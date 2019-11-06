 The New York Times в статье о Коломойском использовало карту Украины без Крыма

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
На одной из иллюстраций в статье изображена карта размещения горных курортов в регионе. Украина на ней обозначена белым цветом, а все вокруг, в том числе Крым - серым.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
На одной из иллюстраций в статье изображена карта размещения горных курортов в регионе. Украина на ней обозначена белым цветом, а все вокруг, в том числе Крым - серым.
Веселишь от души - высший уровень форумного дурачка
Боятся по принципу "не тронь гавно - вонять не будет".
А Западу бояться нечего: Бенина доля - ничтожная в ихнем бинесе.
может мы договоримся о взаимопомощи?
если можно - напишите на почту:
lgg6@ukr.net
спасибо
вчи краще методи прибирання вулиць
все равно такие как ты каждые выборы за килограмм гречки голосуешь за кого надо...
Тут такие как ты, вообще за видеоролики и сериальчик проголосовали.
Без энтузиазма, так сказать...
Вам чего, урезали пайку?
Ник, звание. Ты не стесняйся, говори! Наказан будет по всей строгости, чтоб в следующий раз добрасывал тебя нормально!
Вижу, у вас тяжёлые времена наступили...
Саш, бросай этих порохоботов, вступай ко мне в Михоботы
У них так же знают журналисты, де тот Крым, как и у нас об Аляске))