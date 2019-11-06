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 Политика Украины, Общество
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 Следователь обязан открыть производство, - Антикоррупционный суд объяснил свое решение по заявлению против Кличко. ДОКУМЕНТ

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении киевского городского головы Виталия Кличко.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВАКС, 18 октября судья частично удовлетворил жалобу о бездействии руководителя главного подразделения детективов НАБУ.

"Судебное решение в этой части мотивировано тем, что обязанность следователя принять заявление о совершении уголовного преступления и в течение 24 часов внести по этому заявлению сведения в ЕРДР возникает независимо от обоснованности или необоснованности такого заявления, а также от того, подано это заявление с нарушением или соблюдением территориальной или предметной подследственности", - пояснили в ВАКС.

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Согласно судебному решению, неназванный жалобщик обвиняет Кличко, двух заместителей председателя Киевской городской государственной администрации, заместителя директора по производственным вопросам коммунального предприятия "Киевреклама", начальника управления по вопросам рекламы исполнительного органа Киевского городского совета в ряде преступлений.

Речь идет о возможном злоупотреблении властью, принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, противодействии законной хозяйственной деятельности, невыполнении судебного решения, служебном подлоге, сокрытии преступления, содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности, государственной измене и препятствовании законной деятельности профессиональных союзов, политических партий и общественных организаций.

Кличко пока не комментировал открытие уголовного производства в отношении него.

Следователь обязан открыть производство, - Антикоррупционный суд объяснил свое решение по заявлению против Кличко 01

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Следователь обязан открыть производство, - Антикоррупционный суд объяснил свое решение по заявлению против Кличко 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3158241
 
   
 Топ комментарии
 
Як стосується твій потужний пост до теми про Кличко?
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" ... неназванный жалобщик обвиняет Кличко ..."
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Is fecit cui prodest - Зробив той, кому вигідно (лат.)
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заявление против Кличко - тема кажется так называется?
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Какое заявление против Кличко?
Ты вообще в своем уме обсуждать липовые политические заказные судебные статьи от власти ЗЕбилов?
Тут же все ясно как чистое небо.
Коломойский хочет власть в Киеве и землю.
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В нашем феодально государстве можно посадить любого чиновника ибо идут во власть, чтобы нажиться, но дела открывают, когда лишь убрать хотят и своего человека посадить на привлекательную должность, но после майдана и войны, Кличко конечно паразит, хоть и с мировым именем.
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Следовател, задумайся!!! Этому человеку нечего терять:


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У них когда лица побитые, все на одно лицо) Я думаю, что у младшего позиция политическая как и у старшего и мой пост ничего не меняет
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В принципі - все зрозуміло, і мабуть є за що брати Віталія за яйця, незрозуміла лиш державна зрада - а це дуже тяжке звинувачення - "..и сокрытии их деятельности, государственной измене и препятствовании законной деятельности профессиональных союзов, политических партий и общественных организаций." Источник: https://censor.net.ua/n3158241
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Після сплати податків з мінімалки "на руки" 3359,27. То Зе вважає всіх, хто працює на мінімалку, не людьми?

https://twitter.com/_dopeless/status/1192117923118305280

Виплати на дитину з матір'ю в декреті - 860 грн на місяць.І це не люди??? Зелена шмаркля, фу...зелене гівно
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Як стосується твій потужний пост до теми про Кличко?
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Так само як і твій наітупейшій пост.

До речі, про яйця яких у тебе ніколи не було.

Після рішення МВФ ми дізнаємось, наскільки міцно Коломойський тримає Янє Лоха за горло (бо яйця мізерні).
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Та не дивуйтеся з Льоні Вентилятора. Там лише один вітер в голові
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" ... неназванный жалобщик обвиняет Кличко ..."
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Звісно один з бажаючих виштовхнути з посадити Кличка. Є один, Ріксовський факультет Трускавецької академії закінчив
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Ха ха Страницу ватного петуха Портнова в Фейсбуке заблокировали. без права восстановления За только один месяц на эту тварь было подано почти два миллиона жалоб
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Весь пар пошел в свисток, но зато все при деле и ясно, что ВАКС нужно расширять, а финансирование увеличивать. Обоёх Кличков лишить всех титулов, вона где оказывается где корень всей украинской коррупции и заговор мирового еврейства, не законом, так анонимками.
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"неназванный жалобщик" - Портнов. Бережись!
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А з якого це часу анонімні звернення приймаються до розгляду взагалі? І щоб потім так не виявилося, що "неназваний скаржник" або перебуває на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні, або ж що гірше - очолює будуар приЗєдєнта 😕
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У цій справі ціла купа звинувачень без наведення реальних фактів🤔
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Ото власне і є... Або ж " невідомий скаржник" хворий на шизофренію, або ж це "слуга урода", що в принципі одне і те ж саме 😕
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Щоб висувати такі важкі звинувачення необхідно мати встановленні факти таких дій. Про закінчення слідства та факти нічого не відомо. Тоді виникає питання: для чого це публікувати?
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Уже по совковому стилю этого сочинения видно, что это рыговская заказуха
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