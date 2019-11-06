 Суд взыскал с нотариуса 100 тыс. грн за удостоверение доверенности, по которой мошенники продали квартиру в Запорожье

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Наши гроши.
Речь идет о частном нотариусе Валерие Сенченко, который работает в Запорожье.
По этому делу был открыт ряд производств. Истцом выступила женщина, которая училась с 2 по 9 класс в классе для детей с задержкой психического развития и с детства является лицом с инвалидностью.
Женщина имела собственную квартиру в Запорожье. По материалам уголовного производства, сожитель уговорил эту женщину оформить на него доверенность, по которой он мог продать ее квартиру. Доверенность оформляли у нотариуса Сенченко. После этого сожитель женщины похитил все документы на квартиру, оплатил долги и продал недвижимость за 28 тыс. долл. Затем подыскал дом в селе Калиновка Ореховского района Запорожской области, в него вывез сожительницу и ее мать, дал женщинам 2 тыс. долл. и оставил в селе в не до конца оформленном доме.
Суд приговорил сожителя и приятеля, который ему помогал, к наказанию в 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года. В действиях нотариуса суд признаков преступления не обнаружил.
По материалам гражданского дела действия Сенченко признаны неправомерными. Уже в первой инстанции, Октябрьском райсуде Запорожья, взыскано с нотариуса в пользу бывшей владелицы квартиры 100 тыс. грн и расходы на адвокатов 15 тыс. грн.
Апелляционный суд с таким решением согласился, ссылаясь на закон "О нотариате", где прописано, что ущерб, причиненный в результате незаконных или небрежных действий нотариусом возмещается в порядке, предусмотренном законодательством Украины. Поскольку такой порядок отдельным актом не урегулирован, верным является вывод о том, что по нормам Гражданского кодекса Украины ответчиком в споре о возмещении вреда должен быть нотариус. Статья 27 закона "О нотариате" не исключает возможности возмещения нотариусом морального вреда.
Нотариус мог бы быть освобожден от возмещения в случае, если бы доказал, что вред причинен не по его вине. Но в этом деле нотариус удостоверил доверенность на основании паспорта, в котором была переклеена фотография. По заключению суда, подделка документа была очевидной, поскольку другие нотариусы отказались заверять доверенность, в частности, на основании этой подделки. Также нотариус не общался с хозяйкой квартиры, которая выступила доверительницей, не придоставлял ей каких-либо разъяснений по поводу последствий сделки и лично не проверял принадлежность представленных документов. Суд отдельно отметил - тот факт, что нотариус не сделал умышленных действий по удостоверению доверенности с нарушением соответствующих правил, не является основанием для отказа в иске.
По заключению апелляционного суда, размер возмещения определен с соблюдением требований разумности и справедливости, поскольку истец стала бездомной и 7 лет отстаивала свои права в судах не только из-за мошеннические действий, но и из-за небрежности нотариуса.
По заключению суда, подделка документа была очевидной, поскольку другие нотариусы отказались заверять доверенность, в частности, на основании этой подделки. Источник: https://censor.net.ua/n3158251
Результат. НИ РАЗУ милиция а потом уже новая полиция, ни кого даже не пыталась задержать. Поддельные документы при мне же возвращались, на заявления - отказ, А один раз возбудили против меня, за "ложное заявление" так как я не эксперт и делать заключение, что документ или паспорт - поддельные - НЕ ИМЕЮ ПРАВА !!! Спасло только то, что я в заявлении не утверждал что документ подделан а только "сомневался в его оригинальности". Так что вот так
Вообще то этот нотариус является активным соучастником мошеннической схемы и должен быть осужден, как и организатор! Они украли квартиру!
Квартиру ПРОДАЛИ. Люди без денег. В НОРМАЛЬНОЙ стране этот выродок нотариус сел бы, предварительно кмопенсировав на 100% ущерб.
А 2 мудаков должны были получить по 8 лет зоны.
Реєстру недієздатних чи обмежено дієздатних немає.
Підробка паспорта чи ні, переклеєне фото - це можна виявити лише спец.обладнанням, яке є в МВС.
За недосконалість законодавства суд покарав...нотаріуса. Красота.
то че ты написал - пожелай своим родственникам