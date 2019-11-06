 Суд взыскал с нотариуса 100 тыс. грн за заверение доверенности, по которой мошенники продали квартиру в Запорожье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наши гроши.

Речь идет о частном нотариусе Валерии Сенченко, который работает в Запорожье.

По этому делу был открыт ряд производств. Истцом выступила женщина, которая училась с 2 по 9 класс в классе для детей с задержкой психического развития и с детства является лицом с инвалидностью.

Женщина имела собственную квартиру в Запорожье. По материалам уголовного производства, сожитель уговорил эту женщину оформить на него доверенность, по которой он мог продать ее квартиру. Доверенность оформляли у нотариуса Сенченко. После этого сожитель женщины похитил все документы на квартиру, оплатил долги и продал недвижимость за 28 тыс. долл. Затем подыскал дом в селе Калиновка Ореховского района Запорожской области, в него вывез сожительницу и ее мать, дал женщинам 2 тыс. долл. и оставил в селе в не до конца оформленном доме.

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Суд приговорил сожителя и приятеля, который ему помогал, к наказанию в 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. В действиях нотариуса суд признаков преступления не обнаружил.

По материалам гражданского дела действия Сенченко признаны неправомерными. Уже в первой инстанции, Октябрьском райсуде Запорожья, взыскано с нотариуса в пользу бывшей владелицы квартиры 100 тыс. грн и расходы на адвокатов 15 тыс. грн.

Апелляционный суд с таким решением согласился, ссылаясь на закон "О нотариате", где прописано, что ущерб, причиненный в результате незаконных или небрежных действий нотариусом, возмещается в порядке, предусмотренном законодательством Украины. Поскольку такой порядок отдельным актом не урегулирован, верным является вывод о том, что по нормам Гражданского кодекса Украины ответчиком в споре о возмещении ущерба должен быть нотариус. Статья 27 закона "О нотариате" не исключает возможности возмещения нотариусом морального ущерба.

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Нотариус мог бы быть освобожден от возмещения в случае, если бы доказал, что вред причинен не по его вине. Но в этом деле нотариус удостоверил доверенность на основании паспорта, в котором была переклеена фотография. По заключению суда, подделка документа была очевидной, поскольку другие нотариусы отказались заверять доверенность, в частности, на основании этой подделки. Также нотариус не общался с хозяйкой квартиры, которая выступила доверительницей, не придоставлял ей каких-либо разъяснений по поводу последствий сделки и лично не проверял принадлежность представленных документов. Суд отдельно отметил - тот факт, что нотариус не сделал умышленных действий по заверению доверенности с нарушением соответствующих правил, не является основанием для отказа в иске.

По заключению апелляционного суда, размер возмещения определен с соблюдением требований разумности и справедливости, поскольку истец стала бездомной и 7 лет отстаивала свои права в судах не только из-за мошеннических действий, но и из-за небрежности нотариуса.

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