 Украинская сторона завершила подготовительные работы во восстановлению моста в Станице Луганской, - СЦКК. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "Там продолжают работать представители ООО "Укртрансмист" и пиротехнические подразделения ГСЧС.
Градостроители завершили укладку металлоконструкций и проводят их сварку. Идет обработка пролетов моста с помощью пескоструйного аппарата. Также проводится разрезание железных остатков разрушенного моста.
Заметим, что обходной переход будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста".
«Ета страна. Жрать. Срать. Ржать.»