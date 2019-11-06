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Все про:мост (564) СЦКК (564) Станица Луганская (95)

 Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК. ФОТО

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что с украинской стороны завершились подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения №1 (Станица Луганская)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Там продолжают работать представители ООО "Укртрансмист" и пиротехнические подразделения ГСЧС.

Градостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезание железных остатков разрушенного моста.

Заметим, что обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завершены работы по укладке конструкций основной части моста в Станице Луганской, - ОГА. ФОТО

Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК 01
Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК 02
Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК 03
Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК 04

Источник: https://censor.net.ua/n3158250
 
 
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Зато теперь повстанцы смогут расхреначить этот мост опять, пустить, так сказать по второму кругу его. Спасибо ЗЕ!!!
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Або це допомога російським танковим частинам🤔
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Ні, там танк не проїде, диви які опори, тримаються на доброму зеленому слові. Не впевнениний чи там загалі вантажівка проїде... Інша справа, що мудрі повстанці, на всяк випадок, замінують там опори, мло лі шо Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2867
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Тоді підуть легкова техніка. Потім наведуть понтони.
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2000 км сухопутной границы с рашей - но только 1 мост возле Станицы Луганской может препятствовать проходу танковых частей. Секретный план по избранию Зеленского президентом и восстановлению моста рисовали прямо на Лубянке. Так Ганапольский по Прямому только что сказал - надо верить.
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Страницу ватного петуха Портнова Фейсбук заблокировал без права восстановления .Только за один месяц на эту тварь было подано почти два миллиона жалоб
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новую зарегестрирует, не проблема же. Вот если бы петушария забанили, его ватная-быдло-чмошная аудитория нашлабы своего героя без проблем в туже секунду. Хотя блок ютуб канала был бы смачным ударом по нему и его жене-чмошнице)
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Его подружка мразь Лукаш в истерике .Судя по комментам этой курицы ее ждёт та же участь
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Скоро сепары без труда будут танки в Станицу перегонять
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Вот тут Вы ну абсолютно неправы.Ширина моста не позволяет проехать танку.Дай Бог проектанты продумали компенсацию линейных температурных перемещений и напряжений .Ибо мост сварной.
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Уставшіє готуйте гроші, "наші люді йдуть"
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.Быстро. Технологии мостостроительства сильно продвинулись за последние годы.
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главное что бы украинофобам было удобно и бесплатно. Их все услышали.
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Та да.
«Ета страна. Жрать. Срать. Ржать.»
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Могут же когда захотят! И почему только в Станице Луганской?
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Дорога к миру всегда бывает трудной. Только тг, что делает Зеленый не Лох, явно к миру не ведет, а только к поражению. Капитуляция это тоже мир. Хочешь мира, готовся к войне. А у нас почти 30 лет никто не хочет понять эту достаточно простую истину. Поэтому постоянно и проигрываем. Придумывая всякий бред, типа дипломатического иешения конфликта.....
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Интересно как хвоторгарф старательно убирал из кадра росийские триколори висящие на мосту...
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Так бы мосты украинцам, а не сепарам-челночникам строили.
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ЗА ВСЮ НІКЧЕМНУ КАДЕНЦІЮ ШОКОЛАДНОЇ ДУПИ НА ЗАВОДІ МАЛИШЕВА БУЛО ПОБУДОВАНО ЛИШЕ ОДИН ТАНК


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