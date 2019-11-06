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 Волкер: Действия Луценко усилили скептическое отношение Трампа к Украине

Бывший представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что информационная кампания экс-генпрокурора Юрия Луценко усилили скептическое отношение президента Трампа в Украину.

Об этом стало известно из публикации закрытых свидетельств Волкера перед Конгрессом, обзор которых опубликовала "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Исходя из слов Волкера, у Трампа было глубоко укорененное негативное восприятие Украины, основанное на данных об украинской коррупции в прошлом, однако действия Юрия Луценко еще больше усилили это восприятие. Волкер считает, что именно Луценко был источником страхов Трампа, что "украинцы хотели его сбросить".

"Дипломат уточнил: он считает, что источником этих страхов является именно Юрий Луценко, который в начале 2019 года, еще занимая должность генпрокурора, провел в США информационную кампанию, во время которой атаковал посла Йованович и неожиданно признал, что Украина ... вмешивалась в американские выборы", - говорится в материале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани продвигал Трампу негативные истории об Украине, - в Конгрессе США обнародовали показания Волкера

На вопрос конгрессменов, имеет ли он основания полагать, что Трамп поверил обвинению Луценко, Волкер ответил утвердительно.

"Думаю, что да. Я знаю, что Джулиани поверил, и я также знаю, что Джулиани отчитывался президенту Трампу об этом", - сообщил дипломат.

Волкер убежден, что эта новая волна обвинений подкормили скептическое отношение Трампа в Украину, которое несколько угасло после 2017 года. Контактируя с Джулиани, который служил каналом донесения информации до Белого дома, Луценко генерировал неприятие Трампом Украины даже вопреки советам его команды, говорится в статье.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Только идиоты могут поверить, что Луценко, который не убежал от Януковича и прошел два Майдана, уедет из Украины, - экс-глава ГПУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3158248
 
 
 Топ комментарии
 
картавый за деньги на подтанцовке у барыги и не такое падло готов исполнять и Украина для них это кормушка и не более.
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А со стороны так рыжый с самого начала как-то скептически к Украине. Вечно то помощь заморозит, то хуйла в 7-ку вернуть, то ещё что-то подобное.

А оно вона чего? Из-за луцика? А видосик у хуйла из Москвы, что с 89-го (?) года никак не влияет?
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жители это на МОРДОРЕ , а у нас УКРАИНСКИЙ НАРОД !!!
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Как говорил Зеленский - Луценко нормальный пассажир. Он тоже не лох, хоть ему и не 42...
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Зеленский как раз говорил, что луцика прогонем нахер быстро, тупой
ты попутал слова Зеленского и Лолиты
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И что, Луценко сидит? Все сидят Волкер: Дії Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України - Цензор.НЕТ 605 жинтылимены удачи (с)
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в дурке совсем не следят за своими пациентами....
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Молодцы! Так и надо трамп с маленькой буквы.
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А Порошенко ?Не его ли это среда обитания как и другие персоналии типа свинарчуков.Я считаю за все что приволок к власти Порошенко ответственность личная
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А дії різних нуландів, волкерів, йовановичів та їм подібного непотребу лише підсилили ненависть та зневагу жителів України до піндосів!
Не сунули б ці негідники свого носа у внутрішні справи України - було б все гаразд.
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кацап , ты хоть и пишеш на МОВИ , но меня не ПРОВЕДЕШЬ !!!
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якраз оці касапи, на тебе, зебіл, і вплинули. Тільки не цією дебільною брехнею (в яку ти не віриш), а куди більш витонченою... В результаті чого ти прогаласував за того же ***** "на Украине".
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жители это на МОРДОРЕ , а у нас УКРАИНСКИЙ НАРОД !!!
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Касапа, нахера вот так на наш братский народ, горец ты уральский???
Иди на...й, я тебя не знаю, тут вотки нет...
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...а до ЭТОГО кто совал нос ??? росия !!! и СХОРОНИЛИСЬ у вас ГНЫДЫ !!!
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картавый за деньги на подтанцовке у барыги и не такое падло готов исполнять и Украина для них это кормушка и не более.
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Сразу не понял что за прикол, но тви помог.

Для пояснения ситуёвины.
https://twitter.com/Crimea_Ukr/status/1192101234355920899
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жена топила за пороха , он ((((???? гребанный алкаш , не зря ирку ТОРНУЛИ с сердцем из ФРАКЦИИ !!!
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А со стороны так рыжый с самого начала как-то скептически к Украине. Вечно то помощь заморозит, то ***** в 7-ку вернуть, то ещё что-то подобное.

А оно вона чего? Из-за луцика? А видосик у ***** из Москвы, что с 89-го (?) года никак не влияет?
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доня самых честных правил, а видосик 89го? - так бес попутал... с кем не бывает...
он и Stormy Daniels $130000 чисто по доброте душевной отстегнул - он просто добрый дед.
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Між іншим, Луценко в березні ц.р. зустрічався з Джуліані. І мав з ним відверту бесіду. В т.ч. стосовно Іванович та її ролі в процесі втручання окремих українських високопосадових чиновників, нардепів та "активістів" в америкнські вибори. Хто хоче згадати - прогугліть.
Якщо Трамп мав фобію на Луценка - то лише тільки задяки Джуліані. Іншого висновку в цій історії нема і зробити не можна.
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Луцик, суши сухари для Гуантанамо..
И кружку не зааабуууудь!
🤑
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луцик нагадил как и вся шоколадная банда марадьоров
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Та не думаю, щоб Трамп хоч би один раз навіть чув про призвіще Луценка, не кажучи хто він такий і чим займається . А от Моніку Зелінскі Трамп запам'ятав назавжди....
"Кто не знает Бубочку - Бубочку знают все " 😕
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Орда вновь умело разжигает сепаратистские настроения а западных провинциях Канады -Альберта и Саскачеван!!.Шотландия,Каталония,теперь Канада..
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Прикривати в камеру потрібно югка - інакше втече зі своєю тритисячолітньою жінкою, потім не дістанемо..
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Уже никто никого не садит . Зе в Харьков не взял Кривоноса, который очень хотел сделать аудит Укроборонпрома .

Волкер: Дії Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України - Цензор.НЕТ 5779
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В этом случае многоходовочка ***** - шоколадник дает задание луцику, с целью ссоры США и Украины .
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"God damn it!", як тепер каже мій чьоловік. (І. Луценко)

Волкер: Дії Луценка посилили скептичне ставлення Трампа до України - Цензор.НЕТ 4287
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