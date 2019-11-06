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 Политика Украины, За рубежом
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 The New York Times в статье о Коломойском использовало карту Украины без Крыма

Американское издание The New York Times опубликовало статью о карпатском Свидовце, строительство курорта в котором олигархом Игорем Коломойском угрожает экологии региона.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

На одной из иллюстраций в статье изображена карта размещения горных курортов в регионе. Украина на ней обозначена белым цветом, а все вокруг, в том числе Крым - серым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призываем упростить процедуру доступа в оккупированный Крым для иностранных журналистов, - глава Центра прав человека Печончик

The New York Times в статье о Коломойском использовало карту Украины без Крыма 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3158249
 
   
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Ну так а хто? Порошенко жеж уже не при ділах...
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Свиня порошенко.. Крим не здавав... Свиня порошенко здав Україну ****** - заради бізнесу із москалями(((
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Тюакто? Чихуахуа??? Он в это время на кацапстане ножками дрыгал, тем самым потакая ********** ихтамнетам...
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Пидлога, старайся всегда первым комментарий к новости оставлять - что бы я его не пропускал.
Веселишь от души - высший уровень форумного дурачка
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Так вони і є про-комуняцьким виданням.
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газета контрольована нью-йоркськими владними жуликами
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Майно Бені за рішенням Лондонського суду арештували по всьому світі, а Україна чого не арештовує. Чомусь і петиції про це немає? The New York Times в статье о Коломойском использовало карту Украины без Крыма - Цензор.НЕТ 7675єлектронної
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Боятся! Беня может пересрать всю металлургию и всю нефтехимию в Украине и половину агросектора.
Боятся по принципу "не тронь гавно - вонять не будет".

А Западу бояться нечего: Бенина доля - ничтожная в ихнем бинесе.
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Фсё правильно. Крым - это Бенин офшор.
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Звичайно, що це помилка. Далі будуть вибачення від цього видання.
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ну, вибрали клована президентом - от і маєте клована замість президента
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Особисто мені, вчителю, з зарплатою 4000 уе насрати на той The New York Times
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Радію за вас!!! А я недолугий айтішнік-програміст зі своїми півтора косарями зелених і поруч не лежав... треба іти вчителем інформатики мабуть The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму - Цензор.НЕТ 6770
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Согласен, 1500 долларов нормальным программистам не платят) без обид, но это так.
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я вот тоже хотел бы научиться программированию.
может мы договоримся о взаимопомощи?
если можно - напишите на почту:
lgg6@ukr.net
спасибо
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програмування тупеньким не дається
вчи краще методи прибирання вулиць
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Обращайтесь к "вчителю, з зарплатою 4000 уе" - он научит.
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Коли ти вчитель у Нідерландах і почув, що в Україні вчителям по 4000$ платять.

The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму - Цензор.НЕТ 4795
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не расстраивайся..
все равно такие как ты каждые выборы за килограмм гречки голосуешь за кого надо...
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Кило гречки - то енщё норм.

Тут такие как ты, вообще за видеоролики и сериальчик проголосовали.
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Логично. Скоро в статьях про Коломойского и Монику Зеленских и Украины на карте уже не будет.
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Порохоботы, как-то вы вяло говно на вентилятор бросаете
Без энтузиазма, так сказать...
Вам чего, урезали пайку? The New York Times у статті про Коломойського використав карту України без Криму - Цензор.НЕТ 2273
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А кто конкретно тебя не добросил?

Ник, звание. Ты не стесняйся, говори! Наказан будет по всей строгости, чтоб в следующий раз добрасывал тебя нормально!
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Значит, я прав...
Вижу, у вас тяжёлые времена наступили...
Саш, бросай этих порохоботов, вступай ко мне в Михоботы
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Зеб, и как ты догадался, приходится давиться шоколадом Рошен, а то весь хлеб внезапно разбогатевшие зебы поскупали и говорят - шаурма. :D

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ну пускай наши США без Аляски опубликуют)
У них так же знают журналисты, де тот Крым, как и у нас об Аляске))
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А шо, я знаю... я с Дж.Лондоном ее всю обошел на снегоступах и объездил на собачьих упряжках...
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вы читатель книг, были раньше такие люди))
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о да... много воды утеклос тех пор.. человечество изобрело колесо, научилось ходить прямо и вырыло ч.море, шоб те кацапы клятые всрались от зависти...
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Предлагаю статью о Трампе без Аляски...
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