он ( нотариус ) типо не знал и не видел откуда ноги растут , у нас ( Днепр ) , грызуны начали у ветерана дом отжимать , и все по закону , но начиналось с ****** нотариуса ( как ты пишешь , доки липовые - нотариус не при делах ) , и ели бы не защита мера , то все бы закончилось бы плохо
то че ты написал - пожелай своим родственникам
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А нотариусу что, по блату хрустальный шар выдают? Ну чтобы знать про зашедшего клиента - все что будет , все что было и на кой ляд он вообще пришел. А не нагрел бы её любовничек, нотариус был бы хорошим, так как не придирался к документам
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да-да...треба бачити інтереси всіх людей, бо ви так пишете, що нотаріус це апріорі ворог.
В тій ситуації , по вашій думці - нотаріус мав письмово відмовити у вчиненні нотаріальної дії.
А у відмові мав написати , що фото переклеєне? Після цього нотаріуса вжарило би міністерство юстиції - і сказало би нотаріусу: а хто ви такий щоби визначати, що фото там переклеєне? ви, що маєте таке обладнання?
роблять з людей дурнів.
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Так, прикинь, два суди підряд ! А інші нотаріуси і без спецобладнання все бачили і відмовляли.
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це так написано в статті, хочу знайти оце рішення наших найсправедливіших судів. Це все дуже сумнівно.
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Коли знайдете в реєстрі це рішення, дайте посилання, теж цікаво почитати
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Не будет порядка в Украине! Пока не будет Закон о запрете на профессию! В первую очередь это всех чиновников должно касаться, а потом узких специалистов. Врачей,учителей..
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