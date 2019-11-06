 Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Там продолжают работать представители ООО "Укртрансмист" и пиротехнические подразделения ГСЧС.

Градостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезание железных остатков разрушенного моста.

Заметим, что обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста".

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