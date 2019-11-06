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 Вместо фискализации ФЛП нужно реформировать налоговую и снизить таможенную ставку, - Гмырин

Прежде чем фискализировать ФЛП нужно провести качественную системную налоговую реформу, снизить таможенную ставку, чтобы 30% стоимости не оставалось на таможне и крупные импортеры не искали пути обхода.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал  доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета государственной фискальной службы Украины Андрей Гмырин.

По словам эксперта по налогообложению, в Украине, за последние десять лет, каждое новое правительство делало свою "реформу", которая, как правило, преследовала на самом деле единственную цель: в процессе реорганизации расставить своих людей на финансовых потоках, все остальное не менялось.

"Даже последние "кардинальные" изменения, вроде ликвидации районных налоговых инспекций невозможно воспринимать как серьезные реформы. А если глубоко вникнуть в эти изменения, то становится понятным, что налоговиков на местах лишь стало немного меньше, при этом их функционал и полномочия отнюдь не изменились. Уменьшение штата работников по задумке "реформаторов" должно было бы снизить коррупцию. Логика железная: меньше людей – меньше им нужно взяток. На практике же это привело к тому, что и так медленная бюрократическая фискальная машина, стала еще медленнее: любую справку в налоговой стало получить труднее и дольше (подписания многих из них теперь нужно ждать в области). О сервисной функции ГНС уже и говорить не приходится", – отметил он.

Также Гмырин отметил, что текущая реформа налоговой милиции лишь очередная смена кадров и профанация, которая постоянно и происходила в украинской налоговой системе – за три месяца мы получили только скандалы, а не реальный возврат средств в бюджет.

"Страшно представить, сколько такими темпами обществу ждать настоящего реформирования налоговой. Зато за эти три месяца мы получили ряд мощных коррупционных скандалов, таких как обыски у советника председателя ГНС, связанных с конвертационными центрами (все же еще помнят как в сентябре советника председателя Налоговой службы Кригана обыскивали по делу незаконной конвертации), или обвинения об участии одиозных дельцов конвертационного бизнеса в формировании кадровой политики новой службы (назначения достаточно токсичных лиц на должности областных руководителей ГФС). Не заставили себя ждать и результаты такого руководства. Так, если ГНС рапортует об выполнении плана налоговых поступлений за 9 месяцев 2019 года, то по сообщению Счетной палаты за январь-сентябрь текущего года Государственный бюджет недополучил почти 80 млрд грн. Львиная часть из них, это акцизные сборы и налог на прибыль", – подчеркнул Гмырин.

Напомним, 19 октября вступил в силу Закон №128-IX об РРО и Закон №129-IX относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

В Киеве продолжаются митинги украинских предпринимателей, которые требуют отменить эти законы. По их мнению налоговые нововведения могут уничтожить малый и средний бизнес. В свою очередь народные депутаты, которые проголосовали за принятие законов, утверждают, что основная цель – исключительно детенизация крупного бизнеса.

23 апреля завершился конкурс на пост главы Государственной налоговой службы Украины. Его победителем стал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

Источник: https://censor.net.ua/n3158243
 
   
 Топ комментарии
 
Зрозуміло, що податки ніхто не буде зменшувати, бо нема виконання надходжень до бюджету.
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извините, последний раз я голосовал за К.Черненко, если слышали о таком.
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Бизнес-Цензор, не? Нам простым зебилам сложно ориентироваться в таких сложных вопросах Вместо фискализации ФЛП нужно реформировать налоговую и снизить таможенную ставку, - Гмырин - Цензор.НЕТ 5086
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все последние намерения - сплошная фекализация.
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извините, последний раз я голосовал за К.Черненко, если слышали о таком.
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Зрозуміло, що податки ніхто не буде зменшувати, бо нема виконання надходжень до бюджету.
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Кловани економіки не побудують, мізків нуль ідей нуль, купити, продати вкрасти, розвести, вся їх стратегія, зетазік іде на дно.
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Посмотрите, почему ФОПы против РРО. Потому что в сфере малого бизнеса это последняя мощная коррупционная составляющая, которую налоговики пытаются распространить повсюду, как гангрену
https://www.youtube.com/watch?v=x8syvt6HEZU&fbclid=*************************************************************
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Проще нагнуть нищих ФРПов, чем заставить бандитов с таможни работать честно, тем более что ворье при власти будет кормиться с этого корыта
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Ещё один чудо экономист...
На 30% снизить таможенные пошлины...а не пошёл бы ты нах...й?!Дармоед проклятый,страна которая распахивает свои двери для экспорта обречена.Турецкое,китайское,сингапурское экономическое чудо,не в последнюю очередь произошло благодаря мерам по стимулированию бизнеса открывать производства внутри этих стран,в том числе и благодаря политике государственного протекционизма.
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Получил письмецо на e-mail. Привожу кусок. Все контакты удалил.

Открой свой ФОП в Грузии
В свете анонсированного правительством Украины увеличения налогового давления на ФОП, мы предлагаем регистрацию Бизнеса в Грузии.
Это значительно меньше налогов, быстро, просто, надежно, легально, близко, и без давления государства на Вас!
Для грузинских предприятий доступно получение средств через PayPal, чего нет для украинских.
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В чем плюсы?
Индивидуальный предприниматель в Грузии базово платит 1% налога с оборота ИП (ФОП).
Украина и Грузия имеют соглашение об отсутствии двойного налогообложения. То есть, когда вы платите налоги в Грузии, вам не надо платить налоги в Украине!
В Грузии нет давления государства на бизнес, нет беспочвенных проверок различных органов, нет взяток и нет коррупции. Нет лишних бумаг или разрешений. Весь налоговый учет бизнеса ведется в государственном налоговом портале (Rs.ge), поэтому налоговой нет необходимости проводить проверки. Это единственный портал, в котором ведется налоговый учет деятельности компании и создаются/подаются отчеты в налоговую.
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