 The New York Times в статье о Коломойском использовало карту Украины без Крыма

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

На одной из иллюстраций в статье изображена карта размещения горных курортов в регионе. Украина на ней обозначена белым цветом, а все вокруг, в том числе Крым - серым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем упростить процедуру доступа в оккупированный Крым для иностранных журналистов, - глава Центра прав человека Печончик

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В прокат выходит выдвинутый на Оскар фильм Наримана Алиева "Домой". ВИДЕО